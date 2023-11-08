Снижение зрения и отёки: 10 трансформаций, которые происходят в организме во время беременности

2:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье Акушерство и гинекология Репродуктология

Беременность - это удивительное время, когда женское тело переживает ряд уникальных изменений, чтобы обеспечить развитие новой жизни. Эксперты HerBeauty.co назвали десять наиболее важных трансформаций, которые сопровождают этот прекрасный период.

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Гормональные перемены

Во время беременности происходит резкий всплеск гормонов, таких как прогестерон и эстроген. Эти изменения не только поддерживают здоровое развитие плода, но и могут вызвать капризное настроение у будущих мам.

Увеличение веса и отёки

Беременные женщины часто набирают вес и становятся склонны к отёкам. Это связано с изменениями в циркуляции крови и гравитацией.

Сенсорные изменения

Вкус, зрение и обоняние могут измениться во время беременности. Некоторые женщины сообщают о снижении видимости и дискомфорте при ношении контактных линз. Эти изменения обычно временные и могут быть связаны с гормональными колебаниями.

Изменения в груди

Подготовка организма к производству молока для новорождённого приводит к изменениям в грудях. Ареолы темнеют, а чувствительность повышается. Могут появиться растяжки, из за увеличения размера молочных желёз.

Изменения волос и ногтей

Во время беременности некоторые женщины могут заметить улучшение состояния своих волос и ногтей, в то время как другие могут столкнуться с их выпадением. Правильное питание и витамины могут помочь поддержать здоровье волос и ногтей.

Объём крови

Объём крови в организме увеличивается во время беременности, что может привести к видимости вен. Эти изменения также могут вызвать головокружение и обмороки.

Пищеварение

Гормональные изменения могут вызвать изменения в аппетите и предпочтениях к пище, включая тягу к определенным продуктам и тошноту. Запор и изжога также могут возникнуть из-за давления матки на желудок.

Уровни энергии

Многие будущие мамы чувствуют себя утомлёнными, особенно в начале беременности. Энергия может вернуться во втором и третьем триместрах.

Связки и суставы

Гормоны беременности расслабляют связки и суставы, подготавливая тело к родам. Это может изменить походку будущей мамы и привести к изменениям в фигуре.

Увеличение размера ноги

Некоторые женщины замечают увеличение размера ног во время беременности. Это может быть связано с гормональными изменениями и отеками.

В целом же беременность - это удивительный период, во время которого тело женщины подвергается многочисленным изменениям, чтобы поддержать здоровое развитие будущего малыша.

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Автор Ульяна Власова Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru Редактор Кирилл Янчицкий Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру. Специалист Батагова Виолета Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса. Специалист Коровкин Михаил Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине) Специалист Андрианова Ирина Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.

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