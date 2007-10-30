Кормить ли ребенка, если в грудном молоке микробы

В том, что грудное вскармливание ребенка несет в себе массу положительных моментов для развития иммунитета малыша едины практически все врачи-педиатры. Но, что делать, если молоко матери оказывается зараженным различными болезнетворными микробами? Кормить или нет?

Есть ли болезнетворные микробы в грудном молоке?

"К сожалению, такое случается, и случается нередко, — говорит врач-педиатр Вера Иванова. — Материнское молоко может содержать в себе:

Преимущества грудного молока перед смесью

золотистый стафилококк

гемолизирующую кишечную палочку

грибы кандида

клебисиеллы и прочее.

Появление такой патогенной микрофлоры в молоке происходит по разным причинам:

из-за ослабления общего иммунитета

в результате перенесенных во время беременности инфекционных заболеваний (ангина, тонзиллит)

из-за проникновения бактерий через микротрещины в соске и т. д.

Тревожится кормящей маме нужно тогда, когда здоровый ребенок после кормления:

регулярно плачет

у него ухудшается аппетит

начинаются желудочно-кишечные расстройства (запор, колики).

Врач в таких случаях советует сдать анализ кала на дисбактериоз. Если обнаруживается хотя бы один из вышеперечисленных микробов, женщине нужно проверить и свое молоко — не является ли оно источником заражения. Если патогенная микрофлора у матери и ребенка совпадает, то требуется их обоих пролечить.

Но лечение не должно проводиться вслепую. Необходимо сначала выявить чувствительность этих микробов к так называемым бактериофагам. Такой анализ проводится пока далеко не во всех медучреждениях, и врачи часто стараются его не назначать.

Тем не менее лечение бактериофагами вкупе с общеукрепляющими средствами позволяет отказаться от антибиотиков, которые вместе с молоком матери проникнув в организм ребенка, нанесут вред и его без того ослабленной кишечной микрофлоре.

"Зараженное" молоко — не повод отказываться от грудного вскармливания вообще

При применении бактериофагов часто достаточно месяца, чтобы восстановить "стерильность" молока, хотя лечение может продолжаться и дольше.

"Зараженное" молоко — не повод отказываться от грудного вскармливания вообще. Раньше такое молоко советовали кипятить, но кипячение уничтожает биологически активные вещества, из-за которых грудное молоко и считается незаменимым для ребенка.

Если у матери нет тяжелой формы мастита с гнойными выделениями, чаще всего на фоне проводимого лечения можно продолжать обычное кормление. И польза от грудного молока в этом случае будет больше, чем вред от "плохого" молока".

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