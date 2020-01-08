Йога + аэробика - двойная польза для сердца

Согласно данным специалистов Мемориальной больницы имени Хридая Ганеша Сунил (Индия), комбинация индийской йоги и аэробных упражнений работает лучше, чем каждый из видов активности по отдельности. По словам авторов, сочетание йоги и аэробных упражнений гораздо лучше помогает в профилактике сердечно-сосудистых проблем, что в перспективе снижает риски смерти и увеличивает продолжительность жизни.

Как проходило исследование

Авторы исследования, доктора Сонал Танвар и Нареш Сен, провели проверку 750 человек, которые страдали от диабета второго типа. Добровольцев поделили на три группы:

группа 1 (225 человек) — только аэробные упражнения;

группа 2 (240 человек) — только индийская йога;

группа 3 (285 человек) — индийская йога + упражнения.

По результатам трех периодов длительностью по полгода каждый участники всех групп чувствовали себя лучше. Но выявились и интересные различия: например, группы 1 и 2 отличались оптимальным артериальным давлением, которое снижалось в ходе эксперимента до нормальных уровней. Также у участников этих групп оказался снижен так называемый "плохой холестерин" (ЛПНП, именно он образует знакомые нам по рекламе холестериновые бляшки на стенках сосудов).

Однако и пациентам, которые занимались и йогой, и аэробикой (группа 3), тоже было, чем похвастаться. У них улучшилась работа сердца, они стали лучше переносить физические нагрузки, а многие похудели вдвое сильнее, чем пациенты групп 1 и 2. Данные исследования были представлены на конгрессе кардиологического общества Арабских Эмиратов (Дубаи).

Мнение специалиста: йога — это не только контроль тела

По словам Сергея Агапкина, врача-специалиста передачи "О самом главном", йога позволяет обрести контроль над физическими показателями. "Если говорить о йоге, то в первую очередь это тренировка тела, а во вторую — ума. Есть большое количество исследований, результаты которых однозначны: человек, освоивший йогу, может контролировать свои пульс, давление, даже температуру тела. То есть это контроль над большим количеством физических показателей", — отметил он.

При этом многие врачи подчеркивают: йога — это не спорт, не стоит слишком перенапрягаться. В первую очередь это вариант для снятия стресса. И, по словам представителей российской Федерации йоги, все специалисты по йоге, получавшие у них сертификат, проходят в том числе курс по травмобезопасности.

"Многие сегодня встраивают йогу в свой имидж. Эффектные селфи для соцсетей, попытки похудеть к лету, интерес к необычным позам вроде стояния на голове — все это далеко от того, что является настоящей йогой. И если ваша цель — именно вышеперечисленные пункты, то вам стоит заняться чем-нибудь другим", — отмечают тренеры по йоге.

Фото:talkypic.com