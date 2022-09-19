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Психолог: пение помогает снизить уровень своей агрессии

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Какой бывает агрессия, откуда она берётся, почему такое поведение опасно не только для окружающих, но и для самого агрессора, а также о том, как снизить уровень собственной агрессии, если вы чувствуете, что этот показатель у вас выходит за рамки нормы, рассказала Pravda.Ru психолог Анна Ваулина.

Психолог: пение помогает снизить уровень своей агрессии

— Анна, какой бывает агрессия?

— Она бывает нескольких видов.

  • Позитивная агрессия, призванная защищать себя, заботиться о своих границах.
  • Если она нарушает границы другого, то это деструктивная агрессия.
  • Она бывает физическая — это когда нарушаются физические границы человека, его могут ударить, толкнуть случайно.
  • Невербальная — это когда молча раздражаются, всем своим видом демонстрируя злость.
  • Пассивная агрессия — это когда люди могут шутить, задевая достоинство другого.
  • Сплетни — это косвенная агрессия.

— Насколько опасна агрессия?

— Агрессия опасна для окружающих. Потому что такой человек может громко говорить, оскорблять, ударять, не замечать границ другого, нарушать свободу личности.

Такой человек видит мир агрессивным и враждебным. И он защищается даже тогда, когда нет угрозы. В детстве у таких людей, как правило, было много агрессии со стороны родителей: унижение, оскорбления, физическое наказание.

Часто агрессивные люди обладают компенсаторным механизмом: за счёт унижения другого они чувствуют себя увереннее, сильнее, потому что когда-то они были слабыми и не могли себя защитить.

— Какой вред приносит агрессия самому человеку?

— Есть аутоагрессия. Часто она возникает в случае вины. Аутоагрессия опасна, это самое деструктивное поведение. Сюда относится:

  • употребление психоактивных веществ (алкоголь, наркотики, никотин);
  • участие в экстремальных видах спорта.

— Возможно ли снизить уровень собственной агрессии?

— Важно понимать, что именно вызывает у меня агрессию. Тогда я могу этот фактор устранить либо выйти из этих отношений.

Но если агрессия неосознанная, когда люди причиняют боль и не понимают, что другим больно, лучше обращаться к специалистам за помощью. Это психопатология, она бывает при депрессии, шизофрении.

Например, среди преступников в тюрьмах 45% с диссоциативным расстройством. Они не видят в боли другого что-то ненормальное. Это приобретённое нарушение, либо сформированное в семье.

— Какие способы самокоррекции?

— Важно не терпеть. Если я замечаю, что со мной делают то, что меня не устраивает, надо сказать: мне не нравится то, что ты сейчас делаешь. Если человека это не останавливает, тогда это уже агрессия. Надо выходить из этих отношений, не терпеть. Потому что, если мы терпим, то потом возникает импульсивное поведение: мы не выдерживаем и начинаем кричать, срываться на близких.

— Как снизить свой уровень агрессивности?

— Есть дыхательные техники, физические, медитации, плавание. Любая физическая активность снижает уровень гормонов стресса адреналина, кортизола и вырабатывает гормон радости серотонин. Пение прекрасно помогает, рисование — всё, что имеет созидательный эффект.

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Чем полезна агрессия? Слова психолога, над которыми стоит задуматься
Редактор: Марина Севастьянова
Темы психология маргарита кичерова
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