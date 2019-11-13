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Автор Марина Пархоменко

Эффективность деятельности ЖКТ зависит не от дробного питания, а от вида пищи

Здоровье

Дробное питание сейчас на пике популярности в России. О нем говорят диетологи, этой системы придерживаются многие звезды эстрады и активно ее пропагандируют. Но как оказалось, это не панацея для оздоровления организма и не универсальный рецепт для похудения, который помогает всем женщинам.

Дробное питание не влияет на эффективность деятельности ЖКТ

Смысл дробного питания заключается в том, чтобы питаться по 5-6 раз в день небольшими порциями. При этом перерыв между едой составляет не более четырех часов. Сторонники раздельного питания уверяют, что таким образом активизируется обмен веществ и организм оздоравливается.

Смысл этой версии заключается в том, что при частом приеме еды желудок начинает лучше «варить», затрачивает больше энергии и поэтому лишние килограммы «сгорают». Эта теория широко распространена на просторах Интернета.

Но в действительности эффективность деятельности желудочно-кишечного тракта зависит, прежде всего, от вида пищи. К примеру, мясные изделия, фасоль и другие бобовые перевариваются дольше, чем овощные или рыбные блюда.

Дробное питание не помогает держать аппетит под контролем

Сигнал к приему пищи возникает в мозге человека, когда он получает информацию от желудка. А этот орган испытывает голод, если недополучил необходимые вещества или достаточно продолжительное время оставался без питания.

В итоге получается, что если принимать пищу часто, но не придерживаться сбалансированного питания, желудок останется голодным. Поэтому для тех, кто хочет сбросить лишние килограммы, будет разумным произвести расчет количества калорий в сутки и равномерно потреблять белки, жиры и углеводы.

Это единственный способ, благодаря которому можно удержаться от срыва, не съедать лишнее и избежать нервного расстройства от недоедания.

Похудение базируется на определенном алгоритме: имеет значение общая суточная сумма потребляемых калорий, а не отдельно взятая трапеза.

Дробное питание подходит не всем людям

В действительности его нельзя считать универсальным средством. Если принимать во внимание медицинские показания, дробное питание хорошо подходит только диабетикам.

При таком заболевании небольшие порции пищи сокращают суммарное число инсулина, полученного в течение суток. Если речь идет о здоровом организме, небольшое уменьшение выработки инсулина никак не отразится на весе человека. 

Дробное питание не способствует оздоровлению организма  

Некоторые люди считают, что дробное питание облегчает работу желудка, а значит, смягчает последствия хронических гастритов и колитов. Но в этом случае все опять же зависит от тяжести пищи и ее качества.

Оптимальным питанием остается традиционный вариант: 3-4 раза в сутки. Если кто-то не может принимать пищу чаще двух раз в день, значит, стоит сделать акцент на разнообразии и сбалансированности рациона. Потому что чем реже человек питается, тем сложнее организму восполнять необходимый запас витаминов и микроэлементов.

Фото:tk-leden.ru 

Темы пища для похудения дробное питание эффективность жкт оздоровление организма
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