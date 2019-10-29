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Автор Татьяна Питерякова

Шесть привычек, способных сохранить нам здоровье и сделать счастливее

Здоровье » Ваше здоровье print

Обычно для положительных изменений в жизни нужно просто пересмотреть некоторые привычки. Часто мы делает что-то машинально, не обращая внимания, насколько полезны наши действия. А ведь можно сделать их действительно важными для здоровья.

Вода с соком лимона для улучшения цвета кожи

Хорошая привычка - выпивать по утрам стакан теплой воды с соком одного лимона и щепоткой кайенского перца. Благодаря этому в организме уже до завтрака запустится метаболизм.

Цитрусовый сок содержит витамин С, что способствует повышению противомикробного иммунитета. Перец способствует еще большему ускорению метаболизма. Благодаря этой доброй привычке можно будет вскоре заметить улучшение состояния кожи.

Лед с отваром ромашки поможет справиться с отеками и морщинами

Хорошей привычкой станет протирание кожи кубиками льда из отвара ромашки. Благодаря ему морщины разгладятся, а обменные процессы внутри кожных покровов простимулируются.

После такой процедуры вместо утренней отечности на лице появится свежий румянец. Для приготовления настоя нужно 3 столовые ложки ромашки залить стаканом кипятка, остудить, после чего процедить и сделать кубики льда в специальной формочке.

Вода на столе для частого питья

Многие люди даже не осознают, что у них начинается обезвоживание. Поэтому одна небольшая бутылочка воды всегда должна быть в сумке, а другая - на столе.

Можно поставить на телефон «напоминалку» о том, что нужно ежечасно выпивать по паре глотков воды. Постепенно это войдет в привычку.

Яблоко для очищения полости рта

У человека не всегда есть возможность почистить зубы после еды, как это рекомендуют делать стоматологи. Однако в этом случае поможет обычное яблоко, которое просто нужно съесть.

Такое простое действие очистит полость рта от остатков еды, нормализует в деснах кровообращение и восстановит уровень кислотности. Таким образом будут исключены многие болезни пародонта.

Зубочистка для снижения риска развития кариеса

Состояние зубов и сердечно-сосудистые заболевания взаимосвязаны. Поэтому ухаживать за полостью рта рекомендуется тщательно, а сделать это проще с помощью зубочистки и зубной нити.

Благодаря им очищаются пространства между зубами, убираются остатки пищи и зубной налет. Его зубной щеткой очистить практически невозможно.

Контрастный душ для укрепления сосудов

Всего несколько минут контрастного душа по утрам принесет организму огромную пользу. Такая привычка укрепит кровеносные сосуды и нервную систему. Благодаря контрастному душу можно будет забыть и о варикозе.

Если вредные привычки заменить полезными, можно за короткий промежуток времени улучшить собственное самочувствие. А это значит, что получится быть в хорошем настроении, ведь здорово, когда организм не страдает.

Фото: m.fotostrana.ru

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Шесть привычек, способных сохранить нам здоровье и сделать счастливее
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