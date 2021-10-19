Штрафы и отказ в медпомощи: что ждёт невакцинированных

Количество заболевших в России превысило все разумные пределы, но темпы вакцинации не изменились. Власти вынуждены снова вводить жёсткие меры в крупных городах, поскольку противопоставить что-либо "ковиду" становится всё сложнее.

Как пишет автор проекта FrequentFlyers, "наконец-то. Дорогие антиваксеры, поскольку других мер воздействия вы не понимаете, теперь в Питере без QR-кода можно будет сходить только в "Пятёрочку" за водкой. Лайт-локдаун — с 1 ноября, хард-локдаун, когда не пустят вообще никуда, — с 1 декабря".

Конечно, ничего позитивного в таких ситуациях нет. Но активность "антиваксеров" по всему миру даёт поводы для теорий заговоров совершенно странного содержания.

В США ведущий подкаста "Шоу Стью Питерса" напугал слушателей душераздирающим рассказом о вакцинированном пилоте Delta Airlines, который якобы умер в середине полёта от осложнений после прививки.

В этой феерической истории утверждалось, что рейсы неоднократно откладывались из-за проблем со здоровьем у вакцинированных пассажиров. Она также поведала о случаях смертей пилотов и бортпроводников после вакцинации.

В итоге представители Delta Airlines оказались вынуждены официально опровергать данные слухи. В заявлении компании говорится, что "Delta известно о сообщениях о том, что один из пилотов авиакомпании скончался от осложнений после вакцинации во время полёта, что привело к аварийной посадке. Все эти утверждения ложны".

Именно такие ситуации и приводят к негативному отношению к противниками вакцинации.

В той же Литве к невакцинированным тоже относятся крайне настороженно. Им предлагают лечиться за собственные средства в случае заражения коронавирусом.

Предприниматель, председатель правления строительной компании Eika Робертас Даргис высказал мнение, что "большинство больных, которые лежат в больнице, не привиты. <…> Так пусть это люди делают за свой счёт. Когда к этому подключится экономический момент, я думаю, поведение изменится и люди начнут думать, выгодно ли им это".

А в Австралии хотят ввести серьёзные штрафы не только для непривитых, но и для тех, кому введён лишь один компонент вакцины. Комиссар полиции Мик Фуллер предупредил, что полиция будет налагать штрафы в размере 1000 долларов, чтобы "сразу было доходчиво и понятно".

Со своей стороны, премьер-министр Эстонии Кайя Каллас предложила невакцинированных граждан переносить в конец очереди на получение медпомощи в условиях, когда приходится ограничивать плановое лечение в больницах.

Более жёстко позволяют себе выражаться чиновники в Молдавии. Министр здравоохранения Алла Немеренко назвала медиков, отказывающихся вакцинироваться, "капризными и некомпетентными".

Американский президент Джозеф Байден отметил, что именно "непривитые подвергают риску нашу экономику, поскольку люди неохотно выходят на улицу. И подумайте, даже там, где нет ограничений на посещение ресторанов, спортзалов и кинотеатров, люди и близко не подходят к ним, так как боятся заболеть. Я испробовал всё, что было в моих силах, чтобы сделать людям прививку".

Он вменил "антиваксерам" переполненные больницы, отделения неотложной помощи и отделения интенсивной терапии, которые они занимают, отбирая места онкобольных или пациентов, нуждающихся в операции на сердце.

Так думают представители "цивилизованного мира". В России пока официальные власти говорят о ситуации более лояльно, но основной посыл от этого не меняется.

Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что "действительно безответственно — не делать прививку, это убивает".

А губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал непривитых главной угрозой для эпидситуации. Особенно главу Северной столицы возмутили пожилые дачники.

Что неудивительно, телеведущая Елена Малышева, имеющая неоднозначную репутацию, возложила на невакцинированных россиян ответственность за ухудшение эпидемиологической ситуации во всей стране. Она также отметила, что в организме граждан, не привитых от коронавируса, развиваются новые COVID-штаммы.

Коллега Елены Малышевой и руководитель ИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв согласен с позицией Литвы по вопросу лечения непривитых граждан. Основной посыл Киселёва — выступление против лечения невакцинированных граждан за счёт государства.

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