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Олег Володин

Разведчик: будущая пандемия "болезни X" наденет народу "QR-намордники"

Здоровье » Здоровье и профилактика

Специалисты британской лаборатории Портон-Даун работают над новой вакциной от "болезни Х", которая якобы станет страховкой в случае будущей пандемии.

Разведчик: будущая пандемия "болезни X" наденет народу "QR-намордники"
Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency

А пандемия, по словам вирусологов, "будет обязательно" — видимо, жителей планеты (которым и так хватает войн и бед) снова ждут QR-коды и маски, карантин и ограничения передвижения.

Работы по "болезни X" и защите от неё ведутся в комплексе повышенной безопасности Портон-Даун в Уилтшире — том самом, где создавались боевые вирусы и вещества, рядом с которым "отравили Скрипалей" и где изучали "уханьский" коронавирус.

Как рассказала Sky News глава Агентства безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) Дженни Харрис, по сути, учёные просто готовятся к появлению нового патогена заранее.

Лаборатория в Портон-Дауне ранее специализировалась на COVID и тестировании эффективности вакцин против новых вариантов. Но сегодня там изучаются:

  • птичий грипп,
  • оспа обезьян,
  • хантавирус — заболевание, распространяемое грызунами.

"То, что мы наблюдаем, — это растущий риск во всём мире”, — сказала Харрис.

Одной из версий грядущих катастроф называется птичий или свиной грипп. UKHSA начало наблюдение за людьми, находящимися в тесном контакте с птицами и животными, на случай, если вирус может распространяться, не вызывая симптомов.

"Если по неофициальной договорённости об искусственном происхождении вируса COVID говорить было нельзя, но при этом появление новых штаммов случайно совпадает с крупнейшими политическими событиями в странах — региональных лидерах, не ждать ли очередной пандемии, скажем, к выборам-2024 в США?" — спрашивают эксперты.

Ранее о том, что мировое сообщество должно подготовиться к новой суперэпидемии уже писали ведущие мировые издания и вирусологи.

  • "Грипп, который приобретает способность распространяться от человека к человеку, может привести к новой пандемии", — заявлял El Pais эпидемиолог ВОЗ Ричард Пибодис.
  • Врачи и вирусологи заявили: они больше всего боятся не мутаций коронавирусов, а появления и разноса птичьего или свиного гриппа с летальностью до 70%. Моделирование показало: такой вирус поразит две трети человечества, а потери составят 65 млн жизней и 700 млрд долларов.
  • Центр "Вектор" ещё в 2021 году признавал: он уже готовит вакцины против смертельных штаммов птичьего гриппа, иначе "при такой летальности и переходе на человека это будет очень серьёзная угроза для (существования страны) населения".

В свою очередь, специалист по разведке Георгий Рипер в интервью Pravda.Ru заявил, что подразделяет проблему на две части — медицинскую и "пандемию как средство контроля населения со стороны так называемого "глубинного государства".

  1. Новые эпидемии действительно будут, таков ход истории. В том числе, смертельные и очень смертельные, когда нужны экстраординарные меры вроде карантина и даже полных локдаунов, закрытия и окружения городов, экстренной вакцинации и т. д. Поэтому врачи правильно готовятся отразить опасность.
  2. При этом пандемия или её угроза, умноженная на интересы "глубинного государства" и финансовых корпораций, может быть использована для того, чтобы тотально контролировать общество. Чтобы надеть "QR-намордники" и дать QR-пропуска, удержать дома, управлять страхами, тревогами и ожиданиями — и деньгами, деньгами, деньгами".

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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