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Антон Бекетов
Нарколог Шуров: вейпы — это диверсия против страны и молодёжи

Нарколог Шуров: вейпы гораздо опаснее обычных сигарет

5:32
Здоровье » Здоровье и профилактика

Почему электронные сигареты (вейпы) гораздо опаснее для здоровья по сравнению с традиционными сигаретами; что такое "попкорновое" лёгкое; как производители сигарет "подсаживают" молодёжь на вейпы; почему при курении вейпов концентрация никотина в организме выше, чем при курении обычных сигарет, Pravda.Ru рассказал врач-нарколог, психиатр Василий Шуров.

Нарколог Шуров: вейпы гораздо опаснее обычных сигарет
Фото: commons.wikimedia.org by Peter Grznár is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

— Василий Александрович, недавно учёные провели исследование и выяснили, что дым от электронных сигарет (вейпов) изменяет ДНК человека. В чём здесь опасность для здоровья?

— Классический пример — это онкологические заболевания. Здесь десятки продуктов сгорания, которые являются канцерогенам и мутагенами. Из 20 человек с раком лёгкого 19 — это курильщики. Это очень тяжёлое заболевание, которое не диагностируется на ранних стадиях и даёт огромную смертность.

Если беременная женщина курит, когда ребёнок закладывается, то в основном последствия проявляются со временем: чёткое интеллектуальное снижение, задержка развития. Некоторые мамы умудряются "докуриваться" до выраженных дефектов у своих детей.

Под действием продуктов сгорания, постоянной бомбардировки никотином каждая клетка может мутировать, изменить свои свойства.

  1. При изменении на уровне клеток крови, во-первых, у курильщика идёт постоянное воспаление. У него уже изменена лейкоцитарная формула, изменено местное реагирование на инфекцию.
  2. Во-вторых, на уровне эритроцитов нарушается заряд мембран, они склеиваются и забивают микроциркуляторное русло.

Возникают огромные очаги:

  • гипоксии,
  • некрозов.

Но этот эффект на уровне клеток, как правило, накопительный. Сразу его никто не ощущает, надо долго разрушать свой организм.

— "Реклама" (в кавычках, конечно) говорит о том, что через вейпы мы будем вдыхать меньше никотина и меньше вреда наносить организму. Что вы об этом скажете?

— Во-первых, вейпы, hqd-системы, электронные сигареты — это маркетинговый ход. Производители средств курения обманывают, когда говорят, что вы станете курить меньше. Там используется солевой никотин, который более мягко воспринимается дыхательными путями. Есть hit throat (удар по гортани): человек курит сигарету, он три подряд выкурить не может, у него уже першение в горле, ему плохо. А здесь солевой никотин, он мягкий. Не надо выходить на улицу, искать какие-то условия. Многие в офисе просто не вытаскивают вейп изо рта. На них пишется "1000 затяжек", "3000 затяжек". Но у обычной сигареты восемь затяжек, и человек иногда пачку в течение недели выкуривает, а с вейпом он эту тысячу затяжек может сделать за день, потому что для этого никаких усилий не надо.

Это полный обман: с вейпами концентрация никотина в организме гораздо выше.

Электронные сигареты продвигаются среди молодёжи. Они как конструктор собирают: "Собери свой вейп: модный дизайн, подбери аромат". А продвигается всё равно никотиновая зависимость. Это настоящая диверсия против подрастающего поколения.

— Говорят, что частицы дыма, которые идут от пара в результате горения, более мелкие. Значит, они глубже проникают в лёгкие?

— Да, там очень мелкодисперсный пар, который проникает вплоть до альвеол. За счёт того, что это разрушенный глицерин, многие другие жировые компоненты, полностью нарушается работа ресничек — мукоцилиарный транспорт, который эту гадость из организма непрерывно выводит. Кашель курильщика по утрам — там видно, сколько смолы из человека выходит.

  1. А здесь, во-первых, этот транспорт нарушается.
  2. Во-вторых, сурфактант — специальная защитная смазка — точно так же по всему периметру воспаляется. Нарушается её функция.

Плюс постоянная демагогия: "Да это пищевой продукт, глицерин". Но он пищевой, если ты его ешь. Когда ты его сжигаешь, нагреваешь и бомбишь свои лёгкие — это не пищевой продукт.

Отдельную опасность представляют различные добавки. Существует "попкорновое" лёгкое у сотрудников, которые делают попкорн с ароматизаторами, — это очень тяжёлое заболевание лёгких с альвеолитом, с пожизненной гормональной терапией.

В вейпах разные добавки (вкус дыни, яблока) тоже подвергаются нагреванию в 300 градусов и вступают в реакцию с лёгкими. Лёгким нужен только чистый воздух. Никакие вонючий пар, дым вам здоровья не прибавят.

Компании-производители продвигали сигареты, тонкие, с фильтром. Они объясняли: "Для вашей безопасности пониженное содержание никотина". Вот сейчас электронные средства курения — якобы там меньше вреда. Это всё маркетинг, полный обман.

Вейпы поддерживают чудовищную никотиновую зависимость и системно разрушают организм. Плюс это направлено на молодёжь, это стало предметом моды. Кроме как диверсией против страны, против будущего, я это по-другому назвать не могу.

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Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
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