Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Инжир и диабет: Несколько ключевых моментов, подтверждающих его важность

3:52
Здоровье

Исследования показали, что экстракт листьев инжира снижает уровень глюкозы в крови.

Инжир и диабет: Несколько ключевых моментов, подтверждающих его важность
Фото: pixabay.com

Также проведенное отдельное исследование на животных выявило, что экстракт инжира способствует лечению диабета путем нормализации уровней жирных кислот и витамина Е в крови. Оба эти фактора нормализуют гликемический контроль.

Кроме того, инжир нормализует антиоксидантную активность, борясь с окислительным стрессом и воспалением, вызванными диабетом. Это может предотвратить повышение холестерина и сердечные нарушения.

Борьба с кожными расстройствами и предотвращение старения кожи:

Добавьте 2 размятых (свежих) инжира, 1 столовую ложку йогурта и 1 чайную ложку меда в миску и нанесите эту смесь на лицо для увлажнения и сияния. Однако не используйте этот метод, если у вас аллергия на латекс.

В традиционной медицине инжир использовался для лечения угрей, экземы, витилиго и псориаза. И хотя нет конкретных научных исследований, подтверждающих их использование для этих целей, анекдотические свидетельства и предварительные исследования демонстрируют надежду.

Одно сравнительное исследование выявило, что латекс инжира может удалять бородавки с незначительно меньшей эффективностью по сравнению с криотерапией, но без побочных эффектов.

Листья инжира также способны бороться с повреждением свободными радикалами, что позволяет применять более эффективные методы фотодинамической терапии для лечения некоторых видов кожного рака.

Если вы беспокоитесь о морщинах, то множество исследований показали, что экстракт листьев инжира способен уменьшить их проявление.

Люди, использующие кремы с экстрактом инжира (листа или плода), заметили уменьшение длины и глубины морщин.

Это можно объяснить антиоксидантными и антиколлагеназными (ферменты, замедляющие функцию коллагена) свойствами инжира. Эти кремы также способны уменьшить гиперпигментацию, угри и веснушки.

А если вы не уверены, что найдете продукты с инжиром, просто ешьте его. Учитывая, что они богаты витаминами и минералами, вы обязательно увидите пользу для своей кожи.

Предотвращение сердечных заболеваний:

Учитывая, что инжир предотвращает осложнения диабета, такие как повышенный холестерин, неудивительно, что исследования связывают его потребление с снижением риска сердечных заболеваний.

Пектина, вид растворимых волокон, содержащийся в инжире, способен снизить уровень холестерина в крови, предотвращая повышение артериального давления и сердечных приступов. Кроме того, содержание калия и омега-3 жирных кислот в инжире предотвращает коронарные приступы.

Предотвращение рака толстой кишки и поддержание здоровья кишечника:

Инжир богат пектином - видом растворимых волокон, которые способствуют нормальным кишечным движениям и облегчают запоры.

Многочисленные семена инжира содержат большое количество муцина (вида белка), который может собирать и выводить отходы из толстой кишки. Благодаря этим факторам употребление инжира считается предотвращением рака толстой кишки.

Возможная профилактика болезни Альцгеймера:

Одно исследование показало, что регулярное потребление инжира, а также гранатов и фиников, предотвращает возникновение и прогрессирование болезни Альцгеймера.

Это может быть связано с тем, что антиоксиданты в инжире подавляют выработку цитокинов (веществ, вырабатываемых иммунной системой), которые способствуют воспалению.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Всего 2 Инжира В День В Течение 15 Дней Для Здоровья | Удивительные Преимущества Инжира Для Здоровья
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости
В Великобритании начали сбор средств для медсестры, которую осудили за убийство семерых младенцев
Российский боец Матряницкий одним танком остановил прорыв войск ВС Украины
Подростки под Санкт-Петербургом позволяют в адрес окружающих угрозы и вымогательства
Пролив Дарданеллы полностью закрыт для движения судов в обоих направлениях
Марочко: военные России поразили штаб ВСУ под Красным Лиманом, ликвидированы три офицера
Самый крупный крокодил в неволе – Кассий: у него невероятные размеры и возраст!
Власти Днепра сообщили результаты атаки ВКС РФ: повреждён транспортный объект
ABC: в Австралии израильтянке присудили 15 лет тюрьмы за 72 случая педофилии
Welt*: ВСУ разбиваются в лобовых атаках о линии российской обороны
Актёр Кирилл Мелехов рассказал об отличиях работы в театре и кино
Популярное
Росавиация опубликовала список погибших в самолёте с ЧВК "Вагнер"

Выполнение полёта самолёта EBM-135BJ осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства.

Росавиация опубликовала список погибших в самолёте с Пригожиным
Глава Совбеза Абхазии ответил на заявление Медведева о присоединении
Глава Совбеза Абхазии ответил на заявление Медведева о присоединении
Земфира* пришла в ярость из-за организации тура по Казахстану и оставила после себя убитую гримерку
Отец и сын погибли в Башкирии от угарного газа в гараже из-за заблокированной двери
В США нашли выход из неудач контрнаступления ВСУ. Поможет ли? Любовь Степушова "39 секунд и всё": США уже рассчитали угрозу от "Цирконов" у границ Олег Володин В конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чём причина? Петр Ермилин
Эксперт рассказал о судьбе Суровикина после отставки
"39 секунд до Вашингтона": Куба и Никарагуа поставят русские "Цирконы"
Девушка, которую мигрант ударил во время пробежки за короткие шорты, рассказала детали инцидента
Девушка, которую мигрант ударил во время пробежки за короткие шорты, рассказала детали инцидента
Последние материалы
Подростки под Санкт-Петербургом позволяют в адрес окружающих угрозы и вымогательства
Пролив Дарданеллы полностью закрыт для движения судов в обоих направлениях
Марочко: военные России поразили штаб ВСУ под Красным Лиманом, ликвидированы три офицера
Самый крупный крокодил в неволе – Кассий: у него невероятные размеры и возраст!
Власти Днепра сообщили результаты атаки ВКС РФ: повреждён транспортный объект
ABC: в Австралии израильтянке присудили 15 лет тюрьмы за 72 случая педофилии
Welt*: ВСУ разбиваются в лобовых атаках о линии российской обороны
Актёр Кирилл Мелехов рассказал об отличиях работы в театре и кино
Риттер: Украину ждёт участь Японии 45-го года, если Зеленский не одумается
Военкор Коц: ВС РФ стянули резервы для осенней кампании, наступление уже идёт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников