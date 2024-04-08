Как миллионы спонсируют свою смерть? Нарколог Шуров про электронные сигареты

В последнее время электронные сигареты стали популярным выбором для многих курильщиков, которые надеются уменьшить вред от своей привычки. Однако мнение врачей и специалистов в области наркологии и психиатрии неоднозначно.
Это видео предлагает разъяснение мифов и фактов о вреде электронных сигарет. Нарколог Василий Шуров подробно объясняет, почему использование вэйпов может быть так же опасно для здоровья, как и традиционное курение. Он выявляет основные аспекты, делающие курение электронных сигарет вредным для организма.
Это видео поможет разобраться в том, почему электронные сигареты опасны. Зрители узнают о потенциальных последствиях употребления вэйпов и получат рекомендации от ведущего специалиста о том, как избежать негативных последствий.
Не упустите возможность послушать эксперта в области наркологии и психиатрии, доктора Василия Шурова.
Ведущий — Антон Бекетов.
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