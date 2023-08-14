Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Илья Панфёров

Зира: антимикробные и другие полезные свойства

3:35
Здоровье

Железо — это важный минерал, необходимый для роста и развития вашего организма.

Зира: антимикробные и другие полезные свойства
Фото: pixabay.com

Оно помогает образованию гемоглобина, белка в ваших эритроцитах, который способствует транспорту кислорода к клеткам и углекислого газа к легким.

Дефицит этого минерала может привести к анемии. Растение зира может помочь вам удовлетворить вашу ежедневную норму железа. Всего 1 чайная ложка этой специи содержит 1,39 мг железа, что составляет 17,3% от рекомендуемой суточной нормы для взрослого мужчины и 7,7% от рекомендуемой нормы для женщин. И это еще не все.

Зира также содержит другие важные питательные вещества, такие как витамин A, витамины группы B, витамин C, витамин E, витамин K, калий, медь и кальций, хотя и в меньших количествах.

Улучшает пищеварение

Аюрведа и другие природные методы лечения придают большое значение пищеварительным способностям. Древний аюрведический текст "Чарака Самхита" включает ее в список супер-средств, которые помогают пищеварению и облегчают боль в животе.

Зира помогает улучшить пищеварение, увеличивая выработку желчных кислот. У него также есть карминативное действие, уменьшая вздутие и вздутие живота. Фактически, индийское название Зира (джирагам) происходит от слова, которое означает "пищеварение".

Вы также можете вскипятить чайную ложку семян в чашке воды, оставить на ночь и выпить утром для улучшения пищеварения.

Снимает симптомы синдрома раздраженного кишечника

Синдром раздражённого кишечника влияет на ваше большое кишечное ободрение и вызывает такие проблемы, как вздутие, боли в животе, запоры или понос. Зира может помочь вам справиться с дискомфортом, который вызывает это расстройство.

Одно исследование показало, что пациенты, которые принимали 20 капель эфирного масла зиры ежедневно, заметно уменьшили симптомы, такие как вздутие, боли в животе, неполное опорожнение и срочная необходимость в туалете.

Зира даже помогал тем, у кого доминирует запор при раздраженном кишечнике. Пациенты отмечали, что частота опорожнения и консистенция кала улучшились.

Обладает антимикробными свойствами

Вредные бактерии и инфекционные микробы окружают нас повсюду. Но исследования показывают, что зира может защищать нас от многих из этих патогенов. Обычные грибы, такие как Aspergillus, Penicillium, Saccharomyces и Candida, оказались уязвимыми перед компонентами зиры.

Зира также действует против бактерий, таких как Escherichia coli и Staphylococcus aureus. Бактерии Staph ассоциируются с рядом заболеваний, начиная с кожных проблем, таких как фолликулит и импетиго, и заканчивая воспалениями молочных желез и даже пневмонией.

С другой стороны, E. coli может вызвать серьёзные проблемы с кишечником, а также инфекции в органах, таких как предстательная железа или желчный пузырь. Обогатив свои блюда зирой, вы можете помочь справиться с этими смертельными микробами.

Может улучшить память

Исследования на животных показали, что зира может помочь улучшить память.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Приправа ЗИРА – что это такое и зачем она нужна. Польза и вред зиры.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы здоровье
Новости
Силовики Екатеринбурга рассказали об обнаружении двух мумифицированных тел в одной квартире
Футболист Криштиану Роналду делится трогательными фото с семьей несмотря на скандал
Роберт Кеннеди: США совершили самую худшую ошибку в отношении России
40-летняя певица МакSим рассказала подробности о борьбе с алкогольной зависимостью.
Актриса Ева Лонгория показала сексуальную фигуру у бассейна, ошеломив поклонников
Телеведущая Виктория Боня рассказала о воссоединении с бывшим ухажером
Депутат Виталий Милонов призвал запретить Ингеборге Дапкунайте приезжать в Россию
На блогера Елену Блиновскую снова подали в суд из-за ее мужа.
Фанат выкупил халат певца Филиппа Киркорова за 25 тысяч рублей.
Сын Александра Градского обвинил последнюю жену музыканта в краже денег из квартиры
Популярное
Почему в РФ нужна новая мобилизация и кто может отправиться на СВО

Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.

Баранчик: "В РФ нужна новая мобилизация. Кто может отправиться на СВО"
Телеведущая Лера Кудрявцева похвасталась стройной фигурой в бикини
Кудрявцева в бикини показала стройное тело
Рогов сообщил о тяжёлой ситуации в Урожайном из-за киевского режима
Киев обвинил НАТО в провале контрнаступления
В Польше предложили Украине военный план по Чёрному морю Петр Ермилин В Чехии возмущены украинскими насильниками. Прага обвиняется в лицемерии Любовь Степушова Запад в капкане лицемерия: двойные стандарты приведут к поражению Наталия Красовская
Леонид Агутин объяснил свой отказ повернуться к певцу Shaman на шоу "Голос"
Известный бодибилдер из Боснии устроил стрим с убийством четырёх человек
Пять единиц западной техники ВСУ за 10 минут уничтожил лётчик ВС РФ "Самара"
Пять единиц западной техники ВСУ за 10 минут уничтожил лётчик ВС РФ "Самара"
Последние материалы
Телеведущая Виктория Боня рассказала о воссоединении с бывшим ухажером
Депутат Виталий Милонов призвал запретить Ингеборге Дапкунайте приезжать в Россию
Зира: антимикробные и другие полезные свойства
На блогера Елену Блиновскую снова подали в суд из-за ее мужа.
Фанат выкупил халат певца Филиппа Киркорова за 25 тысяч рублей.
Сын Александра Градского обвинил последнюю жену музыканта в краже денег из квартиры
Певица Екатерина Семенова рассказала о жизни на пенсию в 9 тысяч рублей
Супруга Игоря Николаева прокомментировала слухи о приемной дочери композитора
Актриса Екатерина Волкова пересмотрела все серии "Битвы экстрасенсов" ради роли в сериале
Экс-агент ЦРУ Джонсон допустил вторжение войск ВС Польши на Западную Украину
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников