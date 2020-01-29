Татуировка для некоторых людей считается красивым и эффективным методом самовыражения, а для других — это не так.
В любом случае независимо от решения, татуировки могут оказывать отрицательное влияние на здоровье человека. Врачи собрали список рекомендаций, чтобы не навредить здоровью при нанесении татуировок.
В первую очередь стоит помнить, что все красящие пигменты могут вызвать аллергическую реакцию на кожный покров. В зависимости от физических особенностей реакция может быть как сильной, так и незначительной.
Перед тем, как нанести татуировку, рекомендуется проконсультироваться со специалистом-дерматологом. При помощи анализа он определит вероятность вызова аллергической реакции. Для людей-аллергиков особую опасность представляют красные и желтые красящие пигменты.
Все красящие инструменты тату-мастера могут также содержать токсичные вещества. Они не проходят научных исследований и государственных экспертиз. В случае попадания краски под кожу могут быть вызваны серьезные заболевания, в том числе и рак.
Не следует забывать обращаться в специализированные салоны, где мастера имеют среднее профессиональное медицинское образование с должной лицензией. Также важно учесть все факторы санитарных норм и стерильности оборудования.
Так, например, Памела Андерсон получила гепатит С от бывшего супруга, когда они делали татуировку одной иглой.
Исследования врачей показали, что женщинам не следует делать татуировки на пояснице. Это связано в первую очередь с беременностью.
Во время родов женщине вводят анестезию, которая проходит через спинной мозг и поясницу. Если вместе с раствором анестезии в организм попадет краска или вредные вещества, то это может обернуться серьезными последствиями.
Врачи подтверждают особую опасность как при нанесении, так и при выводе татуировки. При удалении также возникает воспалительный процесс, в результате чего возможно
Еще одна особенность татуированной кожи — высокая светочувствительность. При малейшей дозе ультрафиолета, излучаемого от солнечного света, может возникнуть ожог кожи. Таким образом, загар с татуировками может обернуться целой проблемой.
Врачи не рекомендуют наносить татуировку в местах, где есть родинки. В противном случае повысится шанс возникновения меланомы — злокачественной опухоли.
Стоит помнить, что кожа очень чувствительна к проколам, поэтому врачи рекомендуют за сутки до процедуры пить много воды. Насыщенному организму будет легче перенести процесс, а увлажненная кожа быстрее впитает красящие пигменты.
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Они могут ускорить кровоток, в результате чего увеличится кровотечение после прокалывания.
Фото:buenavibra.es
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