Как миллионы спонсируют свою смерть? Нарколог Шуров про электронные сигареты

0:59 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В последнее время электронные сигареты стали популярным выбором для многих курильщиков, которые надеются уменьшить вред от своей привычки. Однако мнение врачей и специалистов в области наркологии и психиатрии неоднозначно.

Это видео предлагает разъяснение мифов и фактов о вреде электронных сигарет. Нарколог Василий Шуров подробно объясняет, почему использование вэйпов может быть так же опасно для здоровья, как и традиционное курение. Он выявляет основные аспекты, делающие курение электронных сигарет вредным для организма.

Это видео поможет разобраться в том, почему электронные сигареты опасны. Зрители узнают о потенциальных последствиях употребления вэйпов и получат рекомендации от ведущего специалиста о том, как избежать негативных последствий.

Не упустите возможность послушать эксперта в области наркологии и психиатрии, доктора Василия Шурова.

Ведущий — Антон Бекетов.