Беременность - это удивительное время, когда женское тело переживает ряд уникальных изменений, чтобы обеспечить развитие новой жизни. Эксперты HerBeauty.co назвали десять наиболее важных трансформаций, которые сопровождают этот прекрасный период.
Во время беременности происходит резкий всплеск гормонов, таких как прогестерон и эстроген. Эти изменения не только поддерживают здоровое развитие плода, но и могут вызвать капризное настроение у будущих мам.
Беременные женщины часто набирают вес и становятся склонны к отёкам. Это связано с изменениями в циркуляции крови и гравитацией.
Вкус, зрение и обоняние могут измениться во время беременности. Некоторые женщины сообщают о снижении видимости и дискомфорте при ношении контактных линз. Эти изменения обычно временные и могут быть связаны с гормональными колебаниями.
Подготовка организма к производству молока для новорождённого приводит к изменениям в грудях. Ареолы темнеют, а чувствительность повышается. Могут появиться растяжки, из за увеличения размера молочных желёз.
Во время беременности некоторые женщины могут заметить улучшение состояния своих волос и ногтей, в то время как другие могут столкнуться с их выпадением. Правильное питание и витамины могут помочь поддержать здоровье волос и ногтей.
Объём крови в организме увеличивается во время беременности, что может привести к видимости вен. Эти изменения также могут вызвать головокружение и обмороки.
Гормональные изменения могут вызвать изменения в аппетите и предпочтениях к пище, включая тягу к определенным продуктам и тошноту. Запор и изжога также могут возникнуть из-за давления матки на желудок.
Многие будущие мамы чувствуют себя утомлёнными, особенно в начале беременности. Энергия может вернуться во втором и третьем триместрах.
Гормоны беременности расслабляют связки и суставы, подготавливая тело к родам. Это может изменить походку будущей мамы и привести к изменениям в фигуре.
Некоторые женщины замечают увеличение размера ног во время беременности. Это может быть связано с гормональными изменениями и отеками.
В целом же беременность - это удивительный период, во время которого тело женщины подвергается многочисленным изменениям, чтобы поддержать здоровое развитие будущего малыша.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
|
|
Клиника МЕДСИ на Пречистенке
Зубовский б-р, д. 22/39
Клиника МЕДСИ на Рублевском шоссе
Рублёвское шоссе, д. 10
|
|
Медцентр ОН КЛИНИК на Цветном бульваре
Цветной б-р, д. 30, корп. 2
|
|
Медцентр ОН КЛИНИК на Цветном бульваре
Цветной б-р, д. 30, корп. 2
|
20 отзывов
|
Левицкий Глеб Николаевич
медицинская клиника
Юрловский проезд, д.14 корп. 2
Алтуфьево
Отрадное
Первичный приём от 4500 руб.
|
97 отзывов
|
Штыков Вадим Валентинович
медицинская клиника
Перервенский б-р, д. 8
Братиславская
Первичный приём от 4000 руб.
|
1313 отзывов
|
Клиника здорового позвоночника Здравствуй в Марьино
многопрофильный медицинский центр
ул. Люблинская, д. 108
Братиславская
Люблино
Марьино
Клиника здорового позвоночника. Специализируется на диагностике и лечении заболеваний суставов и позвоночника. В клинике осуществляется консультативны... читать далее »
Первичный приём от 990 руб.
Сотрудники СБУ и украинские военные вступили в конфликт в ресторане Винницы из-за музыки в русском стиле, сообщает Страна.ua.