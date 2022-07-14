Ортопед: вальгусная деформация первого пальца стопы приведёт к хромоте без лечения

По данным мировой научной статистики, от вальгусной деформации большого пальца страдает каждая третья женщина. Причём чаще всего она встречается у тех женщин, чьи матери тоже страдали от этого заболевания. О том, что приводит к подобной деформации и как её лечить, рассказал читателям Pravda.Ru травматолог-ортопед медицинской клиники НАКФФ Александр Погольша.

Вальгусная деформация первого пальца стопы — что это такое

Вальгусная деформация первого пальца стопы (hallux valgus) — это прогрессирующее ортопедическое заболевание, при котором большой палец стопы отклоняется и образуется костная "шишка". Процесс сопровождается ощущением дискомфорта на ранних стадиях и появлением боли — даже в состоянии покоя, ночью — на более поздних.

Причиной данного заболевания является нарушение баланса статических и динамических стабилизаторов суставов переднего отдела стопы: связок, мышц, сухожилий. Первый палец отклоняется наружу, а первая плюсневая кость — внутрь, таким образом теряется согласованность в первом плюснефаланговом суставе, происходит вывих в плюсне-сесамовидном суставе, визуально появляется так называемая "шишка". Кожа в этой области краснеет, становится грубой, болезненной при пальпации.

Симптоматика

Деформация первого пальца стопы с наличием визуально определяемой "шишки" у его основания.

Отек мягких тканей, покраснение кожи, болезненная мозоль.

Ограничение подвижности большого пальца.

Постоянная или периодически возникающая при ходьбе и ношении обуви боль в области плюснефалангового сустава.

Причины

Различные системные заболевания ревматологического характера.

Врожденная деформация стопы.

Генетическая предрасположенность.

Неравномерные нагрузки на стопу.

Неправильный подбор обуви.

Классификация

Степень деформации зависит от угла отклонения пальца от головки плюсневой кости. Всего можно выделить 3 стадии заболевания.

Первую степень относят к минимальной стадии развития деформации. Угол отклонения около 12 градусов, отклонение первого пальца до 25 градусов. Внешне это может быть незаметно, болевые ощущения также могут не возникать на первой стадии. При второй степени угол отклонения увеличивается до 18 градусов, а отклонение первого пальца более 25 градусов. На этой стадии уже начинают ощущаться дискомфорт, появляется боль при ношении обуви, длительной нагрузке на стопу. Третья степень характеризуется углом отклонения более 18 градусов, а большой палец при этом фактически "ложится" на соседний. Болевые ощущения становятся более интенсивными, ношение любой обуви приносит дискомфорт, пациент начинает хромать.

Система классифицирования разнообразна и отличается трактованием от одной школы ортопедов к другой. Поэтому тактику лечения врачи травматологи-ортопеды определяют индивидуально для каждого пациента при осмотре, анализе клинической картины и назначении дополнительных инструментальных методов.

Диагностика

Диагноз может установить только врач травматолог-ортопеда после осмотра и выполнения дополнительных инструментальных методов исследования. В частности, обычно выполняется рентгенограмма стопы в трех проекциях, обязательно с нагрузкой. На рентгенограммах также оценивают наличие возможных сопутствующих патологий: вывих, подвывих, артроз и другие.

При неоднозначных данных рентгенограмм или при несовпадении клинической картины с рентгенологической для более тщательной диагностики ортопеды прибегают к дополнительным методам исследования, таким как МРТ или КТ.

Лечение

Тактика лечения зависит от степени деформации первого пальца стопы и интенсивности болевого синдрома. Главным показанием к оперативной коррекции деформации является постоянный болевой синдром.

На первых стадиях травматолог-ортопед может порекомендовать консервативное лечение, которое будет заключаться в ношении специальной обуви и ортопедических силиконовых стелек, которые позволят более равномерно распределять нагрузку при ходьбе, уменьшат болевой синдром и предотвратят развитие воспаления.

Если же эти меры не приносят видимого облегчения, то в арсенале врачей остаётся хирургическое лечение, которое выполняется одним этапом или различными комбинациями манипуляций. В целом все они сводятся к устранению угла отклонения и приданию большому пальцу ноги максимально физиологичной позиции.

На сегодняшний день в нашей стране широко используются как открытые методы хирургического лечения, так и миниинвазивные технологии. Для фиксации костей используется широкий ассортимент фиксаторов, которые доказали свою эффективность в самых развитых странах. Среди фиксаторов можно сделать выбор как в пользу металлических, так и в пользу биодеградируемых.

Период послеоперационной реабилитации может варьироваться от двух недель до нескольких месяцев — это зависит от степени хирургического вмешательства. В это время необходимо использовать специальную мягкую ортопедическую обувь, а насколько активным может быть движение — определит лечащий врач.

Прогноз и профилактика

Вальгусная деформация первого пальца стопы обязательно требует коррекции и лечения, поскольку это заболевание может привести к сопутствующей вальгусной деформации стопы, бурситу, артрозу, нарушению походки, хромоте.

Именно поэтому так важно выбирать не только красивую, но и удобную, физиологичную обувь. При наличии предрасположенности к вальгусной деформации первого пальца стопы рекомендуется выполнять комплекс упражнений, направленных на укрепление связочного, мышечного и сухожильного аппаратов. При развитии первых симптомов возможной вальгусной патологии необходимо своевременно обратиться за консультацией к врачу травматологу-ортопеду.

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