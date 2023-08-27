Кокосовая вода: Идеальный напиток для похудения

3:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда вы раскрываете кокос, из него вытекает яркая жидкость, которая приятно освежает. И это одна из причин, по которой хочется налить себе стакан этого напитка!

Фото: pixabay.com

Но помимо того, что это здоровый и без вреда для совести напиток, кокосовая вода также может помочь вам на пути похудения. Давайте разберемся, каким образом этот экзотический сок способствует этому!

Полезные компоненты кокосовой воды в одной чашке

60 мг магния: 15% от суточной нормы

48 мг фосфора: 6,8% от суточной нормы

600 мг калия: 12,7% от суточной нормы

252 мг натрия: 10,9% от суточной нормы

7 мкг фолиевой кислоты: 1,75%от суточной нормы

2,6 г диетического волокна: 8,6%от суточной нормы

Также она содержит небольшое количество кальция, железа, цинка, витаминов группы В и витамина С. И к тому же, в ней почти нет жира.

Другими словами, употребление кокосовой воды может быть идеальным альтернативным напитком. Это может быть освежающим и питательным заменителем обычной воды.

Вы также можете с удовольствием заменить стакан сока, который содержит питательные вещества, но также сахар и калории. И именно это делает кокосовую воду отличным союзником для тех, кто стремится похудеть.

Малое количество калорий

1 чашка апельсинового сока: 117 калорий

1 чашка кокосовой воды: 44-46 калорий

Когда вы пытаетесь похудеть, возможность употребления здоровых закусок и напитков может сыграть большую роль. Кокосовая вода обеспечивает вас необходимыми питательными веществами без избытка калорий.

В каждой чашке всего лишь 44-46 калорий. Замените фруктовые соки, такие как апельсиновый сок, который содержит около 117 калорий за чашку, на освежающий стакан кокосовой воды, и у вас останется калории на весь день. Это даже может помочь создать больший калорийный дефицит (когда вы потребляете меньше калорий, чем сжигаете в день).

Калорийный дефицит всего около 500 калорий в день может помочь вам сбросить от 1 до 2 фунтов в неделю.

Содержание пищевых волокон продлевает ощущение сытости

Известно, что пищевые волокна помогают сохранять ощущение сытости на более долгий срок.

В чашке кокосовой воды содержится около 2,6 г диетического волокна, когда она только что извлечена из ореха.

Это означает, что вы менее склонны хотеть перекусить вскоре после употребления кокосовой воды. Исследователи даже говорят, что дополнительное потребление волокон, когда вы страдаете ожирением, может существенно повлиять на ваши усилия по снижению веса.

Готовая к употреблению кокосовая вода может не иметь этих преимуществ, если в процессе упаковки из нее удаляются волокна, поэтому обратите внимание на этикетку.

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