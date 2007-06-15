Уринотерапия: не внутрь, так в глаз!

Тысячи людей взаправду пьют мочу и растираются ей! Уринотерапия за последние лет 8, хотя и несколько сбавила свой победный шаг, но все равно продолжает шествие по организмам наших граждан. Статистики нет.

Об ухудшении здоровья вследствие уринотерапии «пациенты» не рассказывают. Зато о благотворном ее воздействии вовсю ораторствуют бывалые популяризаторы.

Согласно их главному постулату именно моча есть эликсир здоровья, силы, красоты и долголетия. Отстаивая собственную правоту, они цитируют «классические манускрипты».

«Практикующийся должен вставать рано утром и испускать мочу, стоя лицом к востоку».

«Тот, кто пьет мочу и втирает ее в тело в течение трех лет, обретает тело, полное силы и блеска, знание в искусствах и науках, обретает дар красноречия».

«Горшок, предназначенный для мочи, перед употреблением через рот, следует протереть тряпочкой. При очистке горшка следует произносить заклинание семь раз подряд перед использованием мочи».

«Путем втягивания мочи через нос каждое утро можно избавиться от всех болезней. Пищеварение улучшается, и организм становится сильнее».

«Тот, кто втирает мочу во все тело три раза в день и три раза ночью, долго живет».

Вообще-то, говоря о «древних рукописях», следует помнить, что это не оригинал, а перевод. Причем, даже не с китайского, а с самого что ни на есть санскрита. Поэтому в тексте возможны купюры…

Строя свои методики на отголосках древней мудрости, поборники уринотерапии претендуют на логическую аргументацию. Рассуждения энтузиастов носит примерно следующий характер: да, моча предназначена для выведения отходов из организма. Но навоз, как и моча, тоже является отходом жизнедеятельности, однако, если положить его на грядку, он оказывает благотворное воздействие на огурцы.

Немного утрирую, но логика именно такая. Если она вас убедила, то единственным препятствием для начала лечения мочой, останется только ваша личная брезгливость. Кстати, последователи уринотерапии считают, что эта самая брезгливость базируется только на стереотипах. Нельзя ассоциировать туалет и помойку! Незаслуженно.

А в неприятном запахе мочи виноваты мы сами «так как неправильно питаемся, а это негативно сказывается на химическом составе выделяемой урины». Исследователь-практик Ю.Фролов, от всей души стараясь быть объективным, рассматривает все «за» и «против», но в итоге одобряет данную методику, советуя по-новому взглянуть на эту жидкость и постараться привыкнуть к ней.

«Вначале нанесите немного мочи на руки, почувствуйте ее текстуру, понюхайте ее и посмотрите на свою внутреннюю реакцию. Если появится отвращение и отрицательная реакция, то продолжайте этот процесс в течение некоторого времени, пока ваша реакция не изменится в лучшую сторону. Когда ваше отношение к моче станет нейтральным, капнете ее на язык и попробуйте.

Она может быть даже понравится вам. Продолжайте это делать до тех пор, пока не исчезнут все положительные и отрицательные реакции и не установится нейтральное отношение. Таким образом, развивается чистое сознание, без какого-либо

вмешательства мыслей,

условностей

или другой путаницы.

Затем может возникнуть истинное понимание».

Можно, конечно, добавить, что, если что-то долго нюхать, то рано или поздно принюхаешься, но ведь уринотерапия на самом деле может оказать лечебное воздействие.

Помните в детстве, когда вы обожглись спичкой мама или бабушка предложили вам пописать на ожог (речь, конечно, не о глубоких ожоговых поражениях). Факт остается фактом: это помогает. В отличие от рекомендуемых и более привычных в обиходе растительного масла, яблочного уксуса и ледяной воды.

Уринотерапевты объясняют это так:

«Дезинфицирующее действие мочи (покалывание и жжение) ощущается при ее наружном применении в случае пореза или после бритья. Компонент мочи, вызывающий это ощущение, еще предстоит определить. Это может быть сочетание соли и мочевины или аммиака, или это может быть какое-то другое сочетание. Если нанести мочу на свежий порез, это предотвращает попадание инфекции и отгоняет мух...»

Кандидат биологических наук Ринад Минвалеев объясняет целительный секрет проще, предлагая оценить химический состав мочи. Помимо прочего, она содержит метаболиты (продукты обмена) стероидных гормонов. Такие препараты можно купить в аптеке

гидрокортизоновая мазь,

преднизолон и пр..

Все они обладают противовоспалительным эффектом и снимают боль. Такое же воздействие оказывает и моча.

И если довелось обжечься, смело писайте. Шарлатанства в «прижигании» своей же собственной мочой нет. Вот только моча должна быть, разумеется, здоровой. А правильнее сказать, здоровым должен быть тот, кто ее испускает. Чужой мазаться опасно.

Но ведь уринотерапевты советуют не только растираться, но и пить для профилактики заболеваний, да еще ежедневно! А для усиления лечебного эффекта рекомендуют перед употреблением субстрат выпаривать. При этом концентрация стероидных гормонов возрастает. Вот и выходит, что питье мочи – это лишь один из видов гормональной терапии.

Но стероиды - лекарство очень мощное. В первые недели применения мочи улучшатся и самочувствие, и работоспособность. Однако через год-другой все эти радужные показатели опустятся до нулевой отметки, поскольку организм отвыкнет вырабатывать собственные гормоны без усиленного допинга (это состояние знакомо культуристам, которые грешат безмерным потреблением стероидов).

Кроме того, стероиды противопоказаны при недомоганиях желудочно-кишечного тракта, поскольку провоцируют изъязвление стенки этого самого тракта. Врачи нередко жалуются на больных, которые применяли уринотерапию при обыденном гастрите. В результате гастрит превращался в язву.

У тех же, кто стремится победить мочой саму язву, заболевание обостряется, возможно прободение и перитонит. Однако ни в одном издании по уринотерапии об этом прочитать пока не удавалось. Не пишут. Во всяком случае, на русском языке.

Тем временем уринотерапевты рекомендуют применять мочу всегда и по любому поводу: закапывать в глаза, в нос, в уши, прикладывать компрессы и т.д. И многие закапывают и прикладывают. А в результате, часто вместо орлиного зрения у тех, кто протирал глазки, появляется бленнорея (заболевания глаз, которое вызвано такими же бактериями, что и гонорея).

Так что, если уж вы решили отдаться во власть моче, хотя бы сдайте сначала ее анализ. Просто, чтобы знать какие микроорганизмы в ней уже поселились. А то вдруг придется немедленно пройти жесткий курс лечения мочеполовых инфекций и только после приниматься за мочепроцедуры.

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