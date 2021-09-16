Врач-невролог: COVID-19 сопровождают энцефалит, депрессия и деменция

Какие когнитивные нарушения вызывает COVID-19, кто больше подвержен осложнениям после коронавирусной инфекции и от чего это зависит, рассказал ведущему Pravda.Ru Игорю Буккеру врач-невролог отделения клиники лечения боли Государственной клинической больницы им. Виноградова Петр Евгеньевич Соков.

Опасные последствия

— Среди последствий COVID-19 называют энцефалит, деменцию, глубокую депрессию. Связано это с нарушениями интеллекта и психики. Это не фейк?

— Есть ряд неврологических осложнений, которые сопровождают новую коронавирусную инфекцию. Но всё-таки это остается новым заболеванием, и мы не можем точно установить причинно-следственные связи возникновения осложнений.

Энцефалиты, депрессии сопровождают в той или иной мере коронавирусную инфекцию. Часто на фоне нарушения свертываемости крови возникают острые нарушения мозгового кровообращения — инсульты. Из неврологических осложнений выделяется аносмия (нарушение обоняния).

Но большая часть осложнений, которые сопровождают и даже остаются после перенесённой коронавирусной инфекции — это эмоциональные нарушения, в том числе депрессии разной степени тяжести. Связано ли это с вирусом или это связано с тяжестью заболевания, условиями лечения, изначальным психологическим состоянием пациента? Здесь много вопросов. Пока в международном медицинском сообществе мало однозначных ответов. Исследования ведутся.

— Вроде бы вирус способен поражать нервные клетки. Говорят, нервные клетки не восстанавливаются.

— Какие-то нервные клетки действительно не восстанавливаются. Но процесс восстановления нервных тканей в нашем организме присутствует. Потеря обоняния во время острой коронавирусной инфекции является именно неврологическим осложнением.

Помимо тех осложнений, которые мы упомянули, бывают достаточно редкие аутоиммунные состояния — синдром Гийена-Барре и состояние, когда ответная реакция организма на вирус является патологической: происходит сбой иммунной системы, и она даёт ответ не только на вирус, но и на клетки иммунной системы.

Действует ли вирус на нервные клетки и ткани головного мозга? Пока чёткой причинно-следственной связи не найдено.

Состояния, с которыми работаем:

энцефалиты,

инсульты на фоне острых респираторно-вирусных заболеваний,

аутоиммунные состояния после вирусных пневмоний и пищевых токсикоинфекций.

Но могут быть и другие вирусы, которые будут вызывать те же тяжёлые неврологические состояния.

— Снижение когнитивных способностей и ухудшение памяти как может быть связано с вирусом? Это просто подозрение пока?

— Многие пациенты имеют снижение когнитивных функций после перенесённой коронавирусной инфекции. Чаще всего это пациенты с лёгкой степенью когнитивных нарушений. Но бывают достаточно тяжёлые формы деменции и когнитивных нарушений:

памяти,

внимания,

концентрации.

Это может быть связано как с влиянием вируса, так и с факторами, которые сопровождают основное заболевание (коронавирусную инфекцию), такие как гипоксия. У нас есть определённая концентрация кислорода. Она должна близиться к 100% — 99-100%. У пациента, который переносит коронавирусную инфекцию, сатурация может снижаться до 80-85%. Кислородное голодание, в том числе самого кислородопотребляющего органа — головного мозга, не всегда проходит бесследно. Этот механизм, на мой взгляд, первичен в формировании когнитивных нарушений. И это подтверждает данные, что пациенты, которые переносят в тяжёлой форме, имеют больше последствий в виде когнитивных нарушений.

Инвалидность из-за COVID

— Вначале, когда появилась информация о COVID-19, говорили, что пожилые болеют больше. Тут вы можете сказать, кто больше страдает: люди в возрасте или молодые?

— Разные бывают абсолютно люди, разные ситуации. Но, как и любое другое заболевание, пожилые переносят коронавирусную инфекцию тяжелее. Хотя бывают случаи, когда молодые имеют тяжёлые, в том числе летальные последствия коронавирусной инфекции. Все зависит от резервных возможностей организма, сопутствующей патологии, сопутствующих заболеваний, которые у пациента есть на момент заболевания COVID-19.

Хуже болеют мужчины, с учётом того, что мужчины хуже обследуются, имеют больше сопутствующих заболеваний и меньшую продолжительность жизни в связи с теми же причинами, которые приводят к более тяжёлому заболеванию, чем у женщин.

Поэтому перед вирусом мы все абсолютно равны:

мужчины и женщины,

взрослые и дети.

Только у детей намного больше резервных возможностей, и с огромной степенью вероятностью ребенок переносит вирус абсолютно спокойно, бессимптомно, как обычное сезонное ОРВИ.

— Деменция наблюдается и у молодых?

— Да. Есть много пациентов вполне в молодом возрасте, которые отмечают снижение интеллектуальных функций: они не могут в полной мере выполнять работу, которую выполняли до перенесённой коронавирусной инфекции. Это говорит о том, что всё-таки заболевание непростое и даёт ряд осложнений не только у пожилых, но и у молодых людей. В возрастной группе 30-40 лет мы имеем большое количество лёгких когнитивных нарушений.

— Получить инвалидность из-за COVID — это наша будущая реальность?

— Не знаю. Вопрос больше к специалистам медико-социальной экспертизы, которые оценивают не только медицинское состояние, но и социологическую адаптацию. Всё должно рассматриваться индивидуально, в зависимости от того, какой перед нами клинический случай, какая ситуация у человека складывается. Потому что в моей практике много пациентов, которые инвалидизированы и находятся на длительном листе нетрудоспособности после коронавирусной инфекции.

Наверное, не из-за коронавирусной инфекции будут выдаваться инвалидность и временная или постоянная нетрудоспособность, а, скорее, из-за тех заболеваний, состояние которых ухудшил COVID. Это касается гипертонической болезни, сахарного диабета, других заболеваний. В большинстве случаев временно, но есть и стойкие нарушения.