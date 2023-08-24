Инжир и диабет: Несколько ключевых моментов, подтверждающих его важность

3:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследования показали, что экстракт листьев инжира снижает уровень глюкозы в крови.

Фото: pixabay.com

Также проведенное отдельное исследование на животных выявило, что экстракт инжира способствует лечению диабета путем нормализации уровней жирных кислот и витамина Е в крови. Оба эти фактора нормализуют гликемический контроль.

Кроме того, инжир нормализует антиоксидантную активность, борясь с окислительным стрессом и воспалением, вызванными диабетом. Это может предотвратить повышение холестерина и сердечные нарушения.

Борьба с кожными расстройствами и предотвращение старения кожи:

Добавьте 2 размятых (свежих) инжира, 1 столовую ложку йогурта и 1 чайную ложку меда в миску и нанесите эту смесь на лицо для увлажнения и сияния. Однако не используйте этот метод, если у вас аллергия на латекс.

В традиционной медицине инжир использовался для лечения угрей, экземы, витилиго и псориаза. И хотя нет конкретных научных исследований, подтверждающих их использование для этих целей, анекдотические свидетельства и предварительные исследования демонстрируют надежду.

Одно сравнительное исследование выявило, что латекс инжира может удалять бородавки с незначительно меньшей эффективностью по сравнению с криотерапией, но без побочных эффектов.

Листья инжира также способны бороться с повреждением свободными радикалами, что позволяет применять более эффективные методы фотодинамической терапии для лечения некоторых видов кожного рака.

Если вы беспокоитесь о морщинах, то множество исследований показали, что экстракт листьев инжира способен уменьшить их проявление.

Люди, использующие кремы с экстрактом инжира (листа или плода), заметили уменьшение длины и глубины морщин.

Это можно объяснить антиоксидантными и антиколлагеназными (ферменты, замедляющие функцию коллагена) свойствами инжира. Эти кремы также способны уменьшить гиперпигментацию, угри и веснушки.

А если вы не уверены, что найдете продукты с инжиром, просто ешьте его. Учитывая, что они богаты витаминами и минералами, вы обязательно увидите пользу для своей кожи.

Предотвращение сердечных заболеваний:

Учитывая, что инжир предотвращает осложнения диабета, такие как повышенный холестерин, неудивительно, что исследования связывают его потребление с снижением риска сердечных заболеваний.

Пектина, вид растворимых волокон, содержащийся в инжире, способен снизить уровень холестерина в крови, предотвращая повышение артериального давления и сердечных приступов. Кроме того, содержание калия и омега-3 жирных кислот в инжире предотвращает коронарные приступы.

Предотвращение рака толстой кишки и поддержание здоровья кишечника:

Инжир богат пектином - видом растворимых волокон, которые способствуют нормальным кишечным движениям и облегчают запоры.

Многочисленные семена инжира содержат большое количество муцина (вида белка), который может собирать и выводить отходы из толстой кишки. Благодаря этим факторам употребление инжира считается предотвращением рака толстой кишки.

Возможная профилактика болезни Альцгеймера:

Одно исследование показало, что регулярное потребление инжира, а также гранатов и фиников, предотвращает возникновение и прогрессирование болезни Альцгеймера.

Это может быть связано с тем, что антиоксиданты в инжире подавляют выработку цитокинов (веществ, вырабатываемых иммунной системой), которые способствуют воспалению.

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