От психических последствий пандемии нам придётся оправляться целое поколение

Специалисты в области психотерапии и психиатрии утверждают, что пандемия COVID-19 спровоцировала беспрецедентный кризис психического здоровья. Согласно статистике, во всём мире на начало этого года было зарегистрировано на 53 миллиона больше серьёзных депрессивных расстройств и на 76 миллионов больше тревожных расстройств по сравнению с "доковидным" периодом. Существует вероятность того, что последствия эпидемии будут ощущаться целое поколение.

"Новая нормальность"

С одной стороны, ещё не изучено влияние на психику самого коронавируса и различных его штаммов. Многие переболевшие жалуются на проблемы с памятью и мышлением, снижение концентрации внимания, спад работоспособности.

Есть случаи, когда у перенесших заболевание возникают приступы беспричинной паранойи или агрессии, меняется характер.

С другой стороны, на людей угнетающе влияет так называемая "новая нормальность". Карантины и различные ограничения привели к тому, что люди находились (или всё ещё находятся) в длительной социальной изоляции.

"Большая скороварка"

Психолог из Нью-Йорка Валентин Райтери признаётся:

"Я никогда в жизни не был так занят, и я никогда не видел, чтобы мои коллеги были так заняты".

Он утверждает, что к нему стали приходить за помощью бывшие пациенты, которым ранее, казалось, удалось решить свои проблемы.

Райтери видит причину в том, что многие люди в настоящее время вынуждены работать удалённо. Но не все из нас настолько интроверты, чтобы в такой ситуации чувствовать себя хорошо. Большинству людей всё-таки требуются регулярные социальные контакты. Да, можно, конечно, общаться дистанционно и с друзьями, и с коллегами, и со всеми остальными, но, скорее всего, большинство из них будет находиться в таком же положении. То есть человек целыми днями не выходит из дома, не ходит в кафе, музеи, театры, не путешествует. Особенно страдают от этого женщины и молодые люди.

Наличие рядом семьи или партнёра тоже не всегда оказывает положительное воздействие. Если между людьми сложные отношения, в ситуации изоляции проблемы могут усугубиться. А бывает, что из-за карантина нет возможности увидеться с близкими.

Если же там, где человек живёт, нет строгих ограничений, он всё равно может страдать из-за боязни заболеть, страха за судьбу своих близких, перед завтрашним днём.

"Безусловно, длительный период неопределённости и изменений оказывает огромное влияние на психическое здоровье, из-за чего люди остаются очень изолированными и не знают, как наладить контакт и утверждение реальности, — считает доктор Райтери. — Это создало "большую скороварку", особенно для людей, которые уже уязвимы".

Долгосрочные последствия

Натали Бодарт, клинический психолог из Лондона, говорит, что большими проблемами в период изоляции из-за пандемии, стали одиночество, проблемы в отношениях и алкоголизм.

"Наша повседневная жизнь служит отличными защитными механизмами, у нас есть много отвлекающих факторов, которые помогают нам избегать нехороших вещей, — полагает она. — Но когда эти повседневные отвлекающие факторы исчезают, людям становится трудно справляться".

Однако рано или поздно вирус ослабеет, и мир постепенно вернётся в "норму". Улучшится ли тогда психическое состояние людей? Увы, большинство экспертов сходится на том, что проблемы с психическим здоровьем будут преследовать нас на протяжении целого поколения. Это касается и физиологических, и психологических последствий пандемии. Очень хочется надеяться, что негативный прогноз не оправдается…

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