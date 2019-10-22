Путешествие во времени: увлекательная история лекарств

В арсенале современной медицины огромное количество различных лекарственных средств. Витрины в аптеках едва не ломаются под бесчисленными упаковками с таблетками самого разного назначения. Созданные на основе натуральных веществ или синтетические, витамины или антибиотики — все они представлены к услугам потребителя. Почувствовав себя плохо, мы, прежде всего, задаемся вопросом, какую таблетку следует выпить, чтобы выздороветь. В наших аптечках хранятся лекарства на все случаи жизни: от головной боли, высокой температуры, расстройства желудка. Однако как же обстояло дело с лекарствами в далеком прошлом?

Фармакология, наука о том, какое действие определенные вещества оказывают на человека и как можно использовать их эффекты для лечения, появилась только в девятнадцатом веке. Но и до этого существовало понимание того, как определенные составы могут помочь человеку в борьбе с болезнью. С древних времен люди наблюдали за тем, как имеющиеся в природе растения и вещества действуют на больных. Уже в Древнем Египте, около семи тысяч лет назад, было известно, как лечить с помощью мяты и подорожника. Используя печень, жир и многое другое, древние египтяне могли изготовить мазь или отвар для борьбы с недугом.

В Древнем Шумере, за три с половиной тысячи лет до нашей эры, была создана первая фармакопея, где подробно описывались лекарственные препараты. Составил этот свод документов лекарь по имени Лю-Лю. В 1956 году удалось осуществить перевод глиняных табличек, и выяснилось, что лекарства он составлял по большей части из хлорида натрия, то есть обычной соли и нитрата калия — калиевой селитры. К ним он добавлял различные вещества животного и растительного происхождения. В качестве ингредиентов использовались кора деревьев, ветви и толченые семена. Особенно популярны из растений были у лекаря тмин и мирта. Также находили свое применение в его составах кусочки змеиной кожи и тертый черепаший панцирь.

Определенные части растений перерабатывались, превращались в порошок для дальнейшего хранения и использования. При этом для выделения и усиления их лечебных свойств они подвергались сушке, их растворяли, из них извлекали экстракты, используя методы, сохранившиеся почти неизменными по сути своей на века.

Наружное и внутреннее применение полученных из трав веществ и созданных на их основе лекарств документально подтверждается папирусами, написанными при фараоне Снофру. Другой папирус, содержащий почти тысячу различных рецептов изготовления лекарств, датируется примерно 1700 годом до нашей эры. В Древнем Китае во времена императора Шень-нуна, покровителя медицины, был известен "Канон о корнях и травах", рассказывавший о том, какие из них следует применять при определенных болезнях.

Знаменитый Гиппократ, которого многие знают по клятве врачей, рекомендовал лечить людей при помощи меда и препаратов с растительными ингредиентами. Не менее известный лекарь Древнего Рима Гален особенно ценил настойки и сиропы, используя для их изготовления уксус и различные масла. Гален умел изготовлять растворы, порошки и пластыри, которым находил самое широкое применение.

В "Естественной истории" Плиния Старшего есть немало страниц, рассказывающих о болезнях, их лечении и даже технологии производства пилюль. Для изготовления пилюль в те времена использовали каменную трубчатую форму (провизорский камень), которую заливали лекарственным препаратом, смешанным с загустителем. После того, как состав затвердевал, его доставали и делили на маленькие кусочки, внешне похожие на наши современные таблетки.

Авиценна, один из самых знаменитых лекарей Средних веков, помимо отваров, мазей и лепешек, также изготавливал пилюли, он считается основателем практики проверки эффективности лекарств на животных. Впрочем, он выбирал тех животных, которые болели свойственными и человеку болезнями, и стремился вылечить их.

В Средние века, в опустошенной чумой и войнами Европе, развитие фармакологии практически остановилось. Но монахи, хранившие в монастырях древние тома, имели представление о том, как можно использовать во благо человеку растения и части тел животных. Нередко именно к монахам приходили больные, а слава о монастырях, знающих способы излечения определенных болезней, и лекарях-монахах распространялась на тысячи километров.

Алхимия и астрология тоже повлияли на развитие фармакологии. Некоторые исследователи и лекари указывали на зависимость эффективности лекарств от положения планет и звезд на небосводе. Например, для излечения важна была определенная фаза луны. Использовались и различные способы гадания и получения мистических откровений для указания на требуемые ингредиенты лекарств.

В 16 веке, когда европейской фармакологии удалось очнуться от мистического заблуждения, врачи вновь обратились к природе в поисках лекарственных средств. Так, химику и лекарю Парацельсу, который жил в 16 веке, принадлежит прозрение касательно того, что многие болезни являются нарушением химического баланса в жизненных процессах. Понимая это, Парацельс пытался лечить больных соединениями металлов.

К 18 веку, с расширением географических представлений, в арсенале лекарей и изготовителей лекарств появились новые растения, а также рога, копыта и другие части тел экзотических животных, которым нередко приписывали едва ли не чудотворные свойства. Особенно это касалось африканских и американских зверей и птиц. Не гнушались европейские лекари и перенимать опыт лекарей из других частей света.

Кстати, за создание таблетки в привычном нам виде мы должны благодарить британца Уильяма Брокдона, изобретателя и художника. Первым в таблетки был превращен гидрокарбонат калия, он уменьшал кислотность желудочного сока. По технологии Брокдона таблетки изготавливались посредством прессования. Состав помещался в трубку, а затем сдавливался ударами кувалды. Свой метод Брокдон изобрел, когда искал способ создания мягкого, но прочного грифеля. Однажды он по ошибке засыпал в трубку порошок, который принимал от проблем с желудком, и получил на выходе грифель из лекарственного средства, порезав его, он получил таблетки, удобные для употребления. В 1844 году Брокдон получил патент на новый способ изготовления таблеток.

В Древней Руси в случае болезни люди обращались к знахарям, травникам и волхвам. Те тоже использовали зарекомендовавшие себя лечебные травы. В более поздние времена при монастырях стали собирать знания о лечебных свойствах растений. В 1073 году появился "Изборник Святослава", в котором подробно рассказывалось о лечебных свойствах трав. Подобных книг было написано немало. В некоторых из них даже объяснялось, как можно отличить эффективное лекарственное средство от подделки. Зелейные лавки, имевшиеся в русских городах, нередко сами занимались производством, от сбора сырья до изготовления лекарств, форма которых различалась: сборы, растворы, сиропы и мази были представлены в ассортименте.

Иван Грозный учредил Аптекарскую палату, целью которой была систематизация производства лекарств и наблюдение за их качеством. В 1581 году в Москве, согласно указу Ивана IV, появилась первая аптека, и тогда же был учрежден Аптекарский приказ. При Петре Первом, в 1701 году, повелением государя была создана Аптечная привилегия, устанавливавшая возможность изготовления и продажи лекарств только соответствующими учреждениями.