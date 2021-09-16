EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Буккер

Врач-невролог: COVID-19 сопровождают энцефалит, депрессия и деменция

Здоровье

Какие когнитивные нарушения вызывает COVID-19, кто больше подвержен осложнениям после коронавирусной инфекции и от чего это зависит, рассказал ведущему Pravda.Ru Игорю Буккеру врач-невролог отделения клиники лечения боли Государственной клинической больницы им. Виноградова Петр Евгеньевич Соков.

Врач-невролог: COVID-19 сопровождают энцефалит, депрессия и деменция

Опасные последствия

— Среди последствий COVID-19 называют энцефалит, деменцию, глубокую депрессию. Связано это с нарушениями интеллекта и психики. Это не фейк?

— Есть ряд неврологических осложнений, которые сопровождают новую коронавирусную инфекцию. Но всё-таки это остается новым заболеванием, и мы не можем точно установить причинно-следственные связи возникновения осложнений.

Энцефалиты, депрессии сопровождают в той или иной мере коронавирусную инфекцию. Часто на фоне нарушения свертываемости крови возникают острые нарушения мозгового кровообращения — инсульты. Из неврологических осложнений выделяется аносмия (нарушение обоняния).

Но большая часть осложнений, которые сопровождают и даже остаются после перенесённой коронавирусной инфекции — это эмоциональные нарушения, в том числе депрессии разной степени тяжести. Связано ли это с вирусом или это связано с тяжестью заболевания, условиями лечения, изначальным психологическим состоянием пациента? Здесь много вопросов. Пока в международном медицинском сообществе мало однозначных ответов. Исследования ведутся.

— Вроде бы вирус способен поражать нервные клетки. Говорят, нервные клетки не восстанавливаются.

— Какие-то нервные клетки действительно не восстанавливаются. Но процесс восстановления нервных тканей в нашем организме присутствует. Потеря обоняния во время острой коронавирусной инфекции является именно неврологическим осложнением.

Помимо тех осложнений, которые мы упомянули, бывают достаточно редкие аутоиммунные состояния — синдром Гийена-Барре и состояние, когда ответная реакция организма на вирус является патологической: происходит сбой иммунной системы, и она даёт ответ не только на вирус, но и на клетки иммунной системы.

Действует ли вирус на нервные клетки и ткани головного мозга? Пока чёткой причинно-следственной связи не найдено.

Состояния, с которыми работаем:

  • энцефалиты,
  • инсульты на фоне острых респираторно-вирусных заболеваний,
  • аутоиммунные состояния после вирусных пневмоний и пищевых токсикоинфекций.

Но могут быть и другие вирусы, которые будут вызывать те же тяжёлые неврологические состояния.

— Снижение когнитивных способностей и ухудшение памяти как может быть связано с вирусом? Это просто подозрение пока?

— Многие пациенты имеют снижение когнитивных функций после перенесённой коронавирусной инфекции. Чаще всего это пациенты с лёгкой степенью когнитивных нарушений. Но бывают достаточно тяжёлые формы деменции и когнитивных нарушений:

  • памяти,
  • внимания,
  • концентрации.

Это может быть связано как с влиянием вируса, так и с факторами, которые сопровождают основное заболевание (коронавирусную инфекцию), такие как гипоксия. У нас есть определённая концентрация кислорода. Она должна близиться к 100% — 99-100%. У пациента, который переносит коронавирусную инфекцию, сатурация может снижаться до 80-85%. Кислородное голодание, в том числе самого кислородопотребляющего органа — головного мозга, не всегда проходит бесследно. Этот механизм, на мой взгляд, первичен в формировании когнитивных нарушений. И это подтверждает данные, что пациенты, которые переносят в тяжёлой форме, имеют больше последствий в виде когнитивных нарушений.

Инвалидность из-за COVID

— Вначале, когда появилась информация о COVID-19, говорили, что пожилые болеют больше. Тут вы можете сказать, кто больше страдает: люди в возрасте или молодые?

— Разные бывают абсолютно люди, разные ситуации. Но, как и любое другое заболевание, пожилые переносят коронавирусную инфекцию тяжелее. Хотя бывают случаи, когда молодые имеют тяжёлые, в том числе летальные последствия коронавирусной инфекции. Все зависит от резервных возможностей организма, сопутствующей патологии, сопутствующих заболеваний, которые у пациента есть на момент заболевания COVID-19.

Хуже болеют мужчины, с учётом того, что мужчины хуже обследуются, имеют больше сопутствующих заболеваний и меньшую продолжительность жизни в связи с теми же причинами, которые приводят к более тяжёлому заболеванию, чем у женщин.

Поэтому перед вирусом мы все абсолютно равны:

  • мужчины и женщины,
  • взрослые и дети.

Только у детей намного больше резервных возможностей, и с огромной степенью вероятностью ребенок переносит вирус абсолютно спокойно, бессимптомно, как обычное сезонное ОРВИ.

— Деменция наблюдается и у молодых?

— Да. Есть много пациентов вполне в молодом возрасте, которые отмечают снижение интеллектуальных функций: они не могут в полной мере выполнять работу, которую выполняли до перенесённой коронавирусной инфекции. Это говорит о том, что всё-таки заболевание непростое и даёт ряд осложнений не только у пожилых, но и у молодых людей. В возрастной группе 30-40 лет мы имеем большое количество лёгких когнитивных нарушений.

— Получить инвалидность из-за COVID — это наша будущая реальность?

— Не знаю. Вопрос больше к специалистам медико-социальной экспертизы, которые оценивают не только медицинское состояние, но и социологическую адаптацию. Всё должно рассматриваться индивидуально, в зависимости от того, какой перед нами клинический случай, какая ситуация у человека складывается. Потому что в моей практике много пациентов, которые инвалидизированы и находятся на длительном листе нетрудоспособности после коронавирусной инфекции.

Наверное, не из-за коронавирусной инфекции будут выдаваться инвалидность и временная или постоянная нетрудоспособность, а, скорее, из-за тех заболеваний, состояние которых ухудшил COVID. Это касается гипертонической болезни, сахарного диабета, других заболеваний. В большинстве случаев временно, но есть и стойкие нарушения.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Елена Андреева
Темы инсульт петр соков коронавирус игорь буккер
Новости
Премьер-министр Грузии: Саакашвили — наркоман
Квартира за голос: проголосовавшие онлайн москвичи смогут получить приз
В Дагестане возбудили уголовное дело из-за отравления школьников газом
Twitter и другим компаниям с начала года назначили свыше 40 млн рублей штрафов
Россия предрекла Западу провал в Афганистане
Вышедшую в свет после болезни Фрейндлих не узнали поклонники
Журналист рассказал о "тарифном геноциде" украинцев
В Apple объяснили, почему не могут удалить приложение "Навальный"
Политолог назвал министров, которые могут уйти после выборов
Собчак пошутила над самоизолированным Путиным
Последние материалы
Россия предрекла Западу провал в Афганистане
Вышедшую в свет после болезни Фрейндлих не узнали поклонники
Журналист рассказал о "тарифном геноциде" украинцев
В Apple объяснили, почему не могут удалить приложение "Навальный"
Политолог назвал министров, которые могут уйти после выборов
Как 20 идей бизнесмена Давыдова помогут решить проблему мусорных свалок
США не намерены помогать Киеву в войне с Россией
Собчак пошутила над самоизолированным Путиным
Захарова напомнила Франции о срыве контракта по вертолётоносцам "Мистраль"
National Interest: российская армия стала "ещё более угрожающей"
Популярное
Мир. Новости мира
"Аль-Джазира" вычислила преемника Путина

Мировые СМИ ломают голову над вопросом: пойдёт ли на новый президентский срок Владимир Путин, и если нет, то кто возглавит Россию?

"Аль-Джазира" вычислила преемника Путина
Чистая логика: Иосиф Дискин назвал имя того, кого Путин готовит "на своё место"
Политика. Новости и аналитика
Чистая логика: Иосиф Дискин назвал имя того, кого Путин готовит "на своё место"
Общество
Эксперт поделился методами выжить во время встречи с медведем: "Курить и петь"
Интересные Новости
Илон Маск отправил на орбиту девушку без ноги
Любовь Степушова России надо избавляться от союзнических отношений с Узбекистаном Любовь Степушова Ирина Гусакова Учёные из США собираются воскресить мамонтов Ирина Гусакова Игорь Буккер Разразится ли в Афганистане гражданская война: от кого это зависит Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Афганистан: лидеры талибов* устроили драку в президентском дворце
Политика. Новости и аналитика
Си Цзиньпин рекомендовал Байдену сменить "тон" и отказался встречаться
На Украине придумали, как заработать на российском газе в обход России
Мировая кооперация
На Украине придумали, как заработать на российском газе в обход России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников