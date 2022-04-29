Врач рассказала, от каких болезней защищает кофе

От каких болезней защищает кофе; когда и как правильно его пить, чтобы не нанести вреда организму; почему кофе рекомендуют употреблять со стаканом воды, а также о том, каким людям кофе противопоказан, рассказала Pravda.Ru врач высшей категории, д. м. н., эндокринолог, диетолог медицинского центра династии Гончаровых Анна Гончарова.

Кофе плюс стакан воды

— Анна, сколько чашек кофе можно пить в день?

— Я отношу себя к кофеманам. Кофеин и теанин, которые содержатся в кофе, стимулируют выработку:

дофамина,

серотонина,

норадреналина,

адреналина.

Эти гормоны дарят нам радость, уверенность в себе и работоспособность. Но не стоит злоупотреблять кофе. Не больше 5-6 чашек в день. Это чашки по 150-200 мл, а не по 350-400 мл.

— Почему рекомендуют пить кофе параллельно со стаканом воды?

— Кофе на 12% ускоряет метаболизм, обладает мочегонным, желчегонным, противоотечным, понижающим внутричерепное давление действием, что приводит к умеренному снижению объёма циркулирующей крови. Стакан воды восполняет потерю чистой жидкости и подчёркивает вкусовые качества кофе.

Вред и польза от кофе

— Как кофе влияет на здоровье?

— Кофе — это лекарство. Хотя бы 2 чашки кофе в день препятствуют развитию болезни Альцгеймера у людей старше 65 лет. На 15% уменьшает заболеваемость циррозом печени. Защищает от онкологических заболеваний. Кофе — жиросжигатель, повышающий работоспособность при физических нагрузках, если выпить 100 мл кофе за 40 минут до тренировки. Кофе улучшает умственные возможности и концентрацию.

Если в день пить кофе больше 6-8 чашек объёмом 200 мл, то возможна сухость во рту, подташнивание за счёт чрезмерного желчегонного эффекта и повышения кислотности желудочно-кишечного тракта.

Возможно усиление сердцебиения, возбуждение и тремор за счёт усиления выработки адреналина и норадреналина.

Кофе несовместим со многими лекарствами.

Поэтому пациенты должны обязательно узнать у лечащего врача, сочетаются ли выписанные им лекарства с чашкой кофе и какой интервал должен быть между приёмом препаратов и данного напитка.

— Вы сказали, что кофе является лекарством. Вы имели в виду растворимый кофе или молотый?

— Я говорю о молотом кофе. Растворимый кофе — это совершенно другой напиток.

Важно правильно заваривать кофе. Оптимальный способ, который сохраняет максимальное количество полезных свойств и нивелирует действие перегрева на эфирные смолы, — это нагревание в турке или в кофемашинах, которые не дают высокую температуру. Например, кофе по-восточному.

На Востоке говорят, что отрицательное действие кофе нивелируют всего два финика. Хорошо подать к кофе:

сухофрукты,

орехи,

мёд,

сыр.

Микроэлементы в них полностью нивелируют способность кофе якобы вымывать кальций из организма за счёт мочегонного эффекта. Но мы не пьём кофе в том количестве, чтобы он оказывал влияние на кальциевый обмен. Это миф.

— Можно ли похудеть с помощью кофе?

— Да. Чёрный кофе — 0 ккал. Если вы хотите использовать кофе для оздоровления организма, снижения веса, то пейте чёрный кофе, возможно, с сахарозаменителем (стевией, сукралозой), но без молока и сиропов.