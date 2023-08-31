Как избавиться от боли в горле: Советы экспертов

Боль в горле — это неприятное состояние, которое может существенно повлиять на вашу жизнь.
Она затрудняет еду, питье, сон, разговоры, портит настроение и негативно сказывается на вашем самочувствии и работоспособности. В данной статье мы расскажем вам о том, как избавиться от боли в горле с помощью эффективных методов и советов, основанных на многолетнем опыте специалистов.
Продолжительность боли в горле может зависеть от причины ее возникновения. В большинстве случаев, вызванных вирусной инфекцией, такой как простуда, боль утихает в течение трех-десяти дней, как объясняет Дэниел Аллан, специалист по семейной медицине и доктор медицинских наук.
Если болевое состояние вызвано бактериальной инфекцией, например стрептококками, или аллергией, то оно может длиться дольше, пока не будет применено соответствующее лечение антибиотиками или лекарствами.
Медики рекомендуют употреблять теплые напитки, такие как чай или куриный бульон, для смягчения боли в горле. Парадоксально, но также подходят холодные напитки, например, ледяная вода или фруктовое мороженое. Этот выбор зависит от ваших предпочтений и того, что лучше помогает вам успокоить боль.
Эксперты говорят:
"Жидкости помогают увлажнить слизистые оболочки, поддерживают нормальный кровоток и предотвращают инфекции в носовых пазухах. Также тепло может уменьшить кашель и снять раздражение задней стенки горла. Попробуйте как теплые, так и холодные напитки, чтобы понять, что подходит именно вам".
Принятие антигистаминных препаратов может помочь уменьшить боль в горле. Также эффективными являются ацетаминофен, ибупрофен и напроксен, которые также способствуют облегчению боли, особенно если она распространяется на глубокие участки шеи и другие области.
"Гистамины — это вещества, которые помогают иммунной системе бороться с инородными агентами. Однако иногда они могут вызывать переакции, приводя к симптомам, таким как насморк и выделения, которые могут усилить боль в горле", — поясняет доктор Аллан.
Антигистаминные препараты способны предотвратить эту избыточную реакцию.
Растворите половину чайной ложки соли или эквивалентное количество пищевой соды в стакане теплой воды. Полощите горло раз в три часа в качестве естественного средства от боли.
Помните, что не следует глотать раствор. Соленая вода помогает уменьшить отек и раздражение в горле. Пищевая сода также способствует успокоению горла, разжижает слизь и может помочь справиться с кислотным рефлюксом.
Попробуйте принять горячий душ. Влажный воздух в ванной может быть вдохновенным решением для облегчения боли в горле. Пар помогает разжижить слизь, увлажнить горло и снизить дискомфорт.
Горячий пунш — это напиток, который готовится из воды, виски, меда и лимонного сока. Он подается горячим, а по желанию можно добавить различные специи, такие как корица, мускатный орех или имбирь.
Мед смягчает и успокаивает горло, снижая раздражение. Его антибактериальные свойства также способствуют облегчению симптомов.
Небольшое количество виски помогает разжижить слизь, расширяет кровеносные сосуды на поверхности горла, что способствует размножению иммунных клеток и борьбе с инфекцией.
Специи стимулируют выработку слюны, улучшая гидратацию и облегчая отхождение слизи.
Не забывайте об отдыхе и нормальном сне. Важно уделить внимание физическому покою для организма и голосовых связок.
Однако следует помнить, что при горизонтальном положении тела, особенно на спине, возможно увеличение давления в задней части горла. Если это вызывает дискомфорт, попробуйте приподнять верхнюю часть кровати или сидеть на стуле.
Также рекомендуется избегать факторов, которые могут раздражать горло, включая сухой воздух, курение, кислые или острые продукты, а также горизонтальное положение после еды, особенно при кислотном рефлюксе.
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