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Илья Панфёров

Несколько советов для ускорения похудения от диетолога Аманды Урселл

3:29
Здоровье

Диетолог Аманда Урселл рассказала о нескольких способах ускорить снижение веса.

Несколько советов для ускорения похудения от диетолога Аманды Урселл
Фото: "Women" by be creator is licensed under CC BY 2.0.

Сон

Получите 7-8 часов сна каждую ночь, советуют эксперты. Связь между сном и весом подтверждена исследованиями. Исследование, проведенное в этом году среди 80 человек с избыточным весом, выявило, как качество сна влияет на склонность к набору килограммов.

Научные исследования Массачусетской больницы показали, что недостаток сна приводит к повышенному потреблению калорий и большему выбору высококалорийной пищи.

Победа над аппетитом

Диетолог советует использовать трюк с обманом себя: уменьшьте порции, но убедите мозг в обильном питании. Попробуйте следующее: замените пиццу на ту, что продают в супермаркете, а сверху положите много помидоров. Этот метод известен как искусство "объемного" питания.

Вода перед едой

Питье воды перед едой — прекрасный способ помочь себе в борьбе с лишним весом. Одно исследование подтверждает, что стакан воды перед приемом пищи снижает потребление калорий. Этот простой совет помог многим сбросить более 2 кг за 12 недель.

Умеренность с алкоголем

По совету диетолога, лучше заменить бокал белого вина в баре на газированную воду. Смешайте два напитка и наслаждайтесь. Так вы избежите лишних калорий и сэкономите деньги.

Управление сахаром

Научные исследования показали, что перекусы могут как помогать, так и мешать снижению веса. Сладкие закуски повышают уровень сахара в крови, что вызывает выброс инсулина. Это в конечном итоге приводит к повышенному аппетиту.

Для перекусов выбирайте продукты, поддерживающие стабильный уровень сахара в крови. Замените горячий шоколад и булочку на бутилированную воду и арахис.

Вегетарианская диета

Вегетарианские блюда — отличный способ сэкономить деньги и калории. Они содержат растительное волокно, благотворно воздействующее на пищеварение и способствующее похудению.

Сравним, например, спагетти болоньезе с 600 г говяжьего фарша и вегетарианскую версию с 600 г консервированной фасоли. Вегетарианский вариант обойдется дешевле и содержит меньше калорий.

Выбор полезных продуктов

Недавние исследования показали, что люди, употребляющие малообработанные продукты, чувствуют себя сытыми и снижают потребление калорий.

Выбирайте нежаренные овсяные хлопья вместо сахарных мюсли, и ваша фигура и кошелек скажут вам "спасибо".

Выбор магазина

Не обязательно выбирать дорогие супермаркеты. Среднестатистические магазины также подойдут. Главное — читайте состав продуктов и следите за ценами.

Закрыть кухню

Исследования показали, что люди, начинающие прием пищи позже, теряют больше веса. Ограничьте период приема пищи, например, с 7:00 до 19:00, и не ешьте за два часа до сна.

Избегайте ночных походов к холодильнику, чтобы не сорвать свою диету.

С этими простыми советами от диетолога Аманды Урселл вы сможете сбросить избыточный вес, улучшить здоровье и сохранить свой бюджет.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Темы диета похудение
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