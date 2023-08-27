Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Илья Панфёров

Железо из орехов: Наиболее богатые виды

4:34
Здоровье

Возможно, вы обожаете орехи и задаетесь вопросом, можно ли также получить из них важные питательные вещества?

Железо из орехов: Наиболее богатые виды
Фото: pixabay.com

Обычно мясо, морепродукты и зеленые овощи являются богатыми источниками железа, но орехи также могут помочь вам удовлетворить вашу ежедневную потребность в этом минерале. Давайте рассмотрим, сколько железа содержится в ваших любимых перекусках.

Вашему организму требуется железо для создания гемоглобина.

Железо также поддерживает обмен веществ и необходимо для нормальной клеточной активности, роста и развития, синтеза соединительных тканей и определенных гормонов.

Рекомендуемое потребление железа: От 8 мг до 18 мг

Рекомендуемая норма потребления железа для мужчин в возрасте до 50 лет составляет 8 мг, а для женщин того же возраста — 18 мг.

Если вы беременны, вам следует увеличить потребление до 27 мг. Все взрослые мужчины и женщины старше 50 лет должны получать всего 8 мг железа в день.

Если вы вегетарианец, вам нужно потреблять 1.8 раза больше рекомендуемого значения, чтобы получить достаточно этого минерала.

Это связано с тем, что мясо содержит форму железа, известную как гем-железо, которое легче усваивается организмом, чем негем-железо, содержащееся в растительных продуктах.

В списке орехов, приведенном ниже, ежедневная норма установлена на уровне 18 мг. Процент ежедневной нормы (% суточной нормы) для типичного порционного размера также указан, чтобы вы могли легко определить, как удовлетворить 100% вашей потребности.

Орехи, богатые железом

Кешью

  • 28 грамм кешью содержит 1.89 мг железа.
  • 28 грамм кешью: 1.89 мг железа (10.5% суточной нормы)

Кешью занимают первое место в рейтинге орехов по содержанию железа — всего 28 грамм содержит 10.5% суточной нормы с 1.89 мг железа.

Эти нежные и хрустящие угощения прекрасно подходят в качестве перекуски. Просто наслаждайтесь горстью орехов так, как они есть, или поджаривайте их, чтобы подчеркнуть их вкус.

Кешью также отлично подходят для салатов, жареных блюд и карри.

Кедровые Орехи

  • 28 грамм кедровых орехов содержит 1.57 мг железа.
  • 28 грамм кедровых орехов: 1.57 мг железа (8.7% суточной нормы)

Благодаря своему маслянисто-сладкому вкусу, кедровые орехи могут покорить сердце любого ценителя орехов. Технически они являются семенами и хорошо подходят для салатов или гранолы на завтрак.

Поджарьте их, чтобы усилить хруст и подчеркнуть вкус. Одна унция кедровых орехов содержит приличное количество железа — 1.57 мг минерала или 8.7% суточной нормы. Их можно также перемолоть в кремовый песто, добавить горсть в ароматный пилав или посыпать немного на тесто для печенья. Эти маленькие орешки точно не разочаруют!

Фундук

  • 28 грамм фундука содержит 1 мг железа.
  • 28 грамм фундука: 1 мг железа (5.5% суточной нормы)

Также известные как филберты или лесные орехи, фундук — отличная закуска, будь вы едите их сырыми или обжаренными. Конечно, обжаривание делает их немного более нежными и сладкими. Вы можете получить 1 мг железа, потребляя унцию этих питательных орехов — это 5.5% вашей ежедневной нормы.

Натрите немного фундука на свою утреннюю кашу или добавьте их в крошки и торты. А может быть, небесный соус из фундука с чесноком и петрушкой для вашего пасты или блюда из куриного мяса?

Мука из фундука также отлично подойдет для выпечки, когда вам нужно добавить дополнительный вкус и аромат.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Железо в организме человека: для чего оно нужно и чем опасен железодефицит.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Новости Все >
Точные удары по группе ВСУ глазами боевиков: вопли боли и ужаса
Старовойт: украинский беспилотник врезался в жилой многоквартирный дом в Курске
Экс-советник президента США Грэм: Вашингтон и Москва сблизятся после СВО
Военный эксперт Коротченко: Запад передаст Украине до 200 истребителей F-16
Основной удар ночной атаки ВКС РФ пришёлся по Западной Украине
Sky News: военный вертолёт с 20 морпехами США упал на учениях "Хищники бегут"
ISW: ВСУ упёрлись в самый сложный участок обороны ВС России
NC: европейские элиты осознали беспомощность и бессилие Украины
Разведчик ВС РФ: Киев отправляет женщин на передовую под Купянск
"Укринформ": в Закарпатье умер военком, найденный возле полигона с травмой головы
Популярное
В США впервые используют новый способ казни — AP

Власти Алабамы хотят сделать свой штат первым в США, где будет применена смертная казнь с использованием чистого азота.

AP: Алабама впервые в США проведёт смертную казнь заключенного с помощью азота
Телеведущая Юлия Высоцкая из-за диет стала похожей на своего 86-летнего мужа
Юлия Высоцкая из-за диет стала похожей на своего 86-летнего мужа
Как сейчас живет звезда "Не родись красивой" Нелли Уварова
AP: Алабама впервые хочет казнить заключенного в США, заставив дышать азотом
Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар Любовь Степушова Предки российских олигархов жили в еврейских гетто Нью-Йорка Сергей Лебедев Владимир Зеленский мстит своему народу за еврейские погромы Сергей Фролов
Как выглядит дом Меладзе и Брежневой на Рублевке за 350 миллионов рублей
Хакеры заставили слушать поляков гимн России и речь Путина: что известно об остановке поездов в Польше?
В Киеве отметили, что ВСУ рискуют потерять Купянск, Харьков, Марьинку и другие города
В Киеве отметили, что ВСУ рискуют потерять Купянск, Харьков, Марьинку и другие города
Последние материалы
Экс-советник президента США Грэм: Вашингтон и Москва сблизятся после СВО
Военный эксперт Коротченко: Запад передаст Украине до 200 истребителей F-16
Основной удар ночной атаки ВКС РФ пришёлся по Западной Украине
Sky News: военный вертолёт с 20 морпехами США упал на учениях "Хищники бегут"
ISW: ВСУ упёрлись в самый сложный участок обороны ВС России
NC: европейские элиты осознали беспомощность и бессилие Украины
Разведчик ВС РФ: Киев отправляет женщин на передовую под Купянск
"Укринформ": в Закарпатье умер военком, найденный возле полигона с травмой головы
Al Binaa: планы США и НАТО нанести поражение России потерпели полный провал
Подпольщики: наёмники из Южной Америки разгуливают по Николаеву в форме ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников
X