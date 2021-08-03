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Автор Игорь Буккер

Антибиотики: так ли они опасны для здоровья

Здоровье

Долгожители с большей вероятностью переживут инфекционные заболевания. Как выяснили ученые из США, люди, живущие больше ста лет, имеют уникальный микробиом, который защищает их от инфекций, пишет Lenta.Ru.

Антибиотики: так ли они опасны для здоровья

Как выяснилось, у долгожителей вырабатываются микробами в толстой кишке вторичные желчные кислоты, они и помогают защитить кишечник от патогенов.

Также британские ученые недавно выступили с заявлением, что антибиотикорезистентность — угроза для здоровья. Проще говоря, медики рекомендовали всегда заканчивать предписанный врачом курс, ни в коем случае его не прерывать раньше, даже если наступило улучшение состояния. И конечно, ни в коем случае не "назначать" препараты самостоятельно.

Почему так строго?

Об этом рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

— Антибиотики — это вообще очень интересная группа химических препаратов. Многие считают, что антибиотики чрезвычайно вредны для организма человека. Это далеко не так.

Антибиотик — как химическое соединение — практически не взаимодействует с клетками организма самого человека. А вот на микробов или грибы оказывает смертельное действие.

Антибиотики: в чем заключается проблема

Антибиотик работает вместо иммунной системы человека. Наша иммунная система в борьбе с бактериями, с вирусами, с грибками тренируется. Чтобы у нас получился боксер-чемпион, он должен постоянно на ринге с кем-то сражаться, лупить противников. И вот наша иммунная система точно так же в такой борьбе созревает, закаливается, соответственно, становится всё более и более сильной для того, чтобы побеждать новые инфекции.

 

антибиотики

 

  • Когда мы применяем антибиотик, мы расслабляем иммунную систему.

После него иммунитет ведет себя как ленивый товарищ:

"А, опять антибиотик, ну, что я тогда буду драться? Я лучше на диване полежу, газету почитаю. А вы там деритесь с бактериями".

И в итоге получается, что мы, неразумно применяя антибиотики каждый раз при простуде, при каком-то другом несерьезном заболевании, ослабляем косвенно иммунную систему.

Ни один антибиотик не убивает микробы на 100%. Даже если курсы продлевать до бесконечности, то из миллиарда попавших в организм микробов останется миллион, они все равно останутся. И вот оставшихся микробов должна добить наша иммунная система. И если она их не добьет, то, соответственно, у нас будет рецидив заболевания.

Мало того, что болезнь вернется, так сами эти микробы будут еще антибиотикорезистентны.

Поэтому проблема антибиотикорезистентности, с точки зрения иммунолога, не в том, что мы неправильно курсы антибиотиков назначаем, а в том, что наша иммунная система оставшихся в живых микробов не добивает. И соответственно, они получают возможность снова размножиться и дальше распространяться.

Антибиотики и дети

— Это правило применимо ко всем или только к взрослым? Многие опасаются вообще давать антибиотики детям.

— И хорошо, что опасаются. Я родителям своих пациентов говорю: "Вы подождите некоторое время". Например, если у ребенка высокая температура, дайте жаропонижающее, чаем с малиной напоите, отваром липовым. Если иммунная система на второй-третий день не справилась с ОРВИ, тогда, скорее всего, понадобится антибиотик, чтобы не развилось каких-то тяжелых осложнений.

А в большинстве случаев траектория какая? Если ребенок затемпературил — сразу за антибиотики. В итоге иммунная система ребенка не развивается, и он будет у вас болеть до бесконечности.

Надо всегда искать компромисс. Допустим: до такого-то дня лечим без антибиотиков, если не получилось, то тогда присоединяем их. Вот это был бы разумный подход.

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Редактор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
Темы антибиотики вред здоровью владимир болибок
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