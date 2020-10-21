Мясо полезное для человека – Топ-5 видов

Споры о пользе и вреде мяса для человека ведутся не только между вегетарианцами, но и на научных фронтах. Ученые давно обсуждают необходимость систематического включения в рацион этого продукта, но и отмечают, что далеко не все животные могут быть полезными для этой цели, да и не все их части годятся для здоровой пищи.

Какие виды мяса вредны, а какие нет

Есть или не есть?

Так, например, считается, что частое употребление красного мяса может привести к серьезным заболеваниям, а слишком жирные сорта повышают холестерин, также не сулящий ничего хорошего для здоровья. Да и гормоны, которыми пичкают животных, сослужат дурную службу.

Широко известна история, когда тяжело заболевшему Бернарду Шоу врачи пророчили гибель, если он не станет есть мясо, на что драматург и Нобелевский лауреат ответил, что он предпочтет смерть, нежели каннибализм. В итоге Шоу дожил до 94 лет, не употребляя в пищу животных.

Можно, конечно, следовать его примеру, но если отказаться от мяса сложно, то следует знать какое из них можно употреблять в пищу, а какое лучше избегать. Хотя бы с точки зрения диетологов и науки в целом.

Говядина

Самым полезным мясом считается говядина-телятина. В нем содержится большое количество питательного белка, в котором находятся все аминокислоты, необходимые для нормальной работы организма человека, а также экстрактивные компоненты.

Мясо взрослого животного подойдет для приготовления бульонов, а вот телятина станет отличным диетическим продуктом, подходящим даже для начального прикорма малышей. Имеет оно громадную ценность и для здоровых взрослых людей и тех, кому требуется восстановление после болезней и травм.

Конечно, желательно, чтобы приобретенный продукт "происходил" от коровы, которая была на травяном выпасе, без стимуляторов роста, которыми часто пичкают животных недобросовестные производители.

Свинина

Удивительно, но очень полезной может быть и свинина, при условии, что речь идет о животном, выращенном без гормонов. Ну, и, конечно же, оно не должно быть жирным.

Идеальным будет вырезка. При этих условиях и правильном приготовлении такой кусок может сравниться с диетическим мясом птицы.

Индейка

Пожалуй, самое полезное мясо, если выбирать между остальными пернатыми. Его основным преимуществом служит громадное содержание белка, минимальное количество жира, а также богатый набор витаминов и селен, необходимый организму.

Кролик

Еще один мега-диетический продукт. Он годится в пищу совсем маленьким детям и людям, в силу обстоятельств, нуждающихся в диете.

Мясо кролика не такое сухое как у индейки и при этом насыщено полезными витаминами и микроэлементами.

Курица

Мясо курицы замыкает рейтинг его самых полезных видов.

Эта домашняя птица также относится к видам диетического питания, но по ряду причин уступает индейке и кролику, да и из всей тушки на пользу пойдут только бульон и белое мясо, без кожицы.

Само собой, покупать лучше домашнюю птицу, выращенную на здоровом корме, а не напичканную гормонами.

А как правильно?

Как уже сказано выше, ученые многократно заявляли, что польза-пользой, но красным мясом злоупотреблять не рекомендуется, поэтому количество красного мяса должно быть в рационе меньше, чем белого.

Также не стоит слишком часто есть мясо людям, не занятым тяжелыми физическими нагрузками.

В целом же, диетологи вовсе рекомендуют соблюдать пропорции употребления, опираясь на возраст и даже пол.

Так, женщинам нужно не более 150 граммов мяса в день, мужчинам можно съесть кусок весом в 200 граммов, а пожилым людям следует сократить порцию до 50-100 граммов.

Следует помнить и о том, что мясо нужно употреблять в правильное время суток, так как организму нужно время на его переваривание, которое может длиться от 4 до 6 часов.

Впрочем, все будет зависеть от сорта: чем мясо нежнее, тем меньше затрат понадобится желудку для его переработки.

Поэтому, планируя мясное блюдо, следует выбрать утро или день — время, когда ферменты и желудочный сок максимально активны.

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