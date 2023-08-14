Зира: антимикробные и другие полезные свойства

3:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Железо — это важный минерал, необходимый для роста и развития вашего организма.

Фото: pixabay.com

Оно помогает образованию гемоглобина, белка в ваших эритроцитах, который способствует транспорту кислорода к клеткам и углекислого газа к легким.

Дефицит этого минерала может привести к анемии. Растение зира может помочь вам удовлетворить вашу ежедневную норму железа. Всего 1 чайная ложка этой специи содержит 1,39 мг железа, что составляет 17,3% от рекомендуемой суточной нормы для взрослого мужчины и 7,7% от рекомендуемой нормы для женщин. И это еще не все.

Зира также содержит другие важные питательные вещества, такие как витамин A, витамины группы B, витамин C, витамин E, витамин K, калий, медь и кальций, хотя и в меньших количествах.

Улучшает пищеварение

Аюрведа и другие природные методы лечения придают большое значение пищеварительным способностям. Древний аюрведический текст "Чарака Самхита" включает ее в список супер-средств, которые помогают пищеварению и облегчают боль в животе.

Зира помогает улучшить пищеварение, увеличивая выработку желчных кислот. У него также есть карминативное действие, уменьшая вздутие и вздутие живота. Фактически, индийское название Зира (джирагам) происходит от слова, которое означает "пищеварение".

Вы также можете вскипятить чайную ложку семян в чашке воды, оставить на ночь и выпить утром для улучшения пищеварения.

Снимает симптомы синдрома раздраженного кишечника

Синдром раздражённого кишечника влияет на ваше большое кишечное ободрение и вызывает такие проблемы, как вздутие, боли в животе, запоры или понос. Зира может помочь вам справиться с дискомфортом, который вызывает это расстройство.

Одно исследование показало, что пациенты, которые принимали 20 капель эфирного масла зиры ежедневно, заметно уменьшили симптомы, такие как вздутие, боли в животе, неполное опорожнение и срочная необходимость в туалете.

Зира даже помогал тем, у кого доминирует запор при раздраженном кишечнике. Пациенты отмечали, что частота опорожнения и консистенция кала улучшились.

Обладает антимикробными свойствами

Вредные бактерии и инфекционные микробы окружают нас повсюду. Но исследования показывают, что зира может защищать нас от многих из этих патогенов. Обычные грибы, такие как Aspergillus, Penicillium, Saccharomyces и Candida, оказались уязвимыми перед компонентами зиры.

Зира также действует против бактерий, таких как Escherichia coli и Staphylococcus aureus. Бактерии Staph ассоциируются с рядом заболеваний, начиная с кожных проблем, таких как фолликулит и импетиго, и заканчивая воспалениями молочных желез и даже пневмонией.

С другой стороны, E. coli может вызвать серьёзные проблемы с кишечником, а также инфекции в органах, таких как предстательная железа или желчный пузырь. Обогатив свои блюда зирой, вы можете помочь справиться с этими смертельными микробами.

Может улучшить память

Исследования на животных показали, что зира может помочь улучшить память.

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