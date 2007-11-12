Острый панкреатит (воспаление поджелудочной железы) сегодня уверенно отвоевывает все новые и новые позиции, и уже вышел на третье место среди хирургических заболеваний после аппендицита и холецистита. Откуда берется эта напасть и что делать, если вас скрутил внезапный приступ?
Вообще говоря, с приступом острого панкреатита люди обычно попадают в стационар по «скорой», потому что терпеть это «удовольствие» часто нет никаких сил. Представьте, что у вас начало конкретно и сильно болеть «под ложечкой», отдавая в левое подреберье, или словно обручем сдавливая всю верхнюю половину туловища. И такая боль длится часами. При этом вас начинает рвать, сначала тем, что вы съели, а потом просто слизью и желчью.
Тут уж анальгетиками не отделаешься, и рука сама тянется к телефону. К счастью, попадание в больницу далеко не всегда означает попадание на операционный стол. Тем не менее, пристальное внимание именно хирургов вам в будущем обеспечено.
«Панкреатит формируется в результате повышения давления в вирсунговом протоке — протоке, через который секрет, собранный со всей поджелудочной железы, поступает в 12-перстную кишку, - говорит врач-гастроэнтеролог ГНИЦ профилактической медицины Ирина Бородина. - Когда давление повышается, в этом протоке развивается так называемый аутолиз - самопереваривание тканей поджелудочной железы, что приводит к повреждению органа».
Как правило, острый панкреатит мы себе дарим сами. То есть, сначала очень хорошо выпиваем, потом очень обильно закусываем жирненьким и жареным, а потом… едем в больницу. Причем, если одним достаточно одного сурового застолья, то другие идут к финалу долго, но уверенно, заливая в себя все новые и новые литры спиртного.
Что же можно предпринять, если вас скрутило, а до больнички далеко, или ее нет вовсе?
Первое правило при приступе острого панкреатита -
Можно положить грелку или бутылку с холодной водой на эпигастральную область (в район солнечного сплетения). Принять спазмолитическое средство (но-шпу, например). Ничего не есть 2-3 дня, а пить лучше всего гидрокарбонатнохлоридные минеральные воды.
Когда обострение начнет проходить, рекомендуется умеренно щадящая диета с увеличением белка, за счет включения в рацион
Есть лучше небольшими порциями 4-6 раз в день. Пища должна быть не горячей и не холодной, чтобы не вызвать новый спазм.
Об
придется забыть. Также исключить из рациона
и специи типа
В дальнейшем человек может в принципе есть все, но в очень умеренных количествах. И тогда с панкреатитом можно жить, правда, люди в массе своей пока так не умеют.
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Острый панкреатит сегодня уверенно отвоевывает все новые и новые позиции, и уже вышел на третье место среди хирургических заболеваний после аппендицита и холецистита. Откуда берется эта напасть и что делать, если вас скрутил внезапный приступ?