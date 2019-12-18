Головокружение: почему возникает и как с ним справиться

Головокружение — одна из наиболее распространенных причин обращения к врачу. Что такое головокружение, как его предотвратить, и заболевание ли это в принципе? Ответим на самые важные вопросы.

Головокружение — внезапный приступ слабости, ощущение мнимого вращения пространства вокруг себя или себя в пространстве, чувство приближающейся потери сознания.

Важные факты о головокружении:

1. Головокружение само по себе не является болезнью. Оно снижает качество жизни и может служить симптомом не менее 80 заболеваний;

2. Определить причины головокружения гораздо легче, чем подобрать правильную диагностику. Однако в 2/3 случаев, чтобы определить причину, достаточно внимательно выслушать пациента и задать необходимые вопросы;

3. Головокружение провоцируют: подъем из положения лежа, сидя или после наклона; закрытые помещения, стресс, скопления людей; духота, длительный перерыв в приеме пищи;

4. Голова может закружиться у человека любого возраста. Но по статистике женщины страдают этим недугом чаще мужчин. А ≈20% обратившихся за помощью — пожилые люди старше 70 лет.

Почему кружится голова?

Следует сразу исключить головокружения, связанные с мигренью, употреблением алкоголя, побочными действиями от лекарств.

Самая частая разновидность головокружений — доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ). Это сложное понятие легко расшифровать:

Д — доброкачественное — не опасно для жизни;

П — пароксизмальное — настигает внезапно, длится меньше минуты;

П — позиционное — сопутствует движениям;

Г — головокружение — расстройство равновесия.

ДППГ связано с небольшой "поломкой" вестибулярного аппарата. При движении головой происходит смещение жидкости, и давление на мембрану увеличивается. Как следствие — сигнал мозгу об изменении положения тела в пространстве.

Проблема возникает, если кристаллы карбоната кальция (отолиты), выпадая из своих мешочков, проникают в полукруглые канальцы, в которых уже есть свои чувствительные клетки с ресничками. Из-за раздражения клеток у человека создается иллюзия движения. Хотя он мог всего-навсего, например, повернуть голову в сторону. Такая последовательная реакция организма и называется головокружением.

Если у человека возникло головокружение впервые, следует:

постараться найти положение тела, в котором головокружение будет ощущаться минимально

избегать активных резких движений

переждать приступ

Если в течение нескольких минут легче не стало или добавились другие симптомы, то следует незамедлительно вызвать бригаду скорой медицинской помощи.

Можно ли вылечить головокружение?

Как правило, приступы головокружения проходят сами, либо исчезают после излечения основного заболевания. До этого момента для облегчения состояния врач может назначить курс лекарств, которые помогут снять неприятные симптомы.

Для профилактики головокружения и тренировки вестибулярного аппарата полезно выполнять комплекс упражнений Брандта-Дароффа.

Гимнастика Брандта-Дароффа

1) После пробуждения, сядьте на кровать и выпрямите спину

2) Затем лягте на левый/правый бок и поднимите вверх голову (угол наклона 45) — для соблюдения правильных пропорций удобно представить человека, который находится на расстоянии 1,5 метров, и удерживать взгляд на его лице

3) Находитесь в таком положении 30 секунд

4) Вернитесь в исходное положение

5) Затем необходимо повторить это упражнение, лежа на другом боку

6) Повторите комплекс 5 раз

Напомним главное: успех в лечении головокружения определяется своевременным обращением к врачу и правильным диагнозом.