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Автор Маргарита Кичерова

Врач рассказала, от каких болезней защищает кофе

Здоровье » Здоровье и профилактика

От каких болезней защищает кофе; когда и как правильно его пить, чтобы не нанести вреда организму; почему кофе рекомендуют употреблять со стаканом воды, а также о том, каким людям кофе противопоказан, рассказала Pravda.Ru врач высшей категории, д. м. н., эндокринолог, диетолог медицинского центра династии Гончаровых Анна Гончарова.

Врач рассказала, от каких болезней защищает кофе

Кофе плюс стакан воды

— Анна, сколько чашек кофе можно пить в день?

— Я отношу себя к кофеманам. Кофеин и теанин, которые содержатся в кофе, стимулируют выработку:

  • дофамина,
  • серотонина,
  • норадреналина,
  • адреналина.

Эти гормоны дарят нам радость, уверенность в себе и работоспособность. Но не стоит злоупотреблять кофе. Не больше 5-6 чашек в день. Это чашки по 150-200 мл, а не по 350-400 мл.

— Почему рекомендуют пить кофе параллельно со стаканом воды?

— Кофе на 12% ускоряет метаболизм, обладает мочегонным, желчегонным, противоотечным, понижающим внутричерепное давление действием, что приводит к умеренному снижению объёма циркулирующей крови. Стакан воды восполняет потерю чистой жидкости и подчёркивает вкусовые качества кофе.

Вред и польза от кофе

— Как кофе влияет на здоровье?

— Кофе — это лекарство. Хотя бы 2 чашки кофе в день препятствуют развитию болезни Альцгеймера у людей старше 65 лет. На 15% уменьшает заболеваемость циррозом печени. Защищает от онкологических заболеваний. Кофе — жиросжигатель, повышающий работоспособность при физических нагрузках, если выпить 100 мл кофе за 40 минут до тренировки. Кофе улучшает умственные возможности и концентрацию.

Если в день пить кофе больше 6-8 чашек объёмом 200 мл, то возможна сухость во рту, подташнивание за счёт чрезмерного желчегонного эффекта и повышения кислотности желудочно-кишечного тракта.

Возможно усиление сердцебиения, возбуждение и тремор за счёт усиления выработки адреналина и норадреналина.

Кофе несовместим со многими лекарствами.

Поэтому пациенты должны обязательно узнать у лечащего врача, сочетаются ли выписанные им лекарства с чашкой кофе и какой интервал должен быть между приёмом препаратов и данного напитка.

— Вы сказали, что кофе является лекарством. Вы имели в виду растворимый кофе или молотый?

— Я говорю о молотом кофе. Растворимый кофе — это совершенно другой напиток.

Важно правильно заваривать кофе. Оптимальный способ, который сохраняет максимальное количество полезных свойств и нивелирует действие перегрева на эфирные смолы, — это нагревание в турке или в кофемашинах, которые не дают высокую температуру. Например, кофе по-восточному.

На Востоке говорят, что отрицательное действие кофе нивелируют всего два финика. Хорошо подать к кофе:

  • сухофрукты,
  • орехи,
  • мёд,
  • сыр.

Микроэлементы в них полностью нивелируют способность кофе якобы вымывать кальций из организма за счёт мочегонного эффекта. Но мы не пьём кофе в том количестве, чтобы он оказывал влияние на кальциевый обмен. Это миф.

— Можно ли похудеть с помощью кофе?

— Да. Чёрный кофе — 0 ккал. Если вы хотите использовать кофе для оздоровления организма, снижения веса, то пейте чёрный кофе, возможно, с сахарозаменителем (стевией, сукралозой), но без молока и сиропов.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Редактор: Марина Севастьянова
Темы анна гончарова маргарита кичерова
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