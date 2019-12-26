Инфекции, которые всегда с нами

Инфекционные микроорганизмы могут долго находиться в организме на протяжении всей жизни человека.

Некоторые из них могут представлять угрозу для здоровья, но с определенной вероятностью находятся в состоянии покоя. Врачи рассказали о постоянно живущих инфекциях внутри человеческого организма и о рисках из развития.

Инфекции, не показывающие симптомов и других признаков заболеваний в течение десятков лет, существуют в количестве более 30 штук. Последние клинические исследования показывают, что самые часто встречающие инфекции замедленного действия — это вирус папилломы, герпес, уреаплазмоз, микоплазмоз и лейкоцитоз.

Инфекции имеют свойство активироваться вследствие недостатка витаминов, активного попадания солнечных лучей на организм, постоянных стрессов, неправильного рациона питания и злоупотребления спиртными напитками и табачными изделиями.

Вирус папилломы

Самая распространенная инфекция, которая имеет свойство передаваться половым и бытовым путями. Также может передаваться во время беременности от матери ребенку. Вирус папилломы представляет собой опухоли небольшого размера, располагающиеся на кожном покрове.

Некоторые разновидности вируса способны преобразовываться в злокачественные онкологические заболевания. Заражение вирусом, как правило, происходит во влажных местах, например, бассейнах и саунах.

Герпес

Также считается одной из самых распространенных инфекций замедленного действия. Герпес может передаваться любыми способами, в том числе половыми. Передача инфекции также возможна при беременности от матери к младенцу.

Герпес представляет собой вирус, который встраивается в нервные клетки человека. Вредоносные микроорганизмы остаются навсегда внутри организма и могут активироваться в любое время. Современная медицина не предусматривает абсолютное лечение от герпеса.

Уреаплазмоз

Более редкая инфекция, передаваемая половым и родовым путями. Клинические исследования доказывают, что уреаплазмоз чаще всего обнаруживается у женщин. Чаще всего инфекция поражает мочеполовую систему.

При заражении активизируется воспалительный процесс половых органов. При повышении количества инфекционных микроорганизмов возможно появление осложнений. Во время беременности могут наблюдаться выкидыши и активизация мочекаменных болезней.

Микоплазмоз

Инфекция также считается умеренно распространенной. Как правило, появляется только в мочеполовой системе. Инфекция передается половым, родовым и внутриутробным путями.

В ходе развития инфекции встречаются случаи бесплодия у мужчин и женщин, пневмония и воспаление мочеполовой системы.

Лейкоцитоз

Инфекция, при которой наблюдается значительное количество белых клеток в кровеносной системе. Активация лейкоцитов происходит в результате больших физических нагрузок, постоянных стрессовых ситуаций, злоупотребления белками и во время беременности.

Особенность лейкоцитоза в его возможности обратного состояния. Инфекция в легкой нехронической форме лечится без специально назначенного лечения. В случае хронического лейкоцитоза требуется вмешательство врачей и назначение терапии.

Фото:crimeamedia.ru