Эксперт Морозов: "Препараты с содержанием никотина снизят тягу к курению"

Любой способ, в результате которого человек отказался от курения и убрал из своей жизни эту привычку, является эффективным. В основе процесса избавления от курения, как и от любой зависимости, лежат два направления:

избавление от психологической зависимости

и физиологической.

В последнем случае всё, как правило, происходит более быстро. Избавление от психологической зависимости — это довольно длительный процесс, который зачастую требует помощи специалистов:

психиатров,

психологов,

психотерапевтов.

В основе любого эффективного способа лежит только желание самого человека навсегда отказаться от этого пагубного пристрастия. Без этого, какой бы способ вы ни выбрали и какой бы талантливый нарколог вам ни помогал, ничего не получится. Самый эффективный способ бросить курить — этот тот, в основе которого лежит желание человека справиться с этой вредной привычкой. О действенных способах избавления от курения рассказал читателям Pravda.Ru заместитель декана медицинского факультета университета "Синергия", кандидат медицинских наук Дмитрий Морозов.

Способы бросить курить

С физической зависимостью от курения помогает справляться никотинзаместительная терапия. Она, как правило, снижает тягу к курению. В ходе терапии применяются препараты, которые содержат никотин и которые помогают с его доставкой в организм. К таким препаратам относятся никотиновые пластыри, жвачки, спреи и т. д.

Еще один метод — это медикаментозный, который подразумевает применение агонистов никотиновых рецепторов, таких как Варениклин и Цитизин. Когда человек одновременно принимает эти препараты и курит, у него возникают неприятные ощущения. Как следствие — снижается тяга к курению.

Есть, безусловно, и немедикаментозные методы:

различные тренинги,

помощь психолога,

отпуск,

смена привычного образа жизни,

занятия спортом.

Все эти методы являются эффективными. Более действенны они в комбинации друг с другом. Каждый человек может выбрать это индивидуально или обратиться за помощью к специалисту. И, конечно, главным условием успеха в отказе от курения является желание самого человека.

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