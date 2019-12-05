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Автор Алиса Фрай

Диета для поджелудочной железы

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Помимо выработки инсулина, который организм использует для регулирования уровня сахара в крови, здоровая поджелудочная железа вырабатывает ферменты, помогающие переваривать и усваивать пищу.

Если поджелудочная железа воспаляется (панкреатит), ей становится все труднее расщеплять жир, и она не может справиться с большим объемом поступающей пищи. Диета при панкреатите учитывает это, запрещая жирную пищу и останавливая выбор на богатых питательными веществами продуктах, особенно на продуктах с высоким содержанием белка.

Изменение диеты может помочь справиться с симптомами и предотвратить приступы. Диета при панкреатите помогает поддерживать орган, который уже функционирует неэффективно. Что имеет большое значение, поскольку может развиться сахарный диабет.

Главным в изменении питания является ограничение жира. Чем меньше вы потребляете, тем меньше нагрузки на поджелудочную железу, которая сталкивается с проблемой метаболизма жира.

Если у человека периодически повторяются приступы панкреатита и продолжаются боли, врач может попросить его поэкспериментировать с ежедневным потреблением жира, чтобы увидеть, облегчаются ли симптомы.

Некоторые ключевые витамины (A, D и E) являются жирорастворимыми. Проблемы с перевариванием жира порождают проблемы с правильным усвоением этих питательных веществ. Недостаток одного или нескольких жирорастворимых витаминов сопровождается собственным набором симптомов и рисками для здоровья.

Существует некоторые общие рекомендации, нужно избегать продуктов:

  • с высоким содержанием жира;
  • сильно обработанных продуктов;
  • содержащих много сахара;
  • содержащих алкоголь.

Рекомендуется пациентам с хроническим панкреатитом ограничить потребление жира до 30-50 г в день, в зависимости от того, насколько хорошо он переносится.

Жир по-прежнему является важной частью сбалансированной диеты. Например, тип жира, называемый триглицеридами со средней длиной цепи (МСТ), может перевариваться без какой-либо помощи со стороны поджелудочной железы. Кокос и кокосовое масло являются естественно богатыми источниками МСТ, но они также доступны в виде добавок.

Также врач может порекомендовать принимать пищеварительные ферменты для переваривания жира. Эти синтетические ферменты помогают восполнить то, что ваша поджелудочная железа не может производить.

Вот некоторые продукты и блюда, которые можно есть:

  • Кускус, макароны;
  • Яичные белки;
  • Рыба;
  • Свежие / замороженные / консервированные фрукты и овощи;
  • Фруктовые и овощные соки без сахара и газирования;
  • Травяной чай;
  • Постное мясо.

Вредные продукты для поджелудочной железы:

  • Алкоголь;
  • Хлебобулочные изделия (пончики, кексы, бублики, печенье, круассаны);
  • Сливочное масло, сало, растительное масло, маргарин, топленое масло;
  • Торт, пироги, выпечка;
  • Сыр, сливочный сыр, сырный соус;
  • Печенье, пирожные, конфеты;
  • Жареная пища / фаст-фуд;
  • Джемы, желе, консервы;
  • Кофейные напитки.

Фото:mosoah.com

Темы диета здоровье панкреатит правильное питание поджелудочная железа
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Диета для поджелудочной железы
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