Специалисты британской лаборатории Портон-Даун работают над новой вакциной от "болезни Х", которая якобы станет страховкой в случае будущей пандемии.
А пандемия, по словам вирусологов, "будет обязательно" — видимо, жителей планеты (которым и так хватает войн и бед) снова ждут QR-коды и маски, карантин и ограничения передвижения.
Работы по "болезни X" и защите от неё ведутся в комплексе повышенной безопасности Портон-Даун в Уилтшире — том самом, где создавались боевые вирусы и вещества, рядом с которым "отравили Скрипалей" и где изучали "уханьский" коронавирус.
Как рассказала Sky News глава Агентства безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) Дженни Харрис, по сути, учёные просто готовятся к появлению нового патогена заранее.
Лаборатория в Портон-Дауне ранее специализировалась на COVID и тестировании эффективности вакцин против новых вариантов. Но сегодня там изучаются:
"То, что мы наблюдаем, — это растущий риск во всём мире”, — сказала Харрис.
Одной из версий грядущих катастроф называется птичий или свиной грипп. UKHSA начало наблюдение за людьми, находящимися в тесном контакте с птицами и животными, на случай, если вирус может распространяться, не вызывая симптомов.
"Если по неофициальной договорённости об искусственном происхождении вируса COVID говорить было нельзя, но при этом появление новых штаммов случайно совпадает с крупнейшими политическими событиями в странах — региональных лидерах, не ждать ли очередной пандемии, скажем, к выборам-2024 в США?" — спрашивают эксперты.
Ранее о том, что мировое сообщество должно подготовиться к новой суперэпидемии уже писали ведущие мировые издания и вирусологи.
В свою очередь, специалист по разведке Георгий Рипер в интервью Pravda.Ru заявил, что подразделяет проблему на две части — медицинскую и "пандемию как средство контроля населения со стороны так называемого "глубинного государства".
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