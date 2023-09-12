Акушер-гинеколог: как женщине пережить менопаузу

2:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье Акушерство и гинекология

Как женщина может смягчить наиболее неприятные симптомы в период менопаузы; правда ли, что правильное питание существенно облегчает состояние женщины в этот период; могут ли витаминные комплексы заменить лекарственную терапию, Pravda.Ru рассказал международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья, акушер-гинеколог, к. м. н. Борис Лордкипанидзе.

Фото: https://www.recoveryranch.com/

— Борис Анатольевич, как в период менопаузы женщина может сохранить молодость, красоту и поддержать здоровье?

— В первую очередь необходима нормализация режима сна и бодрствования. В питании важно исключение животных жиров, потому что при изменении липидного профиля крови, когда нарушается соотношение фракций липопротеидов, появляется склонность к отложению бляшек.

Чем больше в организм будет поступать животных жиров, тем больше они будут оседать на стенках сосудов, что в последующем приводит к возникновению сосудистых катастроф.

Для перехода к более качественному питанию нужно больше растительных продуктов, исключение сахара, увеличение потребления растительных жиров, в частности оливкового масла. Но это должно быть качественное оливковое масло. Следует избегать майонеза, всевозможных готовых соусов.

Можно принимать успокоительные средства, препараты, которые принимаются на ночь для улучшения качества сна. Желательно, чтобы сон составлял не менее восьми часов.

Важна физическая активность. Найдите возможность посещать фитнес-зал хотя бы три раза в неделю по полчаса. Потому что у многих нарушение пищевого поведения приводит к тому, что задолго до клинических проявлений климакса женщина уже резко набирает вес. Это изменение веса также меняет картину крови. На этом фоне курение, алкоголь усугубляют гормональные изменения.

Если говорить о витаминах, то оптимально получать весь спектр витаминов, но в климактерическом периоде нужнее всего:

витамины группы B,

витамин С,

витамин Е.

Если мы не достигаем положительного эффекта на этом фоне, то переходим к биологически активным добавкам. В их состав входят фитоэстрогены, то есть эстрогены (женские половые гормоны) растительного происхождения. В этот период у женщины происходит естественное снижение концентрации в крови собственного эстрогена, и посредством эндогенного приема биологически активных добавок мы позволяем эстрогену держаться хотя бы около нижней границы физиологической нормы. На этом фоне пациенткам удается достичь нужного эффекта: улучшаются сон, качество жизни, меняется психоэмоциональный статус, снижается склонность к депрессии, к истерическому либо субдепрессивному отношению к жизни.