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Автор Евгений Стриж

Пропуск завтрака чреват проблемами с сердцем

Здоровье » Здоровье и профилактика

Многим людям с утра не хочется есть, из-за чего они пропускают завтрак. Но такая привычка повышает риски смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, сообщают исследователи Университета Айовы (США).

Лучше позавтракать и снизить шанс инсульта

Исследователи проверили состояние здоровья 6550 американцев. В ходе 20-летнего теста участники регулярно проходили обследования, а в случае смерти устанавливалась точная причина. В итоге около 16% участников выборки, которые редко завтракали или не завтракали вообще, имели на 19% больший шанс смерти по всем причинам и на 87% больший шанс смерти от проблем с сердцем и сосудами (сердечных приступов, инсультов).

Наиболее резко возросла смертность именно от инсультов: в группе людей, постоянно пропускающих завтрак, умерло в три раза больше участников, чем среди завтракающих регулярно. Но почему же пропуск завтрака настолько вреден?

«Пропуск завтрака ведет к цепной реакции»

Доктор Вей Бао, ведущий специалист проекта, отмечает, что к такой ситуации приводит целый ряд факторов. «Пропускающие завтрак люди склонны наверстывать упущенное в конце дня, то есть регулярно переедать. Это часто ведет к ожирению. Из-за ожирения и связанного с ним диабета растет чувствительность к инсулину, запускаются не самые полезные гормональные процессы, способные поднять давление. И, конечно, поздние трапезы и отсутствие еды утром - лучший способ дисбалансировать холестерин», - комментирует Бао.

Доктор Мохаммад Имам, специалист по кардиоторакальной хирургии клиники Стейтен-Айленда в Нью-Йорке, высказал свою точку зрения касательно исследования. Он отметил, что уже давно полноценный завтрак считается частью профилактики стабильной работы всей сердечно-сосудистой системы. Но за последние 50 лет только в США около 23 - 24 % молодежи не завтракают почти каждый день.

Специалист по кардиологии Санни Интвала (больница Ленокс Хилл, Нью-Йорк), отмечает, что часто люди стараются пропустить завтрак ради сброса веса, но выходит обычно наоборот. «То, что вы едите на завтрак - ключ в хорошему здоровью. Конечно, выпечка, сухие завтраки и обилие сахара - не лучший способ помочь организму. Я рекомендую цельнозерновые хлопья, фрукты, орехи и продукты с высококачественным белком. Это хорошее начало для, которое поможет более рационально принимать решения касательно перекусов в дальнейшем», - отмечает Интвала.

Рекомендации российских специалистов

Российские специалисты дополняют: лучше всего утром есть еду с низкой гликемической нагрузкой, то есть с оптимальным содержанием глюкозы. Вот предпочтительные комбинации:

  • бобы и цельнозерновой хлеб;
  • овсянка с добавлением фруктов или орехов;
  • несладкие йогурты с фруктами или орехами.

Фото: pinterest.ru

Темы завтрак инсульт риск смерти рекомендации пропуск завтрака сердечно-сосудистые заболевания
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Здоровье и профилактика
Пропуск завтрака чреват проблемами с сердцем
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