"К сожалению, такое случается, и случается нередко, — говорит врач-педиатр Вера Иванова. — Материнское молоко может содержать в себе:
Появление такой патогенной микрофлоры в молоке происходит по разным причинам:
Тревожится кормящей маме нужно тогда, когда здоровый ребенок после кормления:
Врач в таких случаях советует сдать анализ кала на дисбактериоз. Если обнаруживается хотя бы один из вышеперечисленных микробов, женщине нужно проверить и свое молоко — не является ли оно источником заражения. Если патогенная микрофлора у матери и ребенка совпадает, то требуется их обоих пролечить.
Но лечение не должно проводиться вслепую. Необходимо сначала выявить чувствительность этих микробов к так называемым бактериофагам. Такой анализ проводится пока далеко не во всех медучреждениях, и врачи часто стараются его не назначать.
Тем не менее лечение бактериофагами вкупе с общеукрепляющими средствами позволяет отказаться от антибиотиков, которые вместе с молоком матери проникнув в организм ребенка, нанесут вред и его без того ослабленной кишечной микрофлоре.
При применении бактериофагов часто достаточно месяца, чтобы восстановить "стерильность" молока, хотя лечение может продолжаться и дольше.
"Зараженное" молоко — не повод отказываться от грудного вскармливания вообще. Раньше такое молоко советовали кипятить, но кипячение уничтожает биологически активные вещества, из-за которых грудное молоко и считается незаменимым для ребенка.
Если у матери нет тяжелой формы мастита с гнойными выделениями, чаще всего на фоне проводимого лечения можно продолжать обычное кормление. И польза от грудного молока в этом случае будет больше, чем вред от "плохого" молока".
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