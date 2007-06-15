Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Андрей Беляков

Уринотерапия: не внутрь, так в глаз!

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

Тысячи людей взаправду пьют мочу и растираются ей! Уринотерапия за последние лет 8, хотя и несколько сбавила свой победный шаг, но все равно продолжает шествие по организмам наших граждан. Статистики нет.

Уринотерапия: не внутрь, так в глаз!

Об ухудшении здоровья вследствие уринотерапии «пациенты» не рассказывают. Зато о благотворном ее воздействии вовсю ораторствуют бывалые популяризаторы.

Согласно их главному постулату именно моча есть эликсир здоровья, силы, красоты и долголетия. Отстаивая собственную правоту, они цитируют «классические манускрипты».

  • «Практикующийся должен вставать рано утром и испускать мочу, стоя лицом к востоку».
  • «Тот, кто пьет мочу и втирает ее в тело в течение трех лет, обретает тело, полное силы и блеска, знание в искусствах и науках, обретает дар красноречия».
  • «Горшок, предназначенный для мочи, перед употреблением через рот, следует протереть тряпочкой. При очистке горшка следует произносить заклинание семь раз подряд перед использованием мочи».
  • «Путем втягивания мочи через нос каждое утро можно избавиться от всех болезней. Пищеварение улучшается, и организм становится сильнее».
  • «Тот, кто втирает мочу во все тело три раза в день и три раза ночью, долго живет».

Вообще-то, говоря о «древних рукописях», следует помнить, что это не оригинал, а перевод. Причем, даже не с китайского, а с самого что ни на есть санскрита. Поэтому в тексте возможны купюры…

Строя свои методики на отголосках древней мудрости, поборники уринотерапии претендуют на логическую аргументацию. Рассуждения энтузиастов носит примерно следующий характер: да, моча предназначена для выведения отходов из организма. Но навоз, как и моча, тоже является отходом жизнедеятельности, однако, если положить его на грядку, он оказывает благотворное воздействие на огурцы.

Немного утрирую, но логика именно такая. Если она вас убедила, то единственным препятствием для начала лечения мочой, останется только ваша личная брезгливость. Кстати, последователи уринотерапии считают, что эта самая брезгливость базируется только на стереотипах. Нельзя ассоциировать туалет и помойку! Незаслуженно.

А в неприятном запахе мочи виноваты мы сами «так как неправильно питаемся, а это негативно сказывается на химическом составе выделяемой урины». Исследователь-практик Ю.Фролов, от всей души стараясь быть объективным, рассматривает все «за» и «против», но в итоге одобряет данную методику, советуя по-новому взглянуть на эту жидкость и постараться привыкнуть к ней.

«Вначале нанесите немного мочи на руки, почувствуйте ее текстуру, понюхайте ее и посмотрите на свою внутреннюю реакцию. Если появится отвращение и отрицательная реакция, то продолжайте этот процесс в течение некоторого времени, пока ваша реакция не изменится в лучшую сторону. Когда ваше отношение к моче станет нейтральным, капнете ее на язык и попробуйте.

Она может быть даже понравится вам. Продолжайте это делать до тех пор, пока не исчезнут все положительные и отрицательные реакции и не установится нейтральное отношение. Таким образом, развивается чистое сознание, без какого-либо

  • вмешательства мыслей,
  • условностей
  • или другой путаницы.

Затем может возникнуть истинное понимание».

Можно, конечно, добавить, что, если что-то долго нюхать, то рано или поздно принюхаешься, но ведь уринотерапия на самом деле может оказать лечебное воздействие.

Помните в детстве, когда вы обожглись спичкой мама или бабушка предложили вам пописать на ожог (речь, конечно, не о глубоких ожоговых поражениях). Факт остается фактом: это помогает. В отличие от рекомендуемых и более привычных в обиходе растительного масла, яблочного уксуса и ледяной воды.

Уринотерапевты объясняют это так:

«Дезинфицирующее действие мочи (покалывание и жжение) ощущается при ее наружном применении в случае пореза или после бритья. Компонент мочи, вызывающий это ощущение, еще предстоит определить. Это может быть сочетание соли и мочевины или аммиака, или это может быть какое-то другое сочетание. Если нанести мочу на свежий порез, это предотвращает попадание инфекции и отгоняет мух...»

Кандидат биологических наук Ринад Минвалеев объясняет целительный секрет проще, предлагая оценить химический состав мочи. Помимо прочего, она содержит метаболиты (продукты обмена) стероидных гормонов. Такие препараты можно купить в аптеке

  • гидрокортизоновая мазь,
  • преднизолон и пр..

Все они обладают противовоспалительным эффектом и снимают боль. Такое же воздействие оказывает и моча.

И если довелось обжечься, смело писайте. Шарлатанства в «прижигании» своей же собственной мочой нет. Вот только моча должна быть, разумеется, здоровой. А правильнее сказать, здоровым должен быть тот, кто ее испускает. Чужой мазаться опасно.

Но ведь уринотерапевты советуют не только растираться, но и пить для профилактики заболеваний, да еще ежедневно! А для усиления лечебного эффекта рекомендуют перед употреблением субстрат выпаривать. При этом концентрация стероидных гормонов возрастает. Вот и выходит, что питье мочи – это лишь один из видов гормональной терапии.

Но стероиды - лекарство очень мощное. В первые недели применения мочи улучшатся и самочувствие, и работоспособность. Однако через год-другой все эти радужные показатели опустятся до нулевой отметки, поскольку организм отвыкнет вырабатывать собственные гормоны без усиленного допинга (это состояние знакомо культуристам, которые грешат безмерным потреблением стероидов).

Кроме того, стероиды противопоказаны при недомоганиях желудочно-кишечного тракта, поскольку провоцируют изъязвление стенки этого самого тракта. Врачи нередко жалуются на больных, которые применяли уринотерапию при обыденном гастрите. В результате гастрит превращался в язву.

У тех же, кто стремится победить мочой саму язву, заболевание обостряется, возможно прободение и перитонит. Однако ни в одном издании по уринотерапии об этом прочитать пока не удавалось. Не пишут. Во всяком случае, на русском языке.

Тем временем уринотерапевты рекомендуют применять мочу всегда и по любому поводу: закапывать в глаза, в нос, в уши, прикладывать компрессы и т.д. И многие закапывают и прикладывают. А в результате, часто вместо орлиного зрения у тех, кто протирал глазки, появляется бленнорея (заболевания глаз, которое вызвано такими же бактериями, что и гонорея).

Так что, если уж вы решили отдаться во власть моче, хотя бы сдайте сначала ее анализ. Просто, чтобы знать какие микроорганизмы в ней уже поселились. А то вдруг придется немедленно пройти жесткий курс лечения мочеполовых инфекций и только после приниматься за мочепроцедуры.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Уринотерапия (лечение мочой): очищение, боль в суставах, артрит, артроз, остеохондроз, аллергия
Куратор: Елена Андреева
Темы моча гастрит уринотерапия яблочный уксус ринад минвалеев
Новости
Фанаты "Арсенала" и "Спартака" забросали друг друга креслами
Под Курском шестилетний мальчик за рулём насмерть сбил свою маму
Полиция Берлина не разрешила шествие "Бессмертного полка" 9 мая
40-дневная сухая голодовка привела к смерти российского блогера
Президент Польши оскорбил Россию во время выступления на Сейме
Захарова рассказала о шагах России после отключения от SWIFT
Стала известна группа крови, которая наиболее подвержена алкоголизму
Парламент Армении не избрал Пашиняна, чтобы начать самороспуск
В Турции объяснили необходимость признания Крыма российским
После 30 лет диеты бессильны
Последние материалы
Раздельное питание отучает нас переваривать пищу
Уринотерапия: не внутрь, так в глаз!
«Мы едим то, что до нас уже один раз пережевали»
Тибетская медицина и математика помогут создавать лекарства
Закаливание холодом может обрушить ваш иммунитет
Высунутый язык лечит больное горло
Причина агрессивности – раздельное питание
Пять йоговских асан помогут выспаться за 3 часа
Фанаты "Арсенала" и "Спартака" забросали друг друга креслами
Чтобы сердце укрепить, надо деревом побыть
Популярное
Профилактика
Капустные компрессы против инфекций

Самый почитаемый продукт в нашем доме — капуста. Листья белокочанной капусты обладают многими целебными ресурсами

Капустные компрессы против инфекций
Кое-что о мужицких сплетнях
Что новенького?
Кое-что о мужицких сплетнях
Фитнесс
Измени себя: приседания вместо бега
Дерматология
Типы прыщей: от обычных до опасных
Любовь Степушова Бог миловал Россию сделать ставку на Черногорию Любовь Степушова Василий Амирджанов Первомай отмечают здравицами и стачкой ассенизаторов Василий Амирджанов Светлана Суворова (Бобырь) Какие опасности подстерегают охотника за бабочками Светлана Суворова (Бобырь)
Здоровье
При бурсите нельзя долго стоять на одном месте и носить тяжелые вещи
Профилактика
Наши легкие – это печка и лекарство в одном флаконе
Топ-6 мифов о женских тампонах
Акушерство и гинекология
Топ-6 мифов о женских тампонах
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников