Как накормить малоежку

Пищевое насилие способно принести не только физический, но и психологический вред ребенку. Это — аксиома, о которой родители в стремлении кормить свое чадо строго по часам очень часто забывают.
Если ребенок не хочет есть, значит, ему в этот момент есть не нужно. Если не хочет есть именно это блюдо, значит, не нужно именно оно.
Уговоры, настойчивые повторные предложения еды — это то же насилие, только в мягкой форме. А мы помним, что насилие под запретом. Исключение может составлять только необходимость дать ребенку:
Делайте это нужно обходным маневром под видом:
Всячески избегайте даже намека на конфликт.
Нельзя убеждать ребенка съесть завтрак или обед, когда он есть не хочет, обещая потом купить ему:
Еда — не средство добиться послушания, а средство жить. Конфетки приведут лишь к избалованности и извращению вкуса.
Нельзя торопить ребенка во время еды, устраивать соревнования "кто быстрее съест", как бы вы сами куда не торопились. Темп поедания пищи — это сугубо личное дело каждого человека. Спешка приведет лишь к:
Если опаздываете, то пусть лучше еда останется в тарелке.
Вообще уберите от стола всякие отвлекающие факторы типа книжек и игрушек. Однако, если ребенок сам отвлекается во время еды, не сопротивляйтесь этому. Значит, он просто не голоден.
Многие дети имеют какие-то свои пищевые прихоти и пристрастия. Если вы в состоянии их удовлетворить, сделайте это, но не акцентируя на этом внимания. Однако есть дети, которые не прочь закусить:
Такое поведение обычно связано с какими-то обменными нарушениями или недостатком в организме определенных микроэлементов. Постарайтесь разобраться с этим вместе с доктором. А ребенка обучите пищевым запретам.
То есть, не должно быть пищевого принуждения, но нужно сформировать понимание, что нельзя есть что угодно в каких угодно количествах.
Не надо убиваться по поводу того, что ребенок съел, во сколько и в каких количествах. Ваше дело следить за качеством пищи. Не приставайте с вопросами: "А, что ты поел? А ты не хочешь ли есть?" Сам захочет и попросит, когда проголодается.
Хотите, чтобы ребенок нормально питался, начинайте с того, чтобы еда в определенное время и в течение какого-то срока была у него просто в пределах досягаемости.
У грудничков — это грудь или бутылочка. Малыша постарше можно просто увлечь к столу, но не удерживать за ним насильно. Детям детсадовского возраста нужно лишь сообщить, что обед или ужин готов, все перед тобой: хочешь — ешь.
И, поверьте, инстинкт ребенка всегда точно подскажет ему, что, когда и сколько, в каком сочетании и в какой последовательности ему нужно съесть и выпить. Не мешайте организму "разруливать" ситуацию.
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