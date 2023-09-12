Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Маргарита Кичерова

Акушер-гинеколог: как женщине пережить менопаузу

2:58
Здоровье » Акушерство и гинекология

Как женщина может смягчить наиболее неприятные симптомы в период менопаузы; правда ли, что правильное питание существенно облегчает состояние женщины в этот период; могут ли витаминные комплексы заменить лекарственную терапию, Pravda.Ru рассказал международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья, акушер-гинеколог, к. м. н. Борис Лордкипанидзе.

Акушер-гинеколог: как женщине пережить менопаузу
Фото: https://www.recoveryranch.com/

— Борис Анатольевич, как в период менопаузы женщина может сохранить молодость, красоту и поддержать здоровье?

— В первую очередь необходима нормализация режима сна и бодрствования. В питании важно исключение животных жиров, потому что при изменении липидного профиля крови, когда нарушается соотношение фракций липопротеидов, появляется склонность к отложению бляшек.

Чем больше в организм будет поступать животных жиров, тем больше они будут оседать на стенках сосудов, что в последующем приводит к возникновению сосудистых катастроф.

Для перехода к более качественному питанию нужно больше растительных продуктов, исключение сахара, увеличение потребления растительных жиров, в частности оливкового масла. Но это должно быть качественное оливковое масло. Следует избегать майонеза, всевозможных готовых соусов.

Можно принимать успокоительные средства, препараты, которые принимаются на ночь для улучшения качества сна. Желательно, чтобы сон составлял не менее восьми часов.

Важна физическая активность. Найдите возможность посещать фитнес-зал хотя бы три раза в неделю по полчаса. Потому что у многих нарушение пищевого поведения приводит к тому, что задолго до клинических проявлений климакса женщина уже резко набирает вес. Это изменение веса также меняет картину крови. На этом фоне курение, алкоголь усугубляют гормональные изменения.

Если говорить о витаминах, то оптимально получать весь спектр витаминов, но в климактерическом периоде нужнее всего:

  • витамины группы B,
  • витамин С,
  • витамин Е.

Если мы не достигаем положительного эффекта на этом фоне, то переходим к биологически активным добавкам. В их состав входят фитоэстрогены, то есть эстрогены (женские половые гормоны) растительного происхождения. В этот период у женщины происходит естественное снижение концентрации в крови собственного эстрогена, и посредством эндогенного приема биологически активных добавок мы позволяем эстрогену держаться хотя бы около нижней границы физиологической нормы. На этом фоне пациенткам удается достичь нужного эффекта: улучшаются сон, качество жизни, меняется психоэмоциональный статус, снижается склонность к депрессии, к истерическому либо субдепрессивному отношению к жизни.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Новости Все >
Менеджер Дани Милохина сообщила, что ему не приходила повестка в военкомат
Обнаруженный без головы в Москве хирург ранее оперировал раненых в зоне СВО
Политолог Бардин: Подоляк, оскорбивший Индию и Китай, прежде всего пиарщик, и это было сказано не просто так
Роман Костомаров рассказал об измене жены Оксаны Домниной
Василенко: "Сунемся в Крым — превратимся в ядерный пепел"
Spiegel: В Германии могут уничтожить 4500-летнее поселение ради выпуска чипов intel
Скотт Риттер: ВСУ продолжают безрезультатно биться головой о первую линию российской обороны
56-летний Киркоров рассказал, как изменилась его жизнь после пластических операций
"Заболеете раком": стоматолог предупредила об опасности глотания зубной пасты
Пассажирка самолёта, совершившего экстренную посадку в поле под Новосибирском, написала послание своим детям на талоне
Популярное
Раскрыты подробности задержания стюардессы в Шереметьево

Стюардессе, которая прыгала по автомобилям в аэропорту, поставлены диагнозы.

Появились подробности задержания стюардессы в аэропорту в Москве: физически с ней сейчас всё в порядке
У подозреваемого в убийстве 16-летней девушки в Свердловской области из Каменска-Уральского могли быть ещё жертвы
Жертв может быть больше: что случилось с уральской школьницей
Посадка A320 в поле: разбор от КВС, влияние санкций и "живые в мёртвом"
Эндокринолог Павлова: резкое похудение - возможный признак рака
Украина готова объявить войну России. Готова ли Америка? Любовь Степушова Переворот в Чили: 50 лет трагедии Рустем Сафронов Скоростной электропоезд "Иволга 4.0" поставлен на поток Анастасия Жукова
Скончалась выдающаяся актриса театра, кино и телевидения Мария Скуратова
"Чувств нет": бывший фаворит Пугачевой раскрыл правду про отношения певицы с Галкиным
Уролог Волков дал советы мужчинам, желающим избежать проблем с потенцией
Уролог Волков дал советы мужчинам, желающим избежать проблем с потенцией
Последние материалы
Менеджер Дани Милохина сообщила, что ему не приходила повестка в военкомат
Обнаруженный без головы в Москве хирург ранее оперировал раненых в зоне СВО
Политолог Бардин: Подоляк, оскорбивший Индию и Китай, прежде всего пиарщик, и это было сказано не просто так
Роман Костомаров рассказал об измене жены Оксаны Домниной
Василенко: "Сунемся в Крым — превратимся в ядерный пепел"
Spiegel: В Германии могут уничтожить 4500-летнее поселение ради выпуска чипов intel
Скотт Риттер: ВСУ продолжают безрезультатно биться головой о первую линию российской обороны
56-летний Киркоров рассказал, как изменилась его жизнь после пластических операций
"Заболеете раком": стоматолог предупредила об опасности глотания зубной пасты
Пассажирка самолёта, совершившего экстренную посадку в поле под Новосибирском, написала послание своим детям на талоне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников