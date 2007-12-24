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Автор Петр Дерябин

Как накормить малоежку

Здоровье » Акушерство и гинекология » Мать и дитя
Каждая мама знает насколько бывает трудно накормить ребенка, если тот этого не хочет, или просто заигрался. Баталии вокруг перемазанного кашей малыша могут довести до нервного срыва, а ужимкам и прыжкам пап, мам, бабушек и дедушек, которыми они стараются привлечь внимание карапуза к тарелке, позавидуют мартышки в зоопарке. Так чего же нельзя делать при кормлении детей и как это кормление реально осуществить?

Пищевое насилие способно принести не только физический, но и психологический вред ребенку. Это — аксиома, о которой родители в стремлении кормить свое чадо строго по часам очень часто забывают.

РЕБЕНОК НЕ ЕСТ ♥ Как накормить ребенка

Если ребенок не хочет есть, значит, ему в этот момент есть не нужно. Если не хочет есть именно это блюдо, значит, не нужно именно оно.

Избегайте насилия

Уговоры, настойчивые повторные предложения еды — это то же насилие, только в мягкой форме. А мы помним, что насилие под запретом. Исключение может составлять только необходимость дать ребенку:

  • лекарственную пищу
  • лекарство под видом еды, если он болеет.

Делайте это нужно обходным маневром под видом:

  • игры
  • шутки
  • либо энергичным, но обязательно веселым внушением.

Всячески избегайте даже намека на конфликт.

Не надо посулов

Нельзя убеждать ребенка съесть завтрак или обед, когда он есть не хочет, обещая потом купить ему:

  • мороженое
  • шоколадку
  • что-то еще вкусненькое и сладенькое.

Еда — не средство добиться послушания, а средство жить. Конфетки приведут лишь к избалованности и извращению вкуса.

Не спешите

Нельзя торопить ребенка во время еды, устраивать соревнования "кто быстрее съест", как бы вы сами куда не торопились. Темп поедания пищи — это сугубо личное дело каждого человека. Спешка приведет лишь к:

  • поглощению непрожеванных кусков
  • расстройству желудка
  • нервным расстройствам

Если опаздываете, то пусть лучше еда останется в тарелке.

Как накормить малоежку. малоежка
Нельзя торопить ребенка во время еды

Выключите телевизор

Вообще уберите от стола всякие отвлекающие факторы типа книжек и игрушек. Однако, если ребенок сам отвлекается во время еды, не сопротивляйтесь этому. Значит, он просто не голоден.

Находим взаимопонимание с малоежкой

Многие дети имеют какие-то свои пищевые прихоти и пристрастия. Если вы в состоянии их удовлетворить, сделайте это, но не акцентируя на этом внимания. Однако есть дети, которые не прочь закусить:

  • спичками
  • мелом
  • или чем-то еще к продуктам не относящимся.
Как накормить малоежку. ребенок не ест
Фото centr-pit.ru

Такое поведение обычно связано с какими-то обменными нарушениями или недостатком в организме определенных микроэлементов. Постарайтесь разобраться с этим вместе с доктором. А ребенка обучите пищевым запретам.

То есть, не должно быть пищевого принуждения, но нужно сформировать понимание, что нельзя есть что угодно в каких угодно количествах.

Не надо убиваться по поводу того, что ребенок съел, во сколько и в каких количествах. Ваше дело следить за качеством пищи. Не приставайте с вопросами: "А, что ты поел? А ты не хочешь ли есть?" Сам захочет и попросит, когда проголодается.

Кормить детей — просто

Хотите, чтобы ребенок нормально питался, начинайте с того, чтобы еда в определенное время и в течение какого-то срока была у него просто в пределах досягаемости.

У грудничков — это грудь или бутылочка. Малыша постарше можно просто увлечь к столу, но не удерживать за ним насильно. Детям детсадовского возраста нужно лишь сообщить, что обед или ужин готов, все перед тобой: хочешь — ешь.

И, поверьте, инстинкт ребенка всегда точно подскажет ему, что, когда и сколько, в каком сочетании и в какой последовательности ему нужно съесть и выпить. Не мешайте организму "разруливать" ситуацию.

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