Несколько советов для ускорения похудения от диетолога Аманды Урселл

Диетолог Аманда Урселл рассказала о нескольких способах ускорить снижение веса.
Получите 7-8 часов сна каждую ночь, советуют эксперты. Связь между сном и весом подтверждена исследованиями. Исследование, проведенное в этом году среди 80 человек с избыточным весом, выявило, как качество сна влияет на склонность к набору килограммов.
Научные исследования Массачусетской больницы показали, что недостаток сна приводит к повышенному потреблению калорий и большему выбору высококалорийной пищи.
Диетолог советует использовать трюк с обманом себя: уменьшьте порции, но убедите мозг в обильном питании. Попробуйте следующее: замените пиццу на ту, что продают в супермаркете, а сверху положите много помидоров. Этот метод известен как искусство "объемного" питания.
Питье воды перед едой — прекрасный способ помочь себе в борьбе с лишним весом. Одно исследование подтверждает, что стакан воды перед приемом пищи снижает потребление калорий. Этот простой совет помог многим сбросить более 2 кг за 12 недель.
По совету диетолога, лучше заменить бокал белого вина в баре на газированную воду. Смешайте два напитка и наслаждайтесь. Так вы избежите лишних калорий и сэкономите деньги.
Научные исследования показали, что перекусы могут как помогать, так и мешать снижению веса. Сладкие закуски повышают уровень сахара в крови, что вызывает выброс инсулина. Это в конечном итоге приводит к повышенному аппетиту.
Для перекусов выбирайте продукты, поддерживающие стабильный уровень сахара в крови. Замените горячий шоколад и булочку на бутилированную воду и арахис.
Вегетарианские блюда — отличный способ сэкономить деньги и калории. Они содержат растительное волокно, благотворно воздействующее на пищеварение и способствующее похудению.
Сравним, например, спагетти болоньезе с 600 г говяжьего фарша и вегетарианскую версию с 600 г консервированной фасоли. Вегетарианский вариант обойдется дешевле и содержит меньше калорий.
Недавние исследования показали, что люди, употребляющие малообработанные продукты, чувствуют себя сытыми и снижают потребление калорий.
Выбирайте нежаренные овсяные хлопья вместо сахарных мюсли, и ваша фигура и кошелек скажут вам "спасибо".
Не обязательно выбирать дорогие супермаркеты. Среднестатистические магазины также подойдут. Главное — читайте состав продуктов и следите за ценами.
Исследования показали, что люди, начинающие прием пищи позже, теряют больше веса. Ограничьте период приема пищи, например, с 7:00 до 19:00, и не ешьте за два часа до сна.
Избегайте ночных походов к холодильнику, чтобы не сорвать свою диету.
С этими простыми советами от диетолога Аманды Урселл вы сможете сбросить избыточный вес, улучшить здоровье и сохранить свой бюджет.
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