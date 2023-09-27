Здоровый образ жизни может предотвратить развитие депрессии

7:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Недавнее исследование показало, что здоровый образ жизни, умеренное употребление алкоголя, здоровое питание, регулярные физические нагрузки, здоровый сон, и общение с другими людьми, а также отказ от курения и сидячего образа жизни существенно снижают вероятность развития депрессии.

Фото: Оpenverse

Это исследование, опубликованное в выпуске журнала Nature Mental Health, проведено международной группой ученых, включая специалистов из Кембриджского университета и Фуданьского университета. Они анализировали разнообразные факторы, включая образ жизни, генетические особенности, структуру мозга, а также иммунную и метаболическую системы, чтобы выявить основные механизмы, объясняющие эту взаимосвязь.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, приблизительно один из 20 взрослых сталкивается с депрессией, что представляет собой серьезную проблему для общественного здравоохранения. Факторы, влияющие на развитие депрессии, являются сложными и включают как биологические аспекты, так и образ жизни.

Для более глубокого понимания связи между этими факторами и депрессией исследователи обратились к Британскому биобанку, где содержится информация о генетике, образе жизни и состоянии здоровья участников, сохраняя при этом их анонимность.

Исследуя данные по почти 290 000 человек, включая 13 000 с диагнозом депрессии, за период девяти лет исследователи выявили семь факторов здорового образа жизни, связанных с снижением риска депрессии:

1. Умеренное употребление алкоголя.

2. Здоровое питание.

3. Регулярные физические нагрузки.

4. Здоровый сон.

5. Отсутствие курения.

6. Активный образ жизни.

7. Общение и коммуникация.

Среди этих факторов наибольший положительный эффект оказывал здоровый сон продолжительностью от семи до девяти часов в сутки, снижая риск депрессии на 22%. Частые социальные связи также оказали положительный результат, снижая общий риск депрессии на 18%. Умеренное употребление алкоголя снизило вероятность развития депрессии на 11%, соблюдение здорового питания — на 6%, регулярная физическая активность — на 14%, отказ от курения — на 20%, а избегание сидячего образа жизни — на 13%.

Участников исследования было разделено на три группы в зависимости от количества аспектов здорового образа жизни, которые они придерживались: "неблагоприятный", "средний" и "благоприятный" образ жизни. Те, кто придерживался среднего или промежуточного образа жизни, имели вероятность развития депрессии на 41% ниже по сравнению с теми, кто вел неблагоприятный образ жизни, а у тех, кто придерживался благоприятного образа жизни, вероятность депрессии снизилась на 57%.

Далее исследователи провели анализ ДНК участников, присваивая баллы генетического риска. Этот показатель был определен на основе количества генетических вариантов, связанных с риском депрессии. У тех, у кого был самый низкий генетический риск, вероятность развития депрессии снизилась на 25% по сравнению с теми, у кого был самый высокий генетический риск. Однако образ жизни оказал большее воздействие, чем генетика.

Эти выводы применимы ко всем, вне зависимости от генетического риска депрессии. Исследование подчеркивает важность здорового образа жизни для предотвращения депрессии.

"Хотя наша ДНК может повысить риск депрессии, мы показали, что здоровый образ жизни может играть более важную роль. Некоторые из этих аспектов образа жизни поддаются нашему контролю, так что улучшение их, такие как нормальный сон и социальные контакты, могут иметь значительное значение для качества нашей жизни", — пояснила эксперт Барбара Саакян из Кембриджского университета.

Для лучшего понимания взаимосвязи между здоровым образом жизни и депрессией, исследователи также рассмотрели ряд других факторов.

Исследование началось с анализа МРТ-сканов мозга почти 33 000 участников, где выявились области с большим объемом массы мозга, богатыми нейронами и связями, которые коррелировали с здоровым образом жизни. Эти области включали паллидум, таламус, миндалевидное тело и гиппокамп.

Далее, исследователи провели анализ крови на наличие маркеров, свидетельствующих о проблемах в иммунной системе и обмене веществ — процессе переваривания пищи и производства энергии. Среди выявленных маркеров, связанных с образом жизни, были С-реактивный белок, который организм вырабатывает в ответ на стресс, и триглицериды — основная форма жира, которую организм использует для запасания энергии.

Эти результаты подтверждают ранее проведенные исследования. Например, стресс может негативно влиять на регулирование уровня сахара в крови, что может привести к ухудшению иммунной функции и ускоренному старению клеток и молекул в организме. Недостаток физической активности и недостаток сна могут также оказывать негативное воздействие на способность организма справляться со стрессом. Одиночество и отсутствие социальной поддержки были связаны с повышенным риском заражения и ухудшением иммунной функции.

"Мы привыкли считать, что здоровый образ жизни важен только для физического здоровья, но он также критически влияет на наше психическое здоровье. Этот образ жизни не только способствует здоровью мозга и когнитивным функциям, но и косвенно укрепляет иммунную систему и улучшает обмен веществ", — отметил доктор Кристель Лэнгли из Кембриджского университета.

Исследователи выяснили, что важнейшей частью этой взаимосвязи является связь между образом жизни и иммунными и метаболическими функциями. Другими словами, нездоровый образ жизни может оказать негативное воздействие на иммунную систему и обмен веществ, что, в свою очередь, увеличивает риск развития депрессии.

"Мы знаем, что депрессия может начаться уже в подростковом или молодом возрасте, поэтому важно начинать обучение молодежи о важности здорового образа жизни и его влиянии на психическое здоровье еще в школах", — говорит профессор Цзяньфэн Фэн из Университетов Фудань и Уорикса.

Это исследование получило финансовую поддержку от организаций, таких как Национальный фонд естественных наук Китая и Министерство науки Китая.

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Автор Екатерина Варфоломеева Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения Редактор Кирилл Янчицкий Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру. Специалист Андронова Наталия Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности Специалист Серебреникова Татьяна Владеет современными методами диагностики редких наследственных болезней, интерпретацией специализированных, в т.ч Специалист Серебреникова Татьяна Владеет современными методами диагностики редких наследственных болезней, интерпретацией специализированных, в т.ч

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