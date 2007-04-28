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Автор Андрей Беляков

Покажите зеркалу язык, чтобы узнать о своих болячках

Здоровье » Здоровье и профилактика

Просто покажите язык своему отражению в зеркале и внимательно рассмотрите, что там происходит на вашем вечно спрятанном за зубами и губами органе.

Покажите зеркалу язык, чтобы узнать о своих болячках

Если складка у корня языка расположена вкривь и вкось, то это говорит о том, что искривился и ваш поясничный отдел позвоночника. А боли в спине происходят из-за сдавления корешковых нервов сместившимися позвонками.

Если срединная складка искривилась в центре языка, то проблемы начались в грудном отделе позвоночника.

Наконец, искривление линии у кончика языка, говорит об искривлении позвоночника в шейном отделе.

Если на боковых поверхностях языка долгое время сохраняются отпечатки зубов, то речь может о хроническом энтероколите.

Ваш язык "смотрит" на вас и мелко дрожит, несмотря на все ваши усилия дрожь прекратить. Похоже, что вы испытываете скрытое беспокойство или страх, который уже перерос в настоящий невроз. Кроме того, имеет смысл проверить щитовидную железу или задуматься о количестве употребляемого алкоголя.

Ваш язык покрыт множеством заметных, но мелких складок, которые переплетаются между собой во всех направлениях. Возможно, стоит тщательно проверить толстый кишечник и почки. Только врач может определить нарушены ли у вас функции почек или толстого кишечника, и какие именно.

Есть вероятность интоксикации желудочно-кишечного тракта. Кроме того, такая сетка может говорить о слабости сердечной деятельности.

Пенообразный налет на языке — это чаще всего признак хронического бронхита. А коричневый цвет налета в сочетании с температурой и общей слабостью, скорее всего симптом двустороннего воспаления легких.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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ЯЗЫК — зеркало ОРГАНИЗМА! Узнай о ПРОБЛЕМАХ, чтобы избежать последствий
Редактор: Ольга Алексеева
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