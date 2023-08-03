Терапевт Иванова: при проблемах с сердцем и давлением нужно избегать перепадов температур

С точки зрения сердечно-сосудистого здоровья перенос экстремальной жары может стать решающим фактором для поддержания хорошего самочувствия.
Врач Евгения Иванова рассказала о важности защиты сердца и сосудов в жаркую погоду. В этой статье мы подробно рассмотрим рекомендации доктора Евгении Ивановой, подчеркивающие важность климат-контроля и разумной коррекции образа жизни для людей, страдающих хроническими заболеваниями сердца.
Доктор Иванова подчеркивает, что высокие температуры оказывают существенную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Особенно у людей с уже существующими заболеваниями сердца знойная жара может вызвать негативные последствия и усугубить симптомы.
"Сильная жара создает дополнительную нагрузку на сердце, что приводит к учащению пульса, повышению артериального давления, отекам ног и увеличению риска образования тромбов", — говорит Иванова в интервью журналу Life Magazine.
Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипотонией или гипертонией, Иванова рекомендует с осторожностью относиться к жаркой погоде. В частности, она советует воздержаться от прогулок на свежем воздухе и поездок в общественном транспорте в жаркое время суток.
"Лицам с хроническими заболеваниями рекомендуется избегать использования общественного транспорта в палящую температуру, особенно если в нем отсутствуют системы климат-контроля", — подчеркивает она.
Врач Иванова распространяет свои рекомендации и на перепады температур. При резком перепаде температур, например, при переходе от сильной жары к холодной воде или при употреблении холодной пищи и напитков, когда организм еще согрет, организм испытывает дополнительный стресс. Эксперт подчеркивает важность минимизации таких резких перепадов для поддержания общего сердечно-сосудистого благополучия.
Помимо соблюдения мер предосторожности, Иванова подчеркивает важность соблюдения рекомендаций лечащего врача. Это и прием назначенных лекарств, и постоянный контроль артериального давления и пульса, и своевременное обращение к врачу в случае необходимости. Врач рассматривает важный вопрос о том, когда следует обращаться за неотложной помощью при проблемах, связанных с артериальным давлением.
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