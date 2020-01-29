Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Владан Джурич

Опасная красота: о чём нужно знать, прежде чем делать татуировку

Здоровье » Здоровье и профилактика

Татуировка для некоторых людей считается красивым и эффективным методом самовыражения, а для других — это не так.


Ветеран татуажа

В любом случае независимо от решения, татуировки могут оказывать отрицательное влияние на здоровье человека. Врачи собрали список рекомендаций, чтобы не навредить здоровью при нанесении татуировок.

1. Красящий пигмент может вызывать сильную аллергическую реакцию

В первую очередь стоит помнить, что все красящие пигменты могут вызвать аллергическую реакцию на кожный покров. В зависимости от физических особенностей реакция может быть как сильной, так и незначительной.

Перед тем, как нанести татуировку, рекомендуется проконсультироваться со специалистом-дерматологом. При помощи анализа он определит вероятность вызова аллергической реакции. Для людей-аллергиков особую опасность представляют красные и желтые красящие пигменты.

Все красящие инструменты тату-мастера могут также содержать токсичные вещества. Они не проходят научных исследований и государственных экспертиз. В случае попадания краски под кожу могут быть вызваны серьезные заболевания, в том числе и рак.

2. У салона должна быть лицензия, у мастера - среднее медицинское образование 

Не следует забывать обращаться в специализированные салоны, где мастера имеют среднее профессиональное медицинское образование с должной лицензией. Также важно учесть все факторы санитарных норм и стерильности оборудования.

Так, например, Памела Андерсон получила гепатит С от бывшего супруга, когда они делали татуировку одной иглой.

3. Врачи не рекомендуют женщинам делать татуировки на пояснице

Исследования врачей показали, что женщинам не следует делать татуировки на пояснице. Это связано в первую очередь с беременностью.

Во время родов женщине вводят анестезию, которая проходит через спинной мозг и поясницу. Если вместе с раствором анестезии в организм попадет краска или вредные вещества, то это может обернуться серьезными последствиями.

4. Выводить татуировки тяжело и болезненно

Врачи подтверждают особую опасность как при нанесении, так и при выводе татуировки. При удалении также возникает воспалительный процесс, в результате чего возможно

  • заражение инфекцией,
  • появление шрамов
  • и аллергической реакции.

5. Сложнее загорать

Еще одна особенность татуированной кожи — высокая светочувствительность. При малейшей дозе ультрафиолета, излучаемого от солнечного света, может возникнуть ожог кожи. Таким образом, загар с татуировками может обернуться целой проблемой.

Врачи не рекомендуют наносить татуировку в местах, где есть родинки. В противном случае повысится шанс возникновения меланомы — злокачественной опухоли.

6. На сеанс нужно приходить трезвым, сытым и выспавшимся

Стоит помнить, что кожа очень чувствительна к проколам, поэтому врачи рекомендуют за сутки до процедуры пить много воды. Насыщенному организму будет легче перенести процесс, а увлажненная кожа быстрее впитает красящие пигменты.

Также рекомендуется:

  • плотно поесть перед процедурой, чтобы избежать головокружений,
  • не рекомендуется пить алкоголь,
  • исключить молочные продукты
  • и лекарственные препараты за сутки до нанесения татуировки.

Они могут ускорить кровоток, в результате чего увеличится кровотечение после прокалывания.

Фото:buenavibra.es

Темы кожа врачи здоровье татуировка полезные советы
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Опасная красота: о чём нужно знать, прежде чем делать татуировку
Здоровье и профилактика
Чем опасен избыток витаминов
Евросоюз
Почему депутат из Нидерландов оскорблен запретом на въезд в Россию
Новости Все >
Елена Князева может быть больна коронавирусом
Главу Алтая госпитализировали в Москве
Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар
Киев и Донбасс обменялись списками пленных в Минске
Авиакомпании мира отменяют рейсы в Китай из-за коронавируса
На прощании с протоиереем Чаплиным совершили нападение на журналиста
Голунову подкинули наркотики, похищенные из вещдоков
Экс-глава Омской области получил большую прибавку к пенсии
Макрон: Эрдоган не сдержал слово по Ливии
"Уральские пельмени" требуют миллионы с авторов сериала "Папины дочки"
Последние материалы
Опасная красота: о чём нужно знать, прежде чем делать татуировку
Елена Князева может быть больна коронавирусом
Главу Алтая госпитализировали в Москве
Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар
Киев и Донбасс обменялись списками пленных в Минске
Авиакомпании мира отменяют рейсы в Китай из-за коронавируса
Чем опасен избыток витаминов
На прощании с протоиереем Чаплиным совершили нападение на журналиста
Голунову подкинули наркотики, похищенные из вещдоков
Почему депутат из Нидерландов оскорблен запретом на въезд в Россию
Популярное
Фигурное катание
Очередной скандал в фигурном катании: Билан, Рудковская и Авербух

Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.

Очередной скандал в фигурном катании: Билан, Рудковская и Авербух
Британия и WADA: новый допинговый скандал
Новости спорта
Британия и WADA: новый допинговый скандал
Биатлон
Назван состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
Общество
Мать брошенных в Шереметьеве детей рассказала о своей позиции
Любовь Степушова Почему депутат из Нидерландов оскорблен запретом на въезд в Россию Любовь Степушова Игорь Буккер Тайна генерала Павлова: за что расстреляли Героя Советского Союза Игорь Буккер Соломон Соловьев Улыбайтесь сегодня. Завтра может быть хуже - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Почему харьковчане не пришли на митинг в защиту русского языка
Историк рассказал, почему популярна "польская версия" Второй мировой войны
Путин уволил главу Чувашии из-за утраты доверия
Почему харьковчане не пришли на митинг в защиту русского языка
Почему харьковчане не пришли на митинг в защиту русского языка
Почему депутат из Нидерландов оскорблен запретом на въезд в Россию
Почему харьковчане не пришли на митинг в защиту русского языка
Почему харьковчане не пришли на митинг в защиту русского языка
Почему харьковчане не пришли на митинг в защиту русского языка
Петр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Историк рассказал, почему популярна "польская версия" Второй мировой войны
Тимошенко призвала украинцев отказаться от Зеленского
Петр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Путин уволил главу Чувашии из-за утраты доверия
Почему харьковчане не пришли на митинг в защиту русского языка
В Ираке разбился военный самолет
В Ираке разбился военный самолет
"Отлично!": Дмитрий Медведев рассказал, как у него дела
Почему харьковчане не пришли на митинг в защиту русского языка
Историк рассказал, почему популярна "польская версия" Второй мировой войны
Политолог Смолий: Сурков не оправдал надежд Путина
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ