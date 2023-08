Роспотребнадзор: яблочные семечки вызывают отравление организма

В соответствии с информацией Роспотребнадзора, 200 яблочных семечек могут оказать токсическое воздействие на организм из-за присутствия в них синильной кислоты, являющейся сильным ядом. Однако, чтобы семечки вызвали вред, необходимо не только их съесть, но и хорошо пережевать. Общеизвестно, что как яблоки, так и их семечки обычно безвредны.

Фото: "'Seeds of custard apple'.JPG" by Thamizhpparithi Maari is licensed under CC BY-SA 3.0.