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Автор Елена Орлова

10 признаков того, что боль в животе у ребенка может быть чем-то серьезным

Здоровье » Акушерство и гинекология » Мать и дитя

Боль в животе невероятно распространена у детей. В большинстве случаев это ничего серьезного. Но иногда боль в животе может быть признаком более серьезной проблемы.

Боль в животе беспокоит врачей, когда …

1. Боль сильная. Подразумевается, что ребенок не может отвлечься от этой боли и плачет или иным образом показывает, что ему крайне неудобно. Любая сильная боль требует обращения к врачу, будь она постоянной или приходящей и уходящей.

2. В стуле кровь. Сильная боль в животе с кровью в стуле может быть признаком серьезной инфекции, воспалительного заболевания кишечника или другой кишечной проблемы. Поэтому каждый раз, когда у вашего ребенка появляются боли в животе и кровь в кале, обратитесь к своему врачу.

3. Ребенка рвет кровью. Это не всегда признак чего-то серьезного. Детей, которых сильно рвет, может иногда рвать кровью. Также причиной может быть кровотечение из носа, кровотечение из-за потерянного зуба или какие-то другие проблемы, связанные с полостью рта. Но любая боль в животе с рвотой кровью требует обращения к врачу.

4. Зеленая рвота. Зеленая рвота может быть признаком закупорки кишечника. Боль в животе и зеленую рвоту никогда не следует игнорировать.

5. У ребенка крапивница, он выглядит бледным, жалуется на головокружение или опухает лицо. Анафилаксия, наиболее серьезный вид аллергической реакции, может вызывать боль в животе, часто с рвотой. Вам необходимо обратиться в скорую помощь.

6. Боль в животе в правой нижней части живота. Это может быть аппендицит. Сначала боль в животе при аппендиците обычно возникает вокруг пупка, но затем она переходит к тому, что врачи называют "правильным нижним квадрантом". При наличии любой боли в этой части живота необходимо провериться у врача.

7. У ребенка жар и сильный кашель. Иногда пневмония может вызвать боль в животе. Сейчас многие вирусы могут вызвать боль в животе вместе с кашлем, но если кашель особенно сильный, или боль в животе усиливается, или ребенок, кажется, дышит быстро или другим образом, позвоните врачу.

8. Ребенок говорит, что мочиться больно. Иногда боль в животе может быть признаком инфекции мочевыводящих путей.

9. У ребенка высокая температура или он кажется гораздо более сонным, чем обычно. Боли в животе можно увидеть при серьезных инфекциях. Сильная сонливость, когда вы страдаете от боли, может быть признаком не только инфекции, но и низкого кровяного давления или потери крови. Следует всегда проверять высокую температуру и повышенную сонливость, но особенно, если есть боль в животе.

10.Ребенок худеет. Нередко ребенок теряет немного веса от рвоты или диареи. Обычно они набирают его обратно, когда чувствуют себя лучше. Но если ребенок, страдающий от болей в животе, постоянно худеет — например, его одежда больше не подходит по размеру — его должен тщательно проверить врач.

Что делать, если ничего из вышеперечисленного не соответствует действительности

Если ничего из вышеперечисленного не подходит, то, скорее всего, у вас нет ничего серьезного. Попробуйте отдохнуть, пейте жидкость и соблюдайте мягкую диету. Если вашему ребенку не становится лучше, особенно если у ребенка рвота или диарея, которая не проходит, обратитесь к своему врачу.

Фото:medme.pl

Темы ребенок здоровье боль в животе опасные причины
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