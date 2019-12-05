Диета для поджелудочной железы

Помимо выработки инсулина, который организм использует для регулирования уровня сахара в крови, здоровая поджелудочная железа вырабатывает ферменты, помогающие переваривать и усваивать пищу.

Если поджелудочная железа воспаляется (панкреатит), ей становится все труднее расщеплять жир, и она не может справиться с большим объемом поступающей пищи. Диета при панкреатите учитывает это, запрещая жирную пищу и останавливая выбор на богатых питательными веществами продуктах, особенно на продуктах с высоким содержанием белка.

Изменение диеты может помочь справиться с симптомами и предотвратить приступы. Диета при панкреатите помогает поддерживать орган, который уже функционирует неэффективно. Что имеет большое значение, поскольку может развиться сахарный диабет.

Главным в изменении питания является ограничение жира. Чем меньше вы потребляете, тем меньше нагрузки на поджелудочную железу, которая сталкивается с проблемой метаболизма жира.

Если у человека периодически повторяются приступы панкреатита и продолжаются боли, врач может попросить его поэкспериментировать с ежедневным потреблением жира, чтобы увидеть, облегчаются ли симптомы.

Некоторые ключевые витамины (A, D и E) являются жирорастворимыми. Проблемы с перевариванием жира порождают проблемы с правильным усвоением этих питательных веществ. Недостаток одного или нескольких жирорастворимых витаминов сопровождается собственным набором симптомов и рисками для здоровья.

Существует некоторые общие рекомендации, нужно избегать продуктов:

с высоким содержанием жира;

сильно обработанных продуктов;

содержащих много сахара;

содержащих алкоголь.

Рекомендуется пациентам с хроническим панкреатитом ограничить потребление жира до 30-50 г в день, в зависимости от того, насколько хорошо он переносится.

Жир по-прежнему является важной частью сбалансированной диеты. Например, тип жира, называемый триглицеридами со средней длиной цепи (МСТ), может перевариваться без какой-либо помощи со стороны поджелудочной железы. Кокос и кокосовое масло являются естественно богатыми источниками МСТ, но они также доступны в виде добавок.

Также врач может порекомендовать принимать пищеварительные ферменты для переваривания жира. Эти синтетические ферменты помогают восполнить то, что ваша поджелудочная железа не может производить.

Вот некоторые продукты и блюда, которые можно есть:

Кускус, макароны;

Яичные белки;

Рыба;

Свежие / замороженные / консервированные фрукты и овощи;

Фруктовые и овощные соки без сахара и газирования;

Травяной чай;

Постное мясо.

Вредные продукты для поджелудочной железы:

Алкоголь;

Хлебобулочные изделия (пончики, кексы, бублики, печенье, круассаны);

Сливочное масло, сало, растительное масло, маргарин, топленое масло;

Торт, пироги, выпечка;

Сыр, сливочный сыр, сырный соус;

Печенье, пирожные, конфеты;

Жареная пища / фаст-фуд;

Джемы, желе, консервы;

Кофейные напитки.

Фото:mosoah.com