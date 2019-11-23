Гипонатриемия - причины, диагностика и лечение

Термин "гипонатриемия" относится к состоянию, при котором уровень электролита натрия в крови слишком низок. Здоровый уровень натрия составляет от 135 до 145 ммоль / л, и человек считается гипонатриемическим, если уровень натрия в крови падает ниже 135 ммоль / л. Клиническое значение этого состояния зависит от того, насколько оно тяжелое, как быстро оно проявилось и какова основная причина.

Гипонатриемия может быть вызвана либо дефицитом натрия, либо избытком воды, разбавляющим уровень натрия. Однако большинство случаев вызвано именно избытком воды, а не потерей натрия. Этот электролит помогает регулировать количество воды, содержащейся в клетках организма и вокруг них, что поддерживает нормальное кровяное давление и поддерживает функцию клеток. Когда уровень натрия низок, уровень воды в организме повышается, что приводит к набуханию клеток и вызывает ряд проблем, начиная от легкой до тяжелой степени. Отек мозга особенно опасен, так как мозг ограничен черепом и не может опухать, не вызывая осложнений.

Симптомы

Легкая гипонатриемия. Некоторые примеры симптомов, наблюдаемых в легких случаях гипонатриемии, включают летаргию, тошноту и анорексию.

Тяжелая гипонатриемия. Тяжелая гипонатриемия может привести к таким проблемам, как дезориентация, возбуждение, неврологические нарушения, судороги, отек мозга и даже кома.

Причины гипонатриемии

Тремя основными причинами гипонатриемии являются избыточный уровень воды в организме (гиперволемическая гипонатриемия); слишком высокий уровень воды (эуволемическая гипонатриемия) и низкий уровень воды и натрия (гиповолемическая гипонатриемия). Некоторые примеры факторов, которые могут вызвать гипонатриемию, включают сильную рвоту и диарею. Эти состояния могут вызвать потерю жидкости в организме; заболевания печени (могут привести к накоплению жидкости), а также использование диуретиков, которые могут заставить организм изгонять больше натрия, чем обычно.

Диагностика и лечение

Гипонатриемия диагностируется на основании истории болезни, медицинского осмотра и результатов анализов крови и мочи. Лечение направлено на устранение первопричины заболевания и пополнение уровня натрия в крови. Если состояние умеренное и возникло, например, из-за неправильного питания или употребления слишком большого количества воды, пациенту можно посоветовать сократить потребление жидкости и изменить потребление диуретиков. Более тяжелая, острая форма состояния, однако, потребует более агрессивного лечения, такого как внутривенное введение жидкости или лекарств. Если состояние вызвано недостаточностью надпочечников (болезнь Аддисона), назначается гормональная терапия для восстановления нормального уровня натрия.

Фото:swedmed.ru