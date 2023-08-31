Как избавиться от боли в горле: Советы экспертов

5:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Боль в горле — это неприятное состояние, которое может существенно повлиять на вашу жизнь.

Фото: "Throat before" by jeffandmandyg is licensed under CC BY-SA 2.0.

Она затрудняет еду, питье, сон, разговоры, портит настроение и негативно сказывается на вашем самочувствии и работоспособности. В данной статье мы расскажем вам о том, как избавиться от боли в горле с помощью эффективных методов и советов, основанных на многолетнем опыте специалистов.

Продолжительность боли в горле

Продолжительность боли в горле может зависеть от причины ее возникновения. В большинстве случаев, вызванных вирусной инфекцией, такой как простуда, боль утихает в течение трех-десяти дней, как объясняет Дэниел Аллан, специалист по семейной медицине и доктор медицинских наук.

Если болевое состояние вызвано бактериальной инфекцией, например стрептококками, или аллергией, то оно может длиться дольше, пока не будет применено соответствующее лечение антибиотиками или лекарствами.

Эффективные домашние методы для облегчения боли в горле

Теплые и холодные напитки

Медики рекомендуют употреблять теплые напитки, такие как чай или куриный бульон, для смягчения боли в горле. Парадоксально, но также подходят холодные напитки, например, ледяная вода или фруктовое мороженое. Этот выбор зависит от ваших предпочтений и того, что лучше помогает вам успокоить боль.

Эксперты говорят:

"Жидкости помогают увлажнить слизистые оболочки, поддерживают нормальный кровоток и предотвращают инфекции в носовых пазухах. Также тепло может уменьшить кашель и снять раздражение задней стенки горла. Попробуйте как теплые, так и холодные напитки, чтобы понять, что подходит именно вам".

Антигистаминные препараты и обезболивающие

Принятие антигистаминных препаратов может помочь уменьшить боль в горле. Также эффективными являются ацетаминофен, ибупрофен и напроксен, которые также способствуют облегчению боли, особенно если она распространяется на глубокие участки шеи и другие области.

"Гистамины — это вещества, которые помогают иммунной системе бороться с инородными агентами. Однако иногда они могут вызывать переакции, приводя к симптомам, таким как насморк и выделения, которые могут усилить боль в горле", — поясняет доктор Аллан.

Антигистаминные препараты способны предотвратить эту избыточную реакцию.

Полоскание горла

Растворите половину чайной ложки соли или эквивалентное количество пищевой соды в стакане теплой воды. Полощите горло раз в три часа в качестве естественного средства от боли.

Помните, что не следует глотать раствор. Соленая вода помогает уменьшить отек и раздражение в горле. Пищевая сода также способствует успокоению горла, разжижает слизь и может помочь справиться с кислотным рефлюксом.

Пар и влажность

Попробуйте принять горячий душ. Влажный воздух в ванной может быть вдохновенным решением для облегчения боли в горле. Пар помогает разжижить слизь, увлажнить горло и снизить дискомфорт.

Специальный горячий напиток

Горячий пунш — это напиток, который готовится из воды, виски, меда и лимонного сока. Он подается горячим, а по желанию можно добавить различные специи, такие как корица, мускатный орех или имбирь.

Преимущества этого напитка:

Мед смягчает и успокаивает горло, снижая раздражение. Его антибактериальные свойства также способствуют облегчению симптомов.

Небольшое количество виски помогает разжижить слизь, расширяет кровеносные сосуды на поверхности горла, что способствует размножению иммунных клеток и борьбе с инфекцией.

Специи стимулируют выработку слюны, улучшая гидратацию и облегчая отхождение слизи.

Отдых и сон

Не забывайте об отдыхе и нормальном сне. Важно уделить внимание физическому покою для организма и голосовых связок.

Однако следует помнить, что при горизонтальном положении тела, особенно на спине, возможно увеличение давления в задней части горла. Если это вызывает дискомфорт, попробуйте приподнять верхнюю часть кровати или сидеть на стуле.

Что стоит избегать

Существуют определенные методы, которые следует избегать, так как они могут ухудшить ситуацию:

Яблочный уксус имеет некоторые антибактериальные свойства, но он малоэффективен при болях в горле.

Эфирные масла пока не имеют достаточного клинического подтверждения своей безопасности и эффективности.

Также рекомендуется избегать факторов, которые могут раздражать горло, включая сухой воздух, курение, кислые или острые продукты, а также горизонтальное положение после еды, особенно при кислотном рефлюксе.

Когда обратиться к врачу

Следует обратиться к врачу, если:

Боль в горле слишком интенсивная и продолжительная, без улучшений, возможно с иррадиацией в ухо.

Существуют проблемы с глотанием, дыханием или открытием рта.

Кашель с кровью или кровь присутствует в слюне.

Пальпация выявила увеличенные лимфатические узлы или узлы на шее.

На задней части горла видны белые пятна или сыпь, что может указывать на стрептококковое горло или скарлатину.

Температура повышена.

Потеря голоса продолжается более недели или двух.

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