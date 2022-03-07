Пандемия COVID-19 показала, что длительная социальная изоляция способна негативно повлиять не только на психику человека, но и на его физическое здоровье. Согласно различным исследованиям, она ведёт к повышенному риску развития сердечно-сосудистых заболеваний и деменции.
Но самый странный результат получили специалисты из медицинского колледжа Нью-Йоркского университета Рори Мейерса. Они выяснили, что чем меньше социальных контактов у людей старшего возраста, тем меньше у них остаётся зубов! Выводы учёных содержатся в статье, опубликованной в журнале Community Dentistry and Oral Epidemiology.
Эксперты обратились к данным исследования, проведённого ранее их китайскими коллегами. В нём приняли участие 4 268 добровольцев в возрасте от 65 лет.
Опросы проводились трижды — в 2011, 2014 и 2018 годах. Целью их было определить, каким образом коррелирует количество социальных связей с количеством зубов.
Оказалось, что у тех, кто меньше общался, в среднем во рту было на 2,1 зуба меньше, чем у их более общительных сверстников. Также потеря зубов за период исследования у них происходила в 1,4 раза чаще. Причём, как выяснилось, на это совершенно не влияли такие факторы, как общий уровень здоровья или вредные привычки.
Автор исследования, доктор философии Сян Ци, считает, что именно социальные связи часто влияют на то, насколько интенсивно человек соблюдает гигиену полости рта — скажем, насколько регулярно он чистит зубы или использует зубную нить.
Так, если контакты ограничены, вы, возможно, будете реже выполнять эти процедуры. А поскольку в пожилом возрасте организм быстрее изнашивается, изнашиваются и зубы, оставшись без должного ухода.
В итоге потеря и отсутствие зубов приводят к снижению качества жизни и даже порой к преждевременной кончине.
В наше время в связи с пандемией проблема обрела ещё большие масштабы, говорят авторы нового исследования. Людям преклонного возраста не рекомендуется встречаться с близкими и друзьями, выходить из дома, чтобы не заразиться. Но это не значит, что вы должны вообще ни с кем не контактировать!
Вот что советуют эксперты в подобной ситуации:
Пусть это будет поход в гости, прогулка с другом или подругой в парке, посиделки в кафе хотя бы раз в неделю по выходным. Находясь время от времени "на людях", вы поневоле станете больше следить за собой, что пойдёт только на пользу вам и вашим зубам.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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