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Автор Ирина Шлионская

Социальная изоляция может привести к потере зубов

Здоровье » Стоматология

Пандемия COVID-19 показала, что длительная социальная изоляция способна негативно повлиять не только на психику человека, но и на его физическое здоровье. Согласно различным исследованиям, она ведёт к повышенному риску развития сердечно-сосудистых заболеваний и деменции.

 

Но самый странный результат получили специалисты из медицинского колледжа Нью-Йоркского университета Рори Мейерса. Они выяснили, что чем меньше социальных контактов у людей старшего возраста, тем меньше у них остаётся зубов! Выводы учёных содержатся в статье, опубликованной в журнале Community Dentistry and Oral Epidemiology.

Здоровье ни при чём

Эксперты обратились к данным исследования, проведённого ранее их китайскими коллегами. В нём приняли участие 4 268 добровольцев в возрасте от 65 лет.

Опросы проводились трижды — в 2011, 2014 и 2018 годах. Целью их было определить, каким образом коррелирует количество социальных связей с количеством зубов.

Оказалось, что у тех, кто меньше общался, в среднем во рту было на 2,1 зуба меньше, чем у их более общительных сверстников. Также потеря зубов за период исследования у них происходила в 1,4 раза чаще. Причём, как выяснилось, на это совершенно не влияли такие факторы, как общий уровень здоровья или вредные привычки.

А для кого чистить зубы?

 

Автор исследования, доктор философии Сян Ци, считает, что именно социальные связи часто влияют на то, насколько интенсивно человек соблюдает гигиену полости рта — скажем, насколько регулярно он чистит зубы или использует зубную нить.

Так, если контакты ограничены, вы, возможно, будете реже выполнять эти процедуры. А поскольку в пожилом возрасте организм быстрее изнашивается, изнашиваются и зубы, оставшись без должного ухода.

В итоге потеря и отсутствие зубов приводят к снижению качества жизни и даже порой к преждевременной кончине.

Не избегайте контактов!

 

В наше время в связи с пандемией проблема обрела ещё большие масштабы, говорят авторы нового исследования. Людям преклонного возраста не рекомендуется встречаться с близкими и друзьями, выходить из дома, чтобы не заразиться. Но это не значит, что вы должны вообще ни с кем не контактировать!

Вот что советуют эксперты в подобной ситуации:

  • Установите чёткий распорядок дня, и обязательно выделите в нём время на гигиену полости рта.
  • Поддерживайте контакты доступными вам способами, такими, как ежедневный звонок близкому человеку, обмен письмами или сообщениями в интернет-мессенджерах.
  • Если риск заразиться минимален — вы вакцинировались или недавно переболели, то можно перейти к личным контактам.

Пусть это будет поход в гости, прогулка с другом или подругой в парке, посиделки в кафе хотя бы раз в неделю по выходным. Находясь время от времени "на людях", вы поневоле станете больше следить за собой, что пойдёт только на пользу вам и вашим зубам.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Редактор: Людмила Черткова
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