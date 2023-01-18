Нам часто кажется, что депрессия "накрывает" людей только на эмоциональном уровне, тогда как любое психоэмоциональное расстройство затрагивает определённые зоны и ткани мозга. Совсем недавно исследователи из Франкфуртского университета (Германия) выяснили, что вследствие терапии, которую проходили пациенты, страдающие депрессией, структура их мозга поменялась, вопреки существующим в науке и медицине представлениям.
Свои выводы учёные изложили на ежегодной конференции Европейского колледжа нейропсихофармакологии, а вкратце их опубликовал портал EurekAlert!.
В основу исследования лёг анализ МРТ-снимков мозга 109 добровольцев, у которых было диагностировано депрессивное расстройство. Все они прошли различные курсы лечения, включая приём специальных препаратов, сеансы психотерапии, а также электросудорожную терапию.
Снимки участников, прошедших лечение от депрессии, сравнили с их же собственными результатами до начала терапии, а также со снимками контрольной группы, состоявшей из 55 здоровых людей, у которых не были выявлены признаки депрессии.
Оказалось, что при прохождении терапии структура нейронных связей в мозгу пациентов существенно менялась, причём изменения происходили за достаточно короткое время — около полутора месяцев. Особенно заметно это становилось при значительных улучшениях состояния.
Любопытно, что это противоречит более ранней научной концепции, гласящей, что человеческий мозг менее пластичен.
Исследования показали, что при депрессии количество нейронных связей в мозгу падает. Вероятно, именно с этим связаны многие симптомы данного расстройства —
Лечение абсолютно в любом варианте увеличивало число связей между нейронами. И чем успешнее был эффект терапии, тем больше таких связей было обнаружено.
Пока специалисты не могут полностью описать механизм формирования этих изменений. Депрессия — в какой-то степени загадочный недуг. Большинство обывателей, далёких от медицины, уверены, что её причина — стрессы или плохое настроение, возникающие в связи с какими-то событиями, происходящими в жизни человека.
Прямой связи между стрессами или упадком настроения и депрессией не наблюдается. В состоянии депрессии человек не ощущает горя или страха, он просто "выпадает" из жизни, ему ничего не хочется делать.
Бывает и так, что ничего особенного с человеком не происходит, а депрессия есть. Она может возникнуть вследствие ситуации, которая нас не устраивает — скажем, некая рутинная работа или отношения, в которых нет прямого конфликта, но есть дискомфорт.
Нередко возникают депрессивные состояния при некоторых заболеваниях, таких как грипп.
Медики склонны считать, что истинная депрессия имеет гормональную природу. И не факт, что она возникает исключительно как реакция на какие-то внешние события. На неё могут влиять и какие-то внутренние физиологические процессы. Может не быть никакой депрессии у человека, попавшего в трагическую ситуацию, и при этом может развиться депрессия у того, кто внешне совершенно благополучен.
Если удастся понять, под влиянием каких факторов возникает депрессия и какую роль играет в мозговых процессах терапия, то лечение от этого недуга станет более эффективным, говорят авторы исследования.
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