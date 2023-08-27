Сыр с плесенью: Питательность, вкус и влияние на кости

5:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сыр с плесенью с его уникальным вкусом и резким ароматом — не для всех.

Фото: pixabay.com

Но как только вы начинаете наслаждаться его вкусом, бывает сложно устоять.

И хотя сыр с плесенью является излишеством в плане калорий и жиров, он может действительно иметь некоторые положительные аспекты для здоровья, которые делают его вполне ценным продуктом для потребления.

Давайте рассмотрим, какие плюсы этого сыра могут сделать ваш выбор более осознанным в следующий раз, когда появится желание!

Богатый вкус и множество питательных веществ

Сыры с плесенью занимают почетное место в мире сыров. У англичан есть свой Стилтон, у французов Рокфор, у итальянцев Горгонзола, а у датчан — синий сыр.

Независимо от того, из коровьего или козьего молока он изготовлен, сыр с плесенью требует некоторого времени, чтобы привыкнуть к его вкусу.

Этот вид сыра получает свой характерный пятнистый сине-жиловатый вид благодаря полоскам плесени, образующейся из культур Penicillium, которые вводятся в сыр или в сгустки.

Сыры могут быть обогащены Penicillium glaucum или Penicillium roqueforti, а также молочнокислыми бактериями. Процесс производства означает, что вызревшие плесневые сыры богаты бактериальными и млекопитающими веществами, которые не встречаются в других сырах.

Несмотря на то, что датский синий и Горгонзола более нежные и подходят новичкам в мире сыров с плесенью, Стилтон немного повышает уровень пикантности, а Рокфор предназначен для истинных ценителей сыров с сильными вкусами.

Обогащение Организма питательными веществами

Независимо от выбранной вами разновидности, сыры с плесенью богаты белками, жирами, витаминами и минералами.

Всего одна унция сыра с плесенью обеспечит вас 6.07 г белка, 8.15 г жира, но всего лишь 0.66 г углеводов, что делает его подходящим для людей, следящих за потреблением углеводов.

Каждая порция также обеспечивает вас:

150 мг кальция (11.5% от суточной нормы потребления)

0.35 мкг витамина B12 (14.6% от суточной нормы потребления)

110 мг фосфора (8.8% от суточной нормы потребления)

0.75 мг цинка (6.8% от суточной нормы потребления)

4.1 мкг селена (7.4% от суточной нормы потребления)

56 мкг витамина A (4% от суточной нормы потребления)

10 мкг фолата (2.5% от суточной нормы потребления)

6 МЕ витамина D (2% от суточной нормы потребления)

7 мг магния (1.6% от суточной нормы потребления)

73 мг калия (1.4% от суточной нормы потребления)

Кроме того, сыр с плесенью также содержит небольшое количество витамина K и других витаминов группы B.

Эти питательные вещества суммируются в ряде потенциальных преимуществ для здоровья при умеренном употреблении данного сыра как части сбалансированной диеты.

Укрепление здоровья костей

Кальций является важным питательным веществом для ваших костей, основным строительным блоком для тканей костей. В молодости, когда ваше тело растет, вам нужен кальций для формирования крепких костей.

С возрастом способность вашего организма усваивать кальций из пищи снижается, что требует увеличения его потребления для поддержания здоровых костей.

Недостаток кальция в организме заставляет организм извлекать кальций из запасов в костях для других целей, таких как поддержание нервной и мышечной функции.

Употребление достаточного количества кальция вместе с витамином D, еще одним питательным веществом, содержащимся в сыре, может предотвратить или снизить риск остеопороза.

Забота о здоровье зубов

Благодаря своему содержанию кальция, сыр с плесенью также положительно влияет на здоровье зубов.

Американская ассоциация стоматологов даже рекомендует употребление молочных продуктов, таких как сыр, для получения белка и кальция, так как они богаты питательными веществами и низкими уровнями сахара — хорошие новости для тех, кто старается избежать разрушения зубов.

Как и все сыры, сыр с плесенью также способствует выработке слюны, которая противостоит действию ферментов и кислот, которые могут атаковать зубы и приводить к разрушению зубов, заболеваниям десен и кариесу.

Кальций и фосфат также помогают восстанавливать минеральное содержание в зубах, которое разъедается бактериальными кислотами.

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Почему многие едят сыр с плесенью, если плесень вредна для здоровья?