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Автор Ирина Гусакова

Хрупкие кости: как предотвратить остеопороз

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

Хрупкие кости — многие сталкиваются с этой проблемой, если возникает дефицит кальция в костной ткани. Остеопороз приводит к тому, что кости становятся настолько хрупкими, что падение или даже обычный кашель может вызвать перелом. Переломы при этом чаще всего возникают в области бедра, запястья или позвоночника.

Остеопороз — больше возрастная болезнь, поскольку чаще всего начинает беспокоить женщин в период менопаузы из-за гормонального сбоя.

Остеопороз шейка бедра

Симптомы остеопороза

На ранних стадиях симптомы обычно отсутствуют. Но если остеопороз прогрессирует, то могут появиться следующие признаки:

  • боль в спине, вызванная переломом или разрушением позвонка;
  • потеря веса;
  • сутулость;
  • часто возникающие переломы, когда кость ломается без видимой на то причины.

Как максимально отсрочить появление недуга? Можно ли его предотвратить? Pravda.Ru узнала у врача-вертебролога, мануального терапевта Сергея Десенко.

Как отмечает эксперт, полностью предотвратить этот процесс почти невозможно. Но начинать профилактику нужно с питания.

Необходимо включить в рацион молочные продукты, такие как:

  • молоко,
  • йогурты,
  • сыры твёрдых сортов,
  • творог.

Очень много кальция в вяленой рыбе, например, в вобле. Эта рыба на первом месте по содержанию кальция. Источником кальция выступают и рыбные консервы, например, сардины.

Подойдут различные зерновые культуры. Много кальция в кунжуте.

"Есть даже такой народный способ: берут яичную скорлупу, измельчают в кофемолке, добавляют сок лимона и по столовой ложке каждый день — помогает восполнять недостаток кальция в организме. В апельсиновом соке много кальция. Например, часто в американских фильмах показывают, как люди едят мюсли с молоком и запивают апельсиновым соком — это практически суточное потребление кальция. Фасоль и бобы содержат много кальция, а также семена орехов и сухофрукты", — отмечает Сергей Десенко.

Эксперт советует не пренебрегать и физическими нагрузками, поскольку гиподинамия способствует развитию остеопороза. Тем более, в пожилом возрасте, выйдя на пенсию, люди начинают мало двигаться. Оптимальный вариант — делать десять тысяч шагов в сутки. Не надо заниматься силовыми нагрузками, подойдёт обычная ходьба в течение часа-двух.

"Также на остеопороз влияют вредные привычки — курение, алкоголь. Они нарушают механизм всасывания кальция в кишечнике. Естественно, появляется дефицит кальция.

Способствует развитию остеопороза и приём некоторых лекарственных препаратов. В частности, глюкокортикоиды, которые назначают при ревматоидных заболеваниях. Эти гормональные препараты тоже нарушают всасывание кальция", — поясняет врач.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Как укрепить ваши хрупкие кости?
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Елена Андреева
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