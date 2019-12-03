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Автор Евгений Стриж

Сидячий образ жизни связали с риском смерти от 14 болезней

Здоровье » Здоровье и профилактика

"Встаньте с дивана: если долго на нем сидеть, то можно повысить риск смерти сразу от 14 заболеваний", — советуют ученые Американского онкологического общества. Каким рискам подвергают свой организм любители отдохнуть, не прилагая лишних усилий?

Не стоит сидеть больше 6 часов в день

Сидение по 6 и больше часов в день увеличивает риск смерти на 19% по сравнению с теми, кто проводит сидя менее 3 часов, комментируют врачи итоги исследования. Оказалось, что сидение провоцирует аж 14 болезней, среди которых рак, болезни сердца, инсульты, диабет, проблемы с почками, болезни легких, язвы и другие проблемы пищеварения, болезни печени, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, нервные расстройства, скелетно-мышечные расстройства, а также самоубийство.

Для каждой из болезней риск смерти разный: так, шанс умереть от рака растет на 10%, а от костно-мышечных болезней — уже на 60%. Для исследования ученые собрали данные 128 000 человек, которые участвовали в профилактическом исследовании американского онкологического общества. В начале исследования ни у кого не было хронических заболеваний. За 21 год наблюдения погибло около 49 000 человек.

"Если упростить нашу работу, вывод такой: двигайтесь больше", — комментирует ведущий исследователь Альпа Патель, специалист по профилактике рака. "Для начала стоит прервать сидение хотя бы на 2 минуты в час. Просто постойте около кресла или дивана, а лучше — подвигайтесь, это поможет сбалансировать давление, улучшить уровень сахара в крови. Также регулярные вставания положительно скажутся и на уровне холестерина", — отмечает она.

"Важно понимать: инфраструктура и мероприятия стимулируют"

"Мы отмечаем, что люди сегодня больше склонны отдыхать сидя или лежа. Просмотр ТВ, игра в приставки или просто листание сайтов через ноутбук, планшет или смартфон — все это снижает количество минут активности. При этом с возрастом тяга к такому отдыху только растет, поскольку на состояние здоровья накладываются различные заболевания", — обсуждают результаты ученые.

Согласны с коллегами и ученые из Австралии: по их данным, 90% даже нерабочего времени в основном связано с "сидячим" отдыхом, и около 50% этого времени люди проводят перед различными экранами.

При этом все специалисты солидарны в одном: нет смысла винить людей в отсутствии мотивации, если в городах, где они живут, нет инфраструктуры и каких-либо мероприятий, направленных на оздоровление населения.

Так, в колумбийском городе Богота по воскресеньям более чем 76 миль улиц закрывают для движения транспорта и проводят веломарафоны для всех желающих, в Швейцарии постепенно включают в школьное расписание прогулки на лыжах, а в России набирают популярность различные флеш-мобы на открытом воздухе (RockNmob, велопарады). Комфортные условия помогут людям больше времени заниматься спортом и просто гулять, уверены специалисты.

Фото:backpro.co.nz

Темы движение здоровье сидячий образ жизни преждевременная смерть
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Здоровье и профилактика
Сидячий образ жизни связали с риском смерти от 14 болезней
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