Чтобы умереть от счастья, надо съесть 10 килограмм шоколада

Шоколад стал неотъемлемой частью нашей жизни, кто-то ест его изредка, а кто-то - каждый день и, возможно, даже не знает, что существует столько интересных фактов о чудесном продукте.

Самое раннее зарегистрированное использование chocolate приписано племенам Южной Мексики (100 до н. э.), ольмеки использовали это как напиток.

Люди используют какао-бобы для производства шоколада. Стручки какао и бобы растут на дереве Theobroma cacao. Большинство ученых считают, что деревья какао были одомашнены около 4000 лет назад в Южной Америке.

Научное название дерева, из которого происходит шоколад, Theobroma cacao, означает «пища богов».

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В 1528 году известный испанский исследователь Эрнандо Кортес привез какао-бобы из Южной Америки в подарок испанской королевской семье. Вскоре все испанские дворяне "подсели" на горячий шоколад со специями.

Запах шоколада повышает тета-волны мозга, что вызывает расслабление.

В шоколаде более 600 вкусовых веществ, а в красном вине 200.

Требуется приблизительно 400 бобов какао, чтобы сделать один фунт (450 г) шоколада.

Шоколад - единственное съедобное вещество, которое тает при температуре около 32° C (90° F), чуть ниже температуры человеческого тела. Вот почему шоколад тает во рту.

Английская шоколадная компания "Cadbury" сделала первую шоколадную плитку в мире в 1842 году.

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По данным Международной организации какао, на европейцев приходится почти половина мирового потребления шоколада. По их оценкам, средний британец, швейцарец или немец съедает 11 килограммов (24 фунта) шоколада в год.

В рамках празднования своего 100-летия Торнтонс создал крупнейшую в мире плитку шоколада весом 5 792,50 кг (12 770 фунтов).

Изобретатель Chocolate Chip Cookie продал идею Nestle Toll House в обмен на пожизненную поставку шоколада.

Конфетки "M & M" были созданы в 1941 году как сладость для солдат, позволяющая наслаждаться шоколадом без его таяния.

Шоколад "Nutella" был изобретен во время Второй мировой войны, когда итальянский производитель кондитерских изделий смешал фундук с шоколадом, чтобы увеличить запас какао.

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Каждый год продается так много слитков Toblerone, что если бы они были уложены один к другому, они протянулись бы на 62 000 километров (38 525 миль), что больше, чем окружность Земли.

Производитель Hershey's ежедневно выпускает более 80 миллионов шоколадных батончиков "Kisses".

Известный как «Самый дорогой шоколадный батончик в мире» Cadbury предлагает Wispa Gold Wrapped Bar. Он был задуман как маркетинговая кампания по перезапуску их бренда карамельного шоколада Wispa Gold. Но эта дорогая версия на самом деле завернута в съедобное сусальное золото. Она стоит 1430 долларов за бар.

В 2013 году Бельгия выпустила ограниченную серию марок со вкусом шоколада.

Существует редкий четвертый вид шоколада в дополнение к классическим молочным, темным и белым сортам: белокурый шоколад.

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Белый шоколад технически не является шоколадом, так как не содержит какао. Белый «шоколад» содержит вместо этого масло какао.

Употребление темного шоколада каждый день снижает риск сердечных заболеваний на треть.

Темный шоколад может улучшить кровоток и снизить кровяное давление.

Темный шоколад также может улучшить функцию мозга.

Люди, которые постоянно находятся в стрессовом состоянии, потребляют на 55% больше шоколада, чем уравновешенные люди.

Смертельная доза шоколада для человека составляет около 10 килограммов (22 фунта).

Употребление одного куска шоколадного батончика дает человеку энергию, которой достаточно для перемещения массы в 70 килограммов.

40% миндаля, выращенного в мире, идет на добавки для шоколадных изделий.

Фото:polzavred-edi.ru

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