Нутрициолог: "мусорная еда" может способствовать похуданию

Мы привыкли воспринимать фастфуд как "мусорную еду", которая не приносит никакой пользы и вообще опасна для организма. Но, всё же, у такой пищи есть некоторые полезные свойства, и она даже может способствовать… похуданию! Об этом рассказала член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Виды диет

Дело в том, что самых распространённых способов сохранить фигуру и поддерживать вес существует несколько.

Один из них — это краткосрочные диеты, которые, как правило, не дают длительного эффекта.

Второй — постоянно ограничивать в своём рационе вредные продукты, то есть вообще избегать жирного, мучного и сладкого. Это даёт эффект, но снижает качество жизни, так как человек не может позволить себе ничего лишнего и даже в гостях или ресторане вынужден думать о том, как умудриться не съесть что-то "запретное". Нередки случаи, когда переход на "голодный паёк" приводит к ухудшению эмоционального состояния и депрессии.

И, наконец, третий способ — это ввод в свой режим питания так называемых "разгрузочных" дней. Таких дней может быть 1-2 в неделю, либо можно устраивать такой день после того, как накануне вы пережили "праздник живота" и наелись жирных и вредных продуктов.

"Разгрузку" можно проводить по-разному. Самые стойкие в эти дни вообще ничего не едят, только пьют воду. Кто-то ест одни фрукты и овощи, кто-то — только творог или яблоки. Кто-то просто употребляет весь день низкокалорийную пищу. Это даёт результат, особенно если вы и в остальные дни недели не злоупотребляете высококалорийными продуктами.

Фастфуд тоже нужен!

А вот выражение "загрузочный день" вы, наверняка, не слышали. Хотя, по словам Дарьи Русаковой, об этом говорил ещё Мануил Певзнер, основатель диетологии как науки.

Речь идёт о том, чтобы выделять дни, когда вам "можно всё". В том числе, и фастфуд. Это не означает, конечно, что он вдруг стал считаться полезным. Дело в принципах психологической разгрузки.

Тот, кто следит за своим весом, может сожалеть о том, что ему недоступны "простые человеческие радости" вроде пиццы, бургеров, жареной картошки или сладкой газировки. И это создаёт стресс для нервной системы. Если человек поймёт, что вредные продукты могут сделать его счастливее, то есть большой риск сорваться с диеты.

Правила "загрузки"

Суть в том, что "загрузочные дни" помогают выбраться из-под гнёта завышенных требований к себе и настраивают на здоровый образ жизни, говорит Русакова. Но тут придётся соблюдать некоторые правила.

Так, во-первых, всё-таки количество "мусорной пищи" должно быть умеренным, а во-вторых, есть её следует исключительно в первой половине дня, советует врач.

"Если позволять себе это не чаще раза в неделю и в умеренных количествах, и если у вас нет противопоказаний по здоровью относительно потребления фастфуда, то это вполне полезно для нервной системы", — считает эксперт.

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