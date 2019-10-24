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Автор Редакция health.pravda.ru

Вика Цыганова: "Я ни в чем не хочу себе отказывать"

Здоровье print

Если вы с грустью смотрите на себя в зеркало, сетуя на новые морщинки и лишние кило, то впору задуматься о здоровом образе жизни, ну или увлечься философией бодипозитива. А поможет в этом певица и актриса Вика Цыганова, которая с удовольствием рассказала в интервью Pravda. ru о том, как она поддерживает себя в форме и остается настоящей красоткой.

Как вам удается хорошо выглядеть?

Помните, как говорил Чехов? "В человеке должно быть все прекрасно: и мысли, и душа, и одежда". Самое главное — это как человек мыслит. Должно быть духовное зрение, видение. Когда человек мыслит красиво, он и выглядит хорошо. Я не говорю о себе. Иногда я выгляжу тоже недостойно. Что касается внешности, то это по большей части заслуга природы, генетики. Бабушка была очень красивая, дед тоже был очень статный. У нас сибирская порода, еще ростовская, потому что бабушка казачка была. Конечно, все помногу трудились. Это хорошо, когда у человека много физической нагрузки. Сейчас я, например, час в лесу погуляла. Ходила, искала грибы. Сейчас я собираюсь съесть кусок торта и выпить кофе, ни в чем себе не хочу отказывать во время осенней погоды.

Я часто хожу в баню. Фитнес я не приемлю. Занимаюсь, но не люблю. Мое — это подолгу гулять. Я регулярно делаю массаж, хотя считаю это гимнастикой для ленивых. Если я в Таиланде отдыхаю, то делаю там курс тайского массажа. Если в Китае, то китайского. Если я дома, то ко мне массажист приезжает. Эмоциональное напряжение нужно все равно физическими нагрузками снимать. А массаж — это релакс и избавление от напряжения. Также с 13 лет я посещаю косметолога. Когда у меня были проблемы с кожей, я делала чистки на регулярной основе. У меня жирная кожа, наверное, лет до 30 с лишним страдала от прыщей.

Что вы делаете для поддержания красоты?

Люблю экспериментировать с косметикой. Сейчас полностью перешла на корейские бренды. Меня устраивает и цена, и качество, и результат.

Вы такая стройная. Придерживаетесь ли вы какой-то диеты?

Я не голодаю. Иногда делаю детокс в течение пары недель. Но я с этой целью обычно уезжаю в санаторий, поскольку мне тяжело дома не кушать. Мама пьет таблетки, ей надо есть, приходится готовить. А я могу на яблоках день посидеть максимум, устраиваю разгрузку, чтобы не было организму тяжело. Потому что избыточного веса у меня нет. Я всю жизнь в одном весе — 57 кг. Это позволяет мне давление держать в норме.

Может быть, поделитесь с нами вкусненькими рецептами блюд, которые могут быть и полезными.

Можно запечь тыкву и посыпать ее кунжутными семечками. Я очень люблю омлет. Научилась готовить в Турции. На одно яйцо кладу 2 помидора и зеленый перец сладкий. Овощи должны быть взбиты в блендере. Хочу напомнить, что каждый день яйца кушать нельзя. Я люблю желток, а это холестерин. В перце витамин С, а томаты, которые подвергаются тепловой обработке, очень полезны женщине: они борются с раком молочной железы. Мужчинам они помогают от рака простаты. В омлет кладу домашние яйца. У нас есть свои куры. Есть и козочка. Так что творог тоже свой.

Темы баня детокс массаж рецепты косметика вика цыганова полезные блюда здоровый образ жизни
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