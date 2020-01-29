Опасная красота: о чём нужно знать, прежде чем делать татуировку

Татуировка для некоторых людей считается красивым и эффективным методом самовыражения, а для других — это не так.



Ветеран татуажа

В любом случае независимо от решения, татуировки могут оказывать отрицательное влияние на здоровье человека. Врачи собрали список рекомендаций, чтобы не навредить здоровью при нанесении татуировок.

1. Красящий пигмент может вызывать сильную аллергическую реакцию

В первую очередь стоит помнить, что все красящие пигменты могут вызвать аллергическую реакцию на кожный покров. В зависимости от физических особенностей реакция может быть как сильной, так и незначительной.

Перед тем, как нанести татуировку, рекомендуется проконсультироваться со специалистом-дерматологом. При помощи анализа он определит вероятность вызова аллергической реакции. Для людей-аллергиков особую опасность представляют красные и желтые красящие пигменты.

Все красящие инструменты тату-мастера могут также содержать токсичные вещества. Они не проходят научных исследований и государственных экспертиз. В случае попадания краски под кожу могут быть вызваны серьезные заболевания, в том числе и рак.

2. У салона должна быть лицензия, у мастера - среднее медицинское образование

Не следует забывать обращаться в специализированные салоны, где мастера имеют среднее профессиональное медицинское образование с должной лицензией. Также важно учесть все факторы санитарных норм и стерильности оборудования.

Так, например, Памела Андерсон получила гепатит С от бывшего супруга, когда они делали татуировку одной иглой.

3. Врачи не рекомендуют женщинам делать татуировки на пояснице

Исследования врачей показали, что женщинам не следует делать татуировки на пояснице. Это связано в первую очередь с беременностью.

Во время родов женщине вводят анестезию, которая проходит через спинной мозг и поясницу. Если вместе с раствором анестезии в организм попадет краска или вредные вещества, то это может обернуться серьезными последствиями.

4. Выводить татуировки тяжело и болезненно

Врачи подтверждают особую опасность как при нанесении, так и при выводе татуировки. При удалении также возникает воспалительный процесс, в результате чего возможно

заражение инфекцией,

появление шрамов

и аллергической реакции.

5. Сложнее загорать

Еще одна особенность татуированной кожи — высокая светочувствительность. При малейшей дозе ультрафиолета, излучаемого от солнечного света, может возникнуть ожог кожи. Таким образом, загар с татуировками может обернуться целой проблемой.

Врачи не рекомендуют наносить татуировку в местах, где есть родинки. В противном случае повысится шанс возникновения меланомы — злокачественной опухоли.

6. На сеанс нужно приходить трезвым, сытым и выспавшимся

Стоит помнить, что кожа очень чувствительна к проколам, поэтому врачи рекомендуют за сутки до процедуры пить много воды. Насыщенному организму будет легче перенести процесс, а увлажненная кожа быстрее впитает красящие пигменты.

Также рекомендуется:

плотно поесть перед процедурой, чтобы избежать головокружений,

не рекомендуется пить алкоголь,

исключить молочные продукты

и лекарственные препараты за сутки до нанесения татуировки.

Они могут ускорить кровоток, в результате чего увеличится кровотечение после прокалывания.

Фото:buenavibra.es