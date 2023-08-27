Сыр с плесенью: Питательность, вкус и влияние на кости

Сыр с плесенью с его уникальным вкусом и резким ароматом — не для всех.
Но как только вы начинаете наслаждаться его вкусом, бывает сложно устоять.
И хотя сыр с плесенью является излишеством в плане калорий и жиров, он может действительно иметь некоторые положительные аспекты для здоровья, которые делают его вполне ценным продуктом для потребления.
Давайте рассмотрим, какие плюсы этого сыра могут сделать ваш выбор более осознанным в следующий раз, когда появится желание!
Сыры с плесенью занимают почетное место в мире сыров. У англичан есть свой Стилтон, у французов Рокфор, у итальянцев Горгонзола, а у датчан — синий сыр.
Независимо от того, из коровьего или козьего молока он изготовлен, сыр с плесенью требует некоторого времени, чтобы привыкнуть к его вкусу.
Этот вид сыра получает свой характерный пятнистый сине-жиловатый вид благодаря полоскам плесени, образующейся из культур Penicillium, которые вводятся в сыр или в сгустки.
Сыры могут быть обогащены Penicillium glaucum или Penicillium roqueforti, а также молочнокислыми бактериями. Процесс производства означает, что вызревшие плесневые сыры богаты бактериальными и млекопитающими веществами, которые не встречаются в других сырах.
Несмотря на то, что датский синий и Горгонзола более нежные и подходят новичкам в мире сыров с плесенью, Стилтон немного повышает уровень пикантности, а Рокфор предназначен для истинных ценителей сыров с сильными вкусами.
Независимо от выбранной вами разновидности, сыры с плесенью богаты белками, жирами, витаминами и минералами.
Всего одна унция сыра с плесенью обеспечит вас 6.07 г белка, 8.15 г жира, но всего лишь 0.66 г углеводов, что делает его подходящим для людей, следящих за потреблением углеводов.
Каждая порция также обеспечивает вас:
Кроме того, сыр с плесенью также содержит небольшое количество витамина K и других витаминов группы B.
Эти питательные вещества суммируются в ряде потенциальных преимуществ для здоровья при умеренном употреблении данного сыра как части сбалансированной диеты.
Кальций является важным питательным веществом для ваших костей, основным строительным блоком для тканей костей. В молодости, когда ваше тело растет, вам нужен кальций для формирования крепких костей.
С возрастом способность вашего организма усваивать кальций из пищи снижается, что требует увеличения его потребления для поддержания здоровых костей.
Недостаток кальция в организме заставляет организм извлекать кальций из запасов в костях для других целей, таких как поддержание нервной и мышечной функции.
Употребление достаточного количества кальция вместе с витамином D, еще одним питательным веществом, содержащимся в сыре, может предотвратить или снизить риск остеопороза.
Благодаря своему содержанию кальция, сыр с плесенью также положительно влияет на здоровье зубов.
Американская ассоциация стоматологов даже рекомендует употребление молочных продуктов, таких как сыр, для получения белка и кальция, так как они богаты питательными веществами и низкими уровнями сахара — хорошие новости для тех, кто старается избежать разрушения зубов.
Как и все сыры, сыр с плесенью также способствует выработке слюны, которая противостоит действию ферментов и кислот, которые могут атаковать зубы и приводить к разрушению зубов, заболеваниям десен и кариесу.
Кальций и фосфат также помогают восстанавливать минеральное содержание в зубах, которое разъедается бактериальными кислотами.
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