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Автор Татьяна Ефремова

Рецепты народной медицины с имбирём для избавления от перхоти

Здоровье » Красота » Техника красоты

Отслоение чешуек кожного покрова в зоне роста волос в результате нарушения обмена веществ специалисты называют перхотью. Для борьбы с этим неприятным явлением существует множество средств, в том числе такие, которые имеют в своем составе имбирь. Они оказывают противобактериальное действие, снимают воспаление, устраняют следы неправильной работы сальных желез. Состав имбиря (его витамины, актиоксиданты и прочие вещества) способствуют естественному восстановлению кожного покрова головы.

Не следует забывать о том, что перхоть может свидетельствовать о нарушениях в работе ЖКТ. Поэтому при малейших подозрениях необходимо понаблюдать и обратиться к специалисту-гастроэнтерологу. Также усугубляют состояние кожи головы при окрашивание волос, использование фена. Исключение провоцирующих факторов и работа над восстановлением общей слаженной работы организма ускорит процесс избавления от перхоти, а также поможет надолго сохранить результат.

Употребление имбиря в пищу оказывает положительное воздействие на кожу, причем его эффект не только косметический — он помогает наладить обмен веществ. В нем содержатся витамины А, В1, В2, С, калий, цинк, фосфор, натрий, магний, железо, которые защищают не только волос, но и луковицу.

Косметическое использование имбиря

При использовании имбиря в косметических целях существует ряд обязательных правил, которые необходимо соблюдать, иначе лечебного эффекта можно не ожидать.

1. Нужно использовать только свежий имбирь

2. Нагревать не рекомендуется — так теряются целебные свойства.

3. Срок максимально полезного использования — первые 24 часа после приготовления состава.

Рецепты масок для волос

1. Измельченный имбирь. Это самый простой способ. Просто измельчите имбирь в блендере, нанесите на кожу головы. Держать нужно 20 минут, потом смыть теплой водой. Использовать не больше 2-х раз в неделю.

2. Имбирный сок и кунжутное масло. Сок с 2-3 клубней отжать, добавить 25 мл кунжутного масла и несколько капель свежевыжатого лимонного сока. Использовать 1 раз в 3-4 дня.

3. С добавлением кокосового масла. Для этого состава нужно смешать 1 ст. ложку сока имбиря, 1 чайную ложку оливкового масла и 1 чайную ложку чуть теплого кокосового масла. Средство держать на голове около 40 минут, затем смыть теплой водой с любым очищающим шампунем.

4. Имбирь с оливковым маслом. К соку из 3 клубней нужно добавить 3-4 столовые ложки масла. Нанести на 3-5 минут, затем смыть. Применять также 2-3 раза в неделю. Если маска вызывает жжение, то нужно снизить частоту использования — достаточно 1-2 раз в неделю.

Разнообразные составы с имбирем также можно применять при борьбе с жирностью волос, для укрепления и роста волос (за счет питательных веществ имбиря), и даже против секущихся кончиков.

Фото превью: voloscentr.ru

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Рецепты народной медицины с имбирём для избавления от перхоти
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