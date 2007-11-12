Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Андрей Беляков

Поджелудочная железа любит голод, холод и покой

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

Острый панкреатит (воспаление поджелудочной железы) сегодня уверенно отвоевывает все новые и новые позиции, и уже вышел на третье место среди хирургических заболеваний после аппендицита и холецистита. Откуда берется эта напасть и что делать, если вас скрутил внезапный приступ?

Поджелудочная железа любит голод, холод и покой

Вообще говоря, с приступом острого панкреатита люди обычно попадают в стационар по «скорой», потому что терпеть это «удовольствие» часто нет никаких сил. Представьте, что у вас начало конкретно и сильно болеть «под ложечкой», отдавая в левое подреберье, или словно обручем сдавливая всю верхнюю половину туловища. И такая боль длится часами. При этом вас начинает рвать, сначала тем, что вы съели, а потом просто слизью и желчью.

Тут уж анальгетиками не отделаешься, и рука сама тянется к телефону. К счастью, попадание в больницу далеко не всегда означает попадание на операционный стол. Тем не менее, пристальное внимание именно хирургов вам в будущем обеспечено.

«Панкреатит формируется в результате повышения давления в вирсунговом протоке — протоке, через который секрет, собранный со всей поджелудочной железы, поступает в 12-перстную кишку, - говорит врач-гастроэнтеролог ГНИЦ профилактической медицины Ирина Бородина. - Когда давление повышается, в этом протоке развивается так называемый аутолиз - самопереваривание тканей поджелудочной железы, что приводит к повреждению органа».

Как правило, острый панкреатит мы себе дарим сами. То есть, сначала очень хорошо выпиваем, потом очень обильно закусываем жирненьким и жареным, а потом… едем в больницу. Причем, если одним достаточно одного сурового застолья, то другие идут к финалу долго, но уверенно, заливая в себя все новые и новые литры спиртного.

Что делать при обострении панкреатита

Что же можно предпринять, если вас скрутило, а до больнички далеко, или ее нет вовсе?

Первое правило при приступе острого панкреатита -

  • голод,
  • холод
  • и покой.

Можно положить грелку или бутылку с холодной водой на эпигастральную область (в район солнечного сплетения). Принять спазмолитическое средство (но-шпу, например). Ничего не есть 2-3 дня, а пить лучше всего гидрокарбонатнохлоридные минеральные воды.

Диета после обострения панкреатита

Когда обострение начнет проходить, рекомендуется умеренно щадящая диета с увеличением белка, за счет включения в рацион

  • нежирных сортов вареного мяса,
  • творога,
  • рыбы,
  • сыра,
  • и с уменьшением содержания жиров и углеводов.

Есть лучше небольшими порциями 4-6 раз в день. Пища должна быть не горячей и не холодной, чтобы не вызвать новый спазм.

Об

  • алкоголе,
  • жирной и острой пище,
  • консервах,
  • газировке и кислых соках

придется забыть. Также исключить из рациона

  • наваристые бульоны,
  • копчености,
  • маринады

и специи типа

  • хрена,
  • чеснока,
  • уксуса
  • и горчицы.

В дальнейшем человек может в принципе есть все, но в очень умеренных количествах. И тогда с панкреатитом можно жить, правда, люди в массе своей пока так не умеют.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Острый панкреатит, лечение изжоги, упражнения от икоты
Куратор: Елена Андреева
Темы панкреатит поджелудочная железа
Новости
Лариса Гузеева изобразила "Любительницу абсента"
Полку защитников лондонского Тауэра прибыло
Финские учёные выяснили, что влияет на агрессивность собак
Елена Малышева рассказала о революционных достижениях в сфере интима
81-летняя Лариса Голубкина снова попала в больницу
Экстремистам решили запретить избираться в депутаты Госдумы
Прилучный пережил сердечный приступ на фоне конфликта с Муцениеце
Блинкен рассказал о пользе возможной встречи Байдена и Путина
Еврочиновник из "чёрного списка" собрался в Россию из-за Навального
Захарова оценила экономический ущерб от западных санкций
Последние материалы
Елена Малышева рассказала о революционных достижениях в сфере интима
81-летняя Лариса Голубкина снова попала в больницу
Как выявить социофобию у подростков
Как быстро избавиться от синяков?
Поджелудочная железа любит голод, холод и покой
Экстремистам решили запретить избираться в депутаты Госдумы
Как свести бородавки чесноком, уксусом и конским волосом
Прилучный пережил сердечный приступ на фоне конфликта с Муцениеце
Блинкен рассказал о пользе возможной встречи Байдена и Путина
Дискин: NYT ошибается в том, что Украина не входит в список красных линий Путина
Популярное
Профилактика
Поджелудочная железа любит голод, холод и покой

Острый панкреатит сегодня уверенно отвоевывает все новые и новые позиции, и уже вышел на третье место среди хирургических заболеваний после аппендицита и холецистита. Откуда берется эта напасть и что делать, если вас скрутил внезапный приступ?

Поджелудочная железа любит голод, холод и покой
Болезни ушей: рекомендации специалиста
Профилактика
Болезни ушей: рекомендации специалиста
Здоровье и профилактика
Настоящий дар природы: трава от полусотни недугов
Общество
Опасные ритуалы прощания с покойниками
Любовь Степушова Потявкаем вместе: Польша собрала "шакалов Шерхана" Любовь Степушова Василий Амирджанов Первомай отмечают здравицами и стачкой ассенизаторов Василий Амирджанов Светлана Суворова (Бобырь) Какие опасности подстерегают охотника за бабочками Светлана Суворова (Бобырь)
Здоровье
Что такое синдром Аарскога
Профилактика
Капустные компрессы против инфекций
Измени себя: приседания вместо бега
Фитнесс
Измени себя: приседания вместо бега
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников