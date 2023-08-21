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Илья Панфёров

Влияние гаджетов на здоровье сердца: Исследование ученых со всех уголков мира

3:04
Здоровье

Современные технологии приносят нам множество удобств, но они также могут иметь негативное воздействие на наше здоровье.

Влияние гаджетов на здоровье сердца: Исследование ученых со всех уголков мира
Фото: "Phone" by jacqui.brown33 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Тысячи людей, регулярно носящих мобильные телефоны в нагрудном кармане рубашки, могут столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем, особенно если они страдают от сердечных заболеваний. Британские эксперты в области здравоохранения подчеркивают, что особенно уязвимыми являются люди, имеющие кардиостимуляторы.

Влияние магнитов на кардиостимуляторы

Исследования показывают, что магниты, присутствующие в некоторых электронных устройствах, таких как зарядные устройства iPhone и AirPods, могут оказать влияние на генераторы импульсов, присутствующие в кардиостимуляторах.

Эти устройства играют важную роль в регулировании сердечного ритма.

Новые открытия швейцарских экспертов

Недавние исследования швейцарских экспертов раскрыли новые аспекты этой проблемы. Ученые из Базельского университета и Северо-Западного университета прикладных наук и искусств в Швейцарии провели тщательное исследование влияния электронных устройств на здоровье сердца.

В ходе исследования были проанализированы такие устройства, как iPhone 12 Pro Max, зарядные чехлы Apple AirPods, а также стилусы Apple Pencil 2nd Gen и Microsoft Surface Pen.

Результаты исследования и риски для пациентов

Исследователи разместили электронные устройства на различных расстояниях от кардиостимуляторов и наблюдали за воздействием.

В результате исследования было выявлено, что некоторые продукты Apple и Microsoft могут действительно мешать работе кардиостимуляторов, если находятся на близком расстоянии. Это важное открытие указывает на серьезный риск нарушения электрических импульсов у пациентов.

Специалисты подчеркивают, что особенно осторожным следует быть пациентам, страдающим от тахикардии — учащенного сердцебиения.

Сильные магниты в электронных устройствах могут повредить работу кардиовертер-дефибрилляторов. Эксперты советуют избегать носить мобильные телефоны в нагрудном кармане рубашки, а также избегать положения, когда устройства с магнитами находятся непосредственно у груди, например, при сидении на диване.

Предупреждение производителей

Производители электронных устройств, включая Apple и Microsoft, предостерегают пользователей о возможных рисках. Они указывают на то, что магниты и электромагнитные поля в устройствах могут взаимодействовать с медицинскими устройствами, такими как кардиостимуляторы и дефибрилляторы.

Производители советуют держать устройства на безопасном расстоянии от медицинских имплантатов, чтобы избежать нежелательных воздействий. Важно помнить, что даже популярные гаджеты могут представлять опасность для людей с сердечными проблемами.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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