По данным мировой научной статистики, от вальгусной деформации большого пальца страдает каждая третья женщина. Причём чаще всего она встречается у тех женщин, чьи матери тоже страдали от этого заболевания. О том, что приводит к подобной деформации и как её лечить, рассказал читателям Pravda.Ru травматолог-ортопед медицинской клиники НАКФФ Александр Погольша.
Вальгусная деформация первого пальца стопы (hallux valgus) — это прогрессирующее ортопедическое заболевание, при котором большой палец стопы отклоняется и образуется костная "шишка". Процесс сопровождается ощущением дискомфорта на ранних стадиях и появлением боли — даже в состоянии покоя, ночью — на более поздних.
Причиной данного заболевания является нарушение баланса статических и динамических стабилизаторов суставов переднего отдела стопы: связок, мышц, сухожилий. Первый палец отклоняется наружу, а первая плюсневая кость — внутрь, таким образом теряется согласованность в первом плюснефаланговом суставе, происходит вывих в плюсне-сесамовидном суставе, визуально появляется так называемая "шишка". Кожа в этой области краснеет, становится грубой, болезненной при пальпации.
Степень деформации зависит от угла отклонения пальца от головки плюсневой кости. Всего можно выделить 3 стадии заболевания.
Система классифицирования разнообразна и отличается трактованием от одной школы ортопедов к другой. Поэтому тактику лечения врачи травматологи-ортопеды определяют индивидуально для каждого пациента при осмотре, анализе клинической картины и назначении дополнительных инструментальных методов.
Диагноз может установить только врач травматолог-ортопеда после осмотра и выполнения дополнительных инструментальных методов исследования. В частности, обычно выполняется рентгенограмма стопы в трех проекциях, обязательно с нагрузкой. На рентгенограммах также оценивают наличие возможных сопутствующих патологий: вывих, подвывих, артроз и другие.
При неоднозначных данных рентгенограмм или при несовпадении клинической картины с рентгенологической для более тщательной диагностики ортопеды прибегают к дополнительным методам исследования, таким как МРТ или КТ.
Тактика лечения зависит от степени деформации первого пальца стопы и интенсивности болевого синдрома. Главным показанием к оперативной коррекции деформации является постоянный болевой синдром.
На первых стадиях травматолог-ортопед может порекомендовать консервативное лечение, которое будет заключаться в ношении специальной обуви и ортопедических силиконовых стелек, которые позволят более равномерно распределять нагрузку при ходьбе, уменьшат болевой синдром и предотвратят развитие воспаления.
Если же эти меры не приносят видимого облегчения, то в арсенале врачей остаётся хирургическое лечение, которое выполняется одним этапом или различными комбинациями манипуляций. В целом все они сводятся к устранению угла отклонения и приданию большому пальцу ноги максимально физиологичной позиции.
На сегодняшний день в нашей стране широко используются как открытые методы хирургического лечения, так и миниинвазивные технологии. Для фиксации костей используется широкий ассортимент фиксаторов, которые доказали свою эффективность в самых развитых странах. Среди фиксаторов можно сделать выбор как в пользу металлических, так и в пользу биодеградируемых.
Период послеоперационной реабилитации может варьироваться от двух недель до нескольких месяцев — это зависит от степени хирургического вмешательства. В это время необходимо использовать специальную мягкую ортопедическую обувь, а насколько активным может быть движение — определит лечащий врач.
Вальгусная деформация первого пальца стопы обязательно требует коррекции и лечения, поскольку это заболевание может привести к сопутствующей вальгусной деформации стопы, бурситу, артрозу, нарушению походки, хромоте.
Именно поэтому так важно выбирать не только красивую, но и удобную, физиологичную обувь. При наличии предрасположенности к вальгусной деформации первого пальца стопы рекомендуется выполнять комплекс упражнений, направленных на укрепление связочного, мышечного и сухожильного аппаратов. При развитии первых симптомов возможной вальгусной патологии необходимо своевременно обратиться за консультацией к врачу травматологу-ортопеду.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевики ВСУ перепродали России американскую систему залпового огня HIMARS, заявили некоторые эксперты.