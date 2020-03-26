Миссия прикорм. Готовить или покупать

Прикорм — это постепенное введение в рацион грудных детей функциональных продуктов питания, приготовленных в домашних условиях или промышленным способом. Дополнительная, ранее незнакомая пища, вводится в рацион малыша, наряду с молоком матери или молочными смесями, которые остаются основным питанием ребенка.

Молодым мамам: ВВЕДЕНИЕ ПРИКОРМА

Родители должны внимательно наблюдать за состоянием крохи в этот период, так как его система пищеварения продолжает развиваться, и ферментация твердой пищи дается органам желудочно-кишечного тракта грудничка с трудом.

Три типа мамочек

Когда заходит речь о введении прикорма, мамочки делятся на три типа.

Первые самозабвенно погружаются в тему детского ПэПэ:

изучают сотни тематических сайтов,

распечатывают графики и таблицы введения прикорма,

закупают кабачки и тыквы на новомодных органических фермах,

готовят пюрешки и супчики самостоятельно, строго по рецептам,

и добросовестно ведут дневник питания ребенка.

Вторые не парятся, они берут на вооружение идею, что ребенок должен есть все из тарелки матери в рамках пресловутого ПэПэ, и спокойно в год дают ребенку колбасу и помидоры.

Третий тип — это на самом деле подвид первого, просто маскируется. Это мамочки, которым лень все вот это вот читать и искать экологически чистые овощи, поэтому они ничего не готовят, а кормят ребенка "баночками".

Преимущества и недостатки каждого подхода

У каждого подхода есть свои слабые стороны и свои преимущества.

Натуральное меню

Конечно же, самое полезное, что можно предложить ребенку — это полностью натуральное меню, приготовленное своими руками. С несколькими оговорками.

Например, мы должны быть уверенными в качестве продуктов, которыми кормим малышей.

Увы, в большинстве случаев это возможно только если выращивать овощи дома на подоконнике. А с мясом вообще беда, потому что если кабачки еще можно выращивать где-нибудь на дачной грядке, то теленка в сарае держать для среднестатистической российской семьи проблематично. А еще такое особое детское ПэПэ отнимает массу времени и сил.

На какое-то время жизнь превращается в бесконечный марафон приготовила-покормила. Создается впечатление, что смысл жизни действительно в том, чтобы находить еду и класть ее в ребенка.

Прикорм с собственной тарелки

Введение прикорма с собственной тарелки — это новая и модная тенденция. В ее основе идея, что ребенку месяцев с восьми уже можно есть все в рамках здорового питания. А залезть к маме в тарелку и проверить, что это она такое вкусненькое втихаря жует — это любимая фишка всех детей.

Так вот, можно, оказывается, совместить приятное с полезным и просто кормить ребенка тем же, что ест мама.

Это удобно: не нужно готовить отдельно малышу, не нужно уговаривать привереду, что это вкусно. Даже британских ученых не нужно, чтобы доказать, что мамина тарелка делает более привлекательной любую еду: ребенок сам залезет к вам в блюдо и съест все, что не успеете донести до рта. В рот, кстати, тоже залезет — так, для порядка.

Безусловный минус такого подхода, опять-таки, в качестве продуктов. Когда мы готовим для себя, мы не задумываемся, сколько всякой дряни съела эта курочка при жизни и сколько нитратов впитали кабачки. У маленького едока же на такой диете может вылезти диатез. В лучшем случае.

Кроме того, многие детки с трудом учатся жевать, им сложно кушать то же, что мама, они быстро теряют к еде интерес и теряют в весе.

И, конечно же, мама потом не может соскочить с ПэПэ довольно долго. Это и не плохо, но не всем подходит.

Баночное питание

Баночный прикорм — это оптимальный компромисс между паранойей о качестве продуктов и соблюдении технологий приготовления с одной стороны, и здоровой маминой ленью — с другой.

Если верить производителям, в банки идут только сертифицированные овощи и фрукты, а мясо проходит семь кругов контрольно-проверочного ада прежде, чем стать детским консервом.

И, скорее всего, так и есть, поэтому еду из банок можно считать более-менее экологически чистой.

Но тут тоже есть нюансы.

Во-первых, состав банок вызывает вопросы. Если вы берете 100 грамм индейки и варите ее, вы точно знаете, что в кастрюле у вас получится 100 грамм вареного мяса.

Если же вы возьмете баночку и смотрите состав, вы видите: индейка, вода, кукурузная мука, масло. И сколько из такой порции ребенок реально получит мяса, а сколько кукурузной муки, — известно только производителю.

Да и в финансовом плане баночная еда выходит дороже (если только не заказывать продукты на эко-фермах и не платить за доставку живых кроликов к обеду).

Главное, при любом методе введения прикорма подходить к процессу ответственно, но без фанатизма.

Во-первых , потому что перегибы никогда не приносят ничего хорошего.

, потому что перегибы никогда не приносят ничего хорошего. А во-вторых, потому что в окружении вашего ребенка все равно найдется бабушка, которая накормит его шоколадом и пельмешками.

Так что кормите малыша так, как считаете правильным, и не расстраивайтесь, если что-то идет не так. Важно только счастливое детство и крепкие нервы, а диатез к двум годам все равно пройдет.