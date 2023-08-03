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Теймур Зейналпур

Терапевт Иванова: при проблемах с сердцем и давлением нужно избегать перепадов температур

2:40
Здоровье

С точки зрения сердечно-сосудистого здоровья перенос экстремальной жары может стать решающим фактором для поддержания хорошего самочувствия.

Терапевт Иванова: при проблемах с сердцем и давлением нужно избегать перепадов температур
Фото: iva-medi.ru

Врач Евгения Иванова рассказала о важности защиты сердца и сосудов в жаркую погоду. В этой статье мы подробно рассмотрим рекомендации доктора Евгении Ивановой, подчеркивающие важность климат-контроля и разумной коррекции образа жизни для людей, страдающих хроническими заболеваниями сердца.

Влияние жары на здоровье сердечно-сосудистой системы

Доктор Иванова подчеркивает, что высокие температуры оказывают существенную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Особенно у людей с уже существующими заболеваниями сердца знойная жара может вызвать негативные последствия и усугубить симптомы.

"Сильная жара создает дополнительную нагрузку на сердце, что приводит к учащению пульса, повышению артериального давления, отекам ног и увеличению риска образования тромбов", — говорит Иванова в интервью журналу Life Magazine.

Передвижение по жаре

Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипотонией или гипертонией, Иванова рекомендует с осторожностью относиться к жаркой погоде. В частности, она советует воздержаться от прогулок на свежем воздухе и поездок в общественном транспорте в жаркое время суток.

"Лицам с хроническими заболеваниями рекомендуется избегать использования общественного транспорта в палящую температуру, особенно если в нем отсутствуют системы климат-контроля", — подчеркивает она.

Колебания температуры и здоровье сердца

Врач Иванова распространяет свои рекомендации и на перепады температур. При резком перепаде температур, например, при переходе от сильной жары к холодной воде или при употреблении холодной пищи и напитков, когда организм еще согрет, организм испытывает дополнительный стресс. Эксперт подчеркивает важность минимизации таких резких перепадов для поддержания общего сердечно-сосудистого благополучия.

Постоянное медицинское обслуживание — основа здоровья сердца

Помимо соблюдения мер предосторожности, Иванова подчеркивает важность соблюдения рекомендаций лечащего врача. Это и прием назначенных лекарств, и постоянный контроль артериального давления и пульса, и своевременное обращение к врачу в случае необходимости. Врач рассматривает важный вопрос о том, когда следует обращаться за неотложной помощью при проблемах, связанных с артериальным давлением.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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