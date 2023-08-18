Роспотребнадзор: яблочные семечки вызывают отравление организма

В соответствии с информацией Роспотребнадзора, 200 яблочных семечек могут оказать токсическое воздействие на организм из-за присутствия в них синильной кислоты, являющейся сильным ядом. Однако, чтобы семечки вызвали вред, необходимо не только их съесть, но и хорошо пережевать. Общеизвестно, что как яблоки, так и их семечки обычно безвредны.

Фото: "'Seeds of custard apple'.JPG" by Thamizhpparithi Maari is licensed under CC BY-SA 3.0.

В дополнение к этому ведомство также подчеркнуло, что лица, страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, должны ограничить потребление большого количества красных яблок. В преддверии наступления Яблочного Спаса специалисты также поделились другими интересными фактами о яблоках.

Яблочный Спас и происхождение яблок

В России 19 августа православные верующие будут праздновать Преображение Господне, который также известен как Яблочный Спас. Этот традиционный праздник имеет свою интересную связь с яблоками. В прошлом, когда лето подходило к концу, принято было освящать урожай, а яблоки, являясь одним из самых обычных плодов, часто служили символом урожайности. Вот их и благословляли.

Однако что мы знаем о яблоках сегодня? Согласно информации, представленной на портале "Здоровое питание" Роспотребнадзора, яблоки изначально не были столь популярны. Исследователи утверждают, что их родной землей считается современный Казахстан. Не случайно слово "Алматы" на казахском языке переводится как "яблоневый".

Также интересно то, что вкус и внешний вид яблок менялись со временем. В наше время эти фрукты процветают практически везде, даже в засушливых и холодных климатических условиях. В мире существует более 7500 разновидностей яблонь, и в России выращивается более 300 сортов этого плода.

Кому не стоит есть яблоки

Польза яблок уже многократно подчеркивалась. Согласно замечаниям доктора-диетолога из Омской центральной больницы, Ларисы Рыбиной, даже ежедневное употребление всего одного яблока может снизить вероятность онкологии, уровень "плохого" холестерина и способствовать здоровой функции щитовидной железы. В общей сложности, это настоящее чудо, а не просто фрукт.

Однако вред яблок бывает не так уж и редко. Некоторым людям следует быть осторожными с избыточным потреблением этого фрукта. Эксперты Роспотребнадзора отмечают, что людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы, рекомендуется избегать красных сортов яблок.

Кроме того, проведенные исследования демонстрируют, что у людей, которые употребляют большое количество яблок или регулярно потребляют яблочный сок, возникают проблемы с эмалью зубов. Это важная часть нашего тела, которая не подвергается восстановлению. Более подробно о поддержании здоровья зубов и эмали мы обсуждали в предыдущих публикациях.

Возможна ли смерть от яблок

Вероятно, каждый из нас хотя бы раз в своей жизни размышлял о том, можно ли есть семена из яблока. Несмотря на то, что они не слишком приятны на вкус, многие считают, что от них не будет никакого вреда. На самом деле это так, однако стоит учесть одну нюансную деталь.

Яблочные семечки содержат амигдалин, органическое вещество, которое в организме может превратиться в синильную кислоту — сильное ядовитое соединение. Соли этой кислоты известны как цианиды. Сама синильная кислота придает семечкам горьковатый привкус, напоминающий горький миндаль.

Не стоит, однако, сильно волноваться: отравиться возможно только при условии съедения 200 таких семечек, и то, если их аккуратно пережевать.

Можно ли есть потемневшее яблоко

Если вы надкусите яблоко и оставите его на воздухе, то надкушенное место быстро потемнеет. Часто люди ошибочно полагают, что это происходит из-за окисления железа, находящегося в составе фрукта. Однако корень проблемы в другом.

Яблоки содержат антиоксиданты, которые окисляются под воздействием фермента полифенолоксидазы. Когда кислород начинает воздействовать, эти вещества начинают взаимодействовать. Появляющееся "потемнение" на мякоти на самом деле защищает плод от вредителей. Тем не менее, возникает вопрос: безопасно ли употреблять такое яблоко?

Диетолог Елена Соломатина уверяет: нет никакой опасности, и вы точно не превратитесь в козлёночка. Яблоко не портится от окисления. Единственное, что страдает, — это внешний вид фрукта. Если вы хотите провести эксперимент, надкушите кусок яблока, затем полейте "поврежденное" место лимонным соком и посыпьте сахаром. Таким образом, мякоть не потемнеет.

Следует помнить, что важно различать окисление от гниения, так как гниль может быть опасной для здоровья. Видимая плесень на поверхности — это лишь вершина айсберга, по сути, грибница проникает гораздо глубже, а споры могут распространиться по всему фрукту.

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